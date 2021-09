Ko dnevna soba spregovori v vašem jeziku

Če bi vas vprašali, kam se najraje zleknete po napornem delovnem dnevu ali pa po okusnem nedeljskem kosilu, bi zagotovo izbrali svoj kavč. Ta ponuja udobje in zavetje, ko to potrebujemo. V sodobnem času je prav sedežna garnitura prevzela vlogo središča našega doma, kjer se družimo z bližnjimi ali zabavamo s prijatelji, ležerno gledamo televizijo, preberemo dobro knjigo ali pa le poležavamo ter za tisti trenutek odmislimo vsakodnevne obveznosti in skrbi.

Sedežna garnitura je tako postala eden najbolj uporabljanih kosov pohištva. Ker gre za relativno velik element, moramo pri izbiri ravnati premišljeno. Izberimo sedežno garnituro, ki nam bo s svojim udobjem koristila in bo zadostila našim potrebam, s svojim videzom pa bo osmislila celoten prostor in strnila podobo interierja. Izbira prave je več kot le izbira najljubše barve in prave velikosti. Pred nakupom je treba razmisliti tako o prostorskih omejitvah kot o naših potrebah. Ne glede na vrsto sedežne garniture pa velja nekaj splošnih pravil, kakšno izbrati in kako jo umestiti v prostor.

Sedežna garnitura naj zadosti našim potrebam in načinu življenja

Ko poskušamo najti pravo sedežno garnituro, se ozirajmo predvsem na svoje potrebe. Za kakšne namene jo bomo uporabljali? Bo namenjena družinskim filmskim maratonom, popoldanskemu počitku, druženju s prijatelji, crkljanju s hišnim ljubljenčkom, občasnemu prenočišču za goste? Pomislimo, koliko ljudi bo hkrati sedelo na kavču. Če sta več kot dva, si omislimo daljši kavč s tremi sedeži ali kotno sedežno garnituro. Po drugi strani pa je dvosed udoben za dva. Sedežna garnitura mora ustrezati prostoru in proračunu, pa tudi našemu življenjskemu slogu.

Ko gre za praktičnost, je nujno upoštevati tudi material sedežne garniture. Če bodo sedežno garnituro uporabljali majhni otroci, hišni ljubljenčki ali pa bomo na njej občasno popili kakšen čaj ali kavo, je pomembno, da izberemo material, ki je vzdržljiv, se preprosto očisti in prenese tudi kakšno prasko z ostro igračo ali mačjim krempljem.

Katera oblika sedežne garniture bo ustrezala prostoru?

Ko smo se odločili za namembnost sedežne garniture, je čas, da ugotovimo, katera oblika ji bo pomagala izpolniti ta namen.

# Zofa je najboljša prijateljica majhnih dnevnih sob

Deluje lahkotno, z od tal dvignjenimi nogami prostor odpre in poveča. Hkrati jih je mogoče kombinirati v dvojice ali v skupine s posameznimi fotelji, naslanjači, gugalniki. V Rutarju bomo našli različne dvosede in enosede, ki jih je mogoče dopolniti s taburejem oziroma naslonjalom za noge, s čimer postanejo še udobnejše. In pa zofe v obliki črke L, ki bodo s prefinjenim videzom prostoru dodale piko na i.

# Večja sedežna garnitura kot elegantna ločitev prostorov

Če imamo na voljo odprt bivalni prostor ali morda želimo vizualno razmejiti dva prostora, je smiselna izbira nekoliko masivnejše in večje sedežne garniture. Idealne za večje prostore so modularne garniture, ki jih lahko po želji razširjamo z dodajanjem modulov in jih kombiniramo v različne oblike. Dobra izbira so tudi L- in U-sedežne garniture.

# Večfunkcijske sedežne garniture

Raztegljive sedežne garniture ali garniture z ležalno funkcijo so odlična izbira za dnevne sobe, kjer ni prostora za več kosov pohištva, bi se pa ob branju knjige občasno vseeno želeli zlekniti v polsedeči položaj. V takih primerih je odločitev za večfunkcijsko garnituro, ki ponuja več možnosti uporabe in se lahko s preprostim izvlečnim delom podaljša v naslonjalo za noge ali spremeni v ležišče, prava. Ob nepredvidenih scenarijih, kot je prenočitev prijateljev ali sorodnikov, garniture z izvlečno ležalno funkcijo omogočajo udobno takojšnjo namestitev, nekatere pa imajo pod sedali priročne shrambne predale, kamor pospravimo blazine in odeje, ko niso v uporabi.

