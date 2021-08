Ko so osnovni elementi dovolj za optimalno ureditev prostora

Ko govorimo o opremi za dnevno sobo, je naša prva misel kavč. Resda je to središče dnevne sobe, eden bolj uporabljenih kosov v vsakem domu, a vsekakor ni edini element, ki ga potrebujemo, ko načrtujemo opremo in pohištvo za dnevno sobo .

Naj bo dnevna soba opremljena s kakovostnim in funkcionalnim pohištvom, nikar pa ne pozabimo na dekorativne dodatke, ki ji bodo dali piko na i.

Na izbiro je ogromna ponudba kosov, od različnih oblik pohištva pa vse do dodatkov in dekorativnih elementov za dnevno sobo. Zato je odločitev pri izbiri nemalokrat težka, poleg tega imamo v mislih svoj slog, v katerem se počutimo prijetno in udobno in bo dnevni sobi dodal osebno noto. A neke osnovne kose potrebuje prav vsaka dnevna soba. Katere še, poleg udobne sedežne garniture, bomo opisali v tem prispevku.

Si predstavljate dnevno sobe brez televizije?

Redko kdo si jo. Za večino je namreč le-ta osrednja točka dnevne sobe, kjer se ob prostih trenutkih ali deževnih dnevih podružimo z najbližjimi in skupaj pogledamo dober film ali športno tekmo.

Pri razporeditvi pohištva v dnevni sobi je za kar največje udobje ob gledanju televizije treba upoštevati umestitev le-te, ki naj bo postavljena čim bolj centralno, pri čemer je pogled nanjo popolnoma neoviran. Priporočljiva razdalja med televizijo in sedežno garnituro je trikrat večja od diagonale zaslona. Tv regali so pri umestitvi televizije v dnevno sobo izredno funkcionalen element, na katerega postavimo televizijo na pravo višino, pod njo pa imamo dovolj prostora za shranjevanje.

Brez televizije si marsikdo ne more zamisliti popolne dnevne sobe. Če vašega stanovanja še ne krasi praktična TV-omarica, si hitro zagotovite svojo.

Da bo daljinec vedno pri roki

Uporaben in hkrati dekorativen kos pohištva so klubske mizice. Njihova praktičnost se največkrat izkaže ravno takrat, ko želimo imeti stvari na dosegu rok, denimo ko ob druženju s prijatelji postavimo prigrizke v osrednji del prostora, ali pa, ko ob branju knjige na kavču skodelico čaja preprosto odložimo poleg sebe.

Trenutno so moderne klubske mize okroglih oblik v kombinaciji črne ali zlate kovine in marmorja, aktualne pa so tudi lesene klubske mize z retro poševnih nogami. Ker so klubske mizice tisti elementi v dnevni sobi, ki ga lahko zaradi majhnih dimenzij in ugodne cene preprosto menjamo ter spreminjamo videz prostora, si lahko privoščimo izbor drznejših modelov.

Za prijetno vzdušje v dnevni sobi pogosto poskrbi prav klubska mizica, ki hkrati omogoča, da imamo stvari pri roki.

Poskrbimo za shranjevalni prostor v dnevni sobi

Še kako prav bodo v dnevni sobi prišli dnevni regali in komode, kamor bomo lahko shranili zbirko naših knjig, dragocen kristal, družinske fotografije in osebne spominke. Priporočljivo je izbrati kombinacijo zaprtih in odprtih shranjevalnih površin, kot so denimo vitrine, komode, predalniki, stenske police, ki omogočajo, da razstavimo pomembne kose in hkrati skrijemo tiste, ki jih želimo pospraviti, ne da bi bili vsem vidni.

Ko opremjamo dnevno sobo, lahko izberemo posamezne pohištvene kose, ki se skupaj lepo ujemajo, ali pa se odločimo za praktičen in kakovosten dnevni regal, ki ponuja vse v enem.

Dobra svetloba je nujna v prav vsakem prostoru

Večina prostorov je zasnovana z mislijo na določene dejavnosti – kuhanje, umivanje, spanje. V dnevni sobi pa je na voljo vrsta dejavnosti, ki jih lahko počnemo, od gledanja televizije, branja knjig, igranja družabnih iger pa vse do zabavanja s prijatelji. Zato ta večnamenski prostor potrebuje skrbno načrtovano razsvetljavo, ki bo pomagala brez težav preoblikovati dnevno sobo iz bralnega kotička v prostor za zabavo ali domači kino. Od osvetlitve fotografij in umetniških del na stenah pa vse do zagotavljanja zadostne osvetlitve, ko jo potrebujemo. Izberimo svetila za dnevno sobo, ki se bodo podala k slogu pohištva. Splošno stropno osvetlitev dopolnimo z ambientalnimi stenskimi, talnimi ali namiznimi svetilkami, ki oddajajo svetlobo toplega barvnega tona in ne bodejo v oči.

Svoj dom opremimo s svetilkami, ki bodo nudile svetlobo, ki jo potrebujemo. Svetilke naj se podajo k pohištvu in drugim dodatkom, ki so že del našega doma.

S svojim stilom dodamo dnevni sobi piko na i

Pri izbiri pohištva in dekorativnih elementov se držimo sloga, ki nam je všeč, saj se bomo le tako v svojem domu počutili udobno. Poseben pečat pa bodo dnevni sobi dodali manjši dekorativni elementi, kot so okrasne blazine, preproge ali sveče, in jo naredili še bolj prijetno.