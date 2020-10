Kuhinje Jela – kakovost brez navijanja cene

Oglasno sporočilo

Tilen, dipl. dizajner in splošni navdušenec nad interior dizajnom pravi: Za kuhinje je do pred kratkim veljalo, da jih je nemogoče kupiti na spletu in da je vse, kar lahko dobiš, le poceni blok kuhinje.

Proizvajalci kuhinj se vse bolj prilagajajo spletu!

Opažamo, da se tudi proizvajalci kuhinj vse bolj prilagajajo spletni prodaji in iščejo način, kako povečati prodajo in poenostaviti proces naročanja. Izdelujejo slike posameznih elementov, prilagajajo opise, da so primerni za končne potrošnike, in počasi izdelujejo videoposnetke, ki bi dodatno prikazovali kakovost predstavljenih kuhinj.

Proizvajalec Jela se tega zelo dobro zaveda. V svojem širokem prodajnem asortimanu ponuja tudi kuhinje, ki nudijo izjemno razmerje med ceno in kakovostjo.

Kakovost kuhinj Jela

Brez kančka zadržka lahko rečem, da kuhinje Jela v ničemer ne zaostajajo za proizvajalci kuhinj višjega cenovnega razreda, ob čemer pa dosegajo tudi za tretjino nižje cene. Razliko boste opazili le v manjšem številu barv in elementov, ki jih imate na razpolago.

Tehnične lastnosti in kakovost kuhinj:

– MDF – mediapan ličnice vrat in predalov pri večini kuhinj (razen najcenejša dva modela).

– Dve različici predalov. Dražji sistem Metal Box s kovinskimi stranicami, kjer se enaka kakovost uporablja tudi pri veliko dražjih kuhinjah. Po drugi strani cenejši tandem sistem mehkega zapiranja z lesenimi stranicami, ki je neprimerno boljši od večine ponudnikov kuhinj v tem cenovnem razredu.

Dražja in cenejša vodila proizvajalca Jela.

– Vse ličnice MDF so lakirane z najnovejšo tehnologijo UV, ki zagotavlja visoko pokritost in večjo odpornost proti praskam in umazaniji.

– Vrata vseh omaric se prav tako mehko zapirajo.

– V proizvodnem procesu in na samih kuhinjah se uporabljajo priznani proizvajalci tako iverala kakor tudi okovja, kot so Egger in Hettich.

Evia – najnovejša pridobitev proizvajalca Jela.

Cene in njihov asortima, ki ga redno dopolnjujemo, si lahko ogledate v naši kategoriji Jela kuhinje.

Kaj je razlika med poceni in dobro kuhinjo?

Spodaj bom naštel nekaj očitnih razlik, ki jih navadno zasledimo pri poceni kuhinjah, kot je na primer naša Perla.

1. Navadno so kuhinjske omarice ožje po globini, in sicer 45 cm namesto 60 cm.

2. Nogice pri najcenejših modelih niso nastavljive.

3. Pult je navadno tanjši od standarda, ki je 4 cm.

4. Vrata in predali se ne zapirajo mehko.

5. Ličnice so iz iverala, zaščitenega s tanko folijo.

6. Nekateri modeli nimajo pulta tam, kjer je umivalnik, in je treba namestiti nasadnega.

7. Vodila vrat in predalov so zelo osnovna.

8. Kuhinje se ne da prilagajati in jo je mogoče naročiti samo v kompletu.

Težava pri nakupu takšne kuhinje nastane, kadar je prostor vlažen. Poceni obdelava brez nastavljivih nogic in iverica do dna bosta hitro pokazali svoje slabosti. Boljše kuhinje so dvignjene od tal in prav tako opremljene z ličnicami MDF, ki so vodoodporne.

Prednost takšne kuhinje je očitna in to je seveda cena. A vprašajmo se, ali ni mogoče bolje dodati od 200 do 300 evrov in si privoščiti popolnoma drugo raven kakovosti proizvajalca, kot je Jela, ker na koncu razlika ni toliko velika. Dober pregovor je: Nimam toliko denarja, da bi kupoval poceni!

Pošljite nam povpraševanje na info@opremisidom.com. Z veseljem vam pripravimo protiponudbo.

Ima Opremisidom kakšne kuhinje v akciji?

V Opremisidomu so kuhinje vedno v akciji, a brez prikazanih popustov. Če se poglobite, lahko opazite, da je kakšna kuhinja brez popustov cenejša od tiste s 40-odstotnim popustom.

Na žalost tudi sam rad najprej pogledam popust in šele nato ceno. Vseeno se mi zdi prikazovanje lažnih popustov v nasprotju z mojimi prepričanji, zato jih pri nas ne boste našli veliko. Žal je teh popustov čedalje več in se velikokrat zgodi, da me najprej vprašajo, koliko popusta lahko odobrimo. Če že nastavimo znižanja, bodo ta majhna, a realna, ki so posledica proizvajalčeve ali naše promocije določenega sklopa izdelkov.