# Chaiselongue, prinašalec časa

Ne glede na to, ali gre za večji ali manjši prostor in temu primerno sedežno garnituro, lahko vsako dopolnite s t. i. chaiselongue oziroma lounge sedežem, običajno namenjenim eni osebi. Poleg tega, da bo razgibal ambient prostora, je odličen tudi za popoldanski počitek ali branje knjige.

Kako veliko sedežno garnituro izbrati?

Od velikosti dnevne sobe je odvisno, kako veliko sedežno garnituro je smiselno postaviti v prostor. Čeprav je velikokrat izbira večje mamljiva, se v praksi lahko izkaže, da je prevelika sedežna v napoto. Gibanje po prostoru mora biti odprto in sproščeno, ne da bi se morali ob tem izmikati kosom pohištva. Pri tem je tudi pomembno, da s sedežno garnituro ne zapiramo oken in je do njih omogočen prost dostop.

Premišljena izbira velikosti sedežne garniture je toliko pomembnejša, če gre za manjši dnevni prostor. Največja napaka, ki jo lahko storimo, je ta, da v premajhen prostor stlačimo preveliko sedežno garnituro, zaradi česar prostor deluje zadušljivo. Temu se lahko uspešno izognemo z izbiro manj masivne in od tal dvignjene zofe.

Pred odhodom v prodajalno s pohištvom si lahko pomagamo tako, da izmerimo svoj dnevni prostor in ga skiciramo s postavljenim pohištvom ali pa uporabimo katero izmed brezplačnih spletnih orodij za načrtovanje pohištva. V prodajalni pa izmerimo kavč po širini, dolžini in višini. Oglejmo si svoj prostor s postavljenim kavčem ter poskrbimo, da bo gibanje okrog njega nemoteno in da bo nekoliko odmaknjen od sten.

Pravilna umestitev sedežne garniture v prostor

Naslednji kriterij pri izbiri optimalne sedežne garniture je tlorisna zasnova prostora, pri čemer želimo sedežno garnituro umestiti tako, da kar najbolje izpostavi in izkoristi najboljše lastnosti prostora. Če se iz sobe odpira čudovit pogled na okolico, jo bomo seveda obrnili tako, da se lahko naužijemo tega pogleda. Če imamo v hiši kamin, jo bomo vsaj deloma obrnili proti kaminu.

V zelo velikih bivalnih prostorih običajno želimo, da sedežna garnitura volumen nekoliko zameji in preseka, kar pomeni, da jo je smiselno umestiti na sredino prostora. Na ta način lahko tudi elegantno ločimo dva prostora v hiši, na primer kuhinjo od dnevne sobe, pri čemer prostor ostaja odprt, a hkrati še vedno prijeten za bivanje.

Slog je pomembna točka pri nakupu kavča

Na tretji kriterij izbire vplivajo pohištveni kosi, ki so že v prostoru. Če je edini novi, dodani element sedežna garnitura, je seveda smiselno, da se oblikovno in barvno prilagodi že prisotnim pohištvenim kosom in skupaj z njimi tvori zaključeno podobo interierja.

Tudi pri novi dnevni sobi se držimo pravila, da se pohištveni kosi med sabo dopolnjujejo in tvorijo zaključeno celoto. Obstaja več načinov, kako izbrati pohištvene kose glede na slog. Najpogostejši je ta, da sedežna garnitura postane osrednji del dnevne sobe, ki z barvo, obliko ali velikostjo izstopa. Na drugi stran pa se sedežna garnitura lahko slogovno povsem zlije s preostalim pohištvom, pri čemer izstopa podoba celotnega prostora, ne le en kos pohištva. Izbira je seveda vaša: ali želite, da sedežna garnitura ponosno kriči v vašem slogu ali da namesto tega subtilno šepeta? Izbrani slog bo dnevni sobi vsekakor dodal vašo osebno noto.