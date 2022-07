Klimatske naprave niso nujno hrupne

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za trenutek se ustavite in prisluhnite. Kaj slišite? Tiktakanje ure, brenčanje hladilnika? Morda zvok mimo vozečega avtomobila ali lajanje psa v daljavi? Ali so vas ti zvoki motili, preden ste se začeli osredotočati na njih? Vsak dan nas namreč obkrožajo številni zvoki, ampak če se nanje ne osredotočamo, jih običajno ne opazimo – sploh, če so neprekinjeni.

Kaj je hrup?

Zvok se meri v decibelih (dB), vendar se pri ravneh hrupa meritve običajno podajajo v dBA, ki so prilagojene glede na občutljivost našega sluha v odvisnosti od frekvence zvoka. Ravni hrupa so na lestvici od 0 dBA, kar je najtišji zvok, ki ga lahko zazna oseba z normalnim sluhom, do 140 dBA, kar je raven, pri kateri lahko hrup povzroči telesne poškodbe že ob enkratni izpostavljenosti. Dolgotrajna izpostavljenost hrupu nad 85 dBA lahko tudi poškoduje vaš sluh.

Kakšne so ravni hrupa klimatske naprave?

Kot pri vsaki napravi je tudi pri klimatski napravi treba pričakovati, da bo povzročala nekaj hrupa.

Hrup, ki ga povzroča klimatska naprava, je odvisen od njene starosti, vrste in stanja. Včasih je bilo običajno, da so klimatske naprave delovale precej glasno, vendar zaradi tehnološkega napredka pri sodobnih klimatskih napravah hrup ni več težava.

Vrednost decibelov za klimatsko napravo mora biti navedena v specifikaciji izdelka vsake enote. Ena številka tako velja za hrup notranje enote, druga pa za hrup zunanje enote klimatske naprave. Ravni decibelov klimatske naprave se lahko zelo razlikujejo. Najglasnejši del klimatske naprave je kompresor, zato so lahko prenosne klimatske naprave precej glasne ter dosegajo tudi do 55 dBA, saj je kompresor del notranje enote. Sodobna klimatska naprava z deljenim sistemom, ki ima kompresor v zunanji enoti, pa je veliko tišja.

Ko gre za raven hrupa, morate upoštevati tudi zunanjo enoto klimatske naprave. Ne samo, da se želite izogniti hrupu, ki bi motil vas ter vašo družino, upoštevati morate tudi svoje sosede. Kljub temu pa lahko na raven hrupa, zlasti na prostem, vplivajo tudi drugi dejavniki. Zato se zvočne ocene opredeljujejo na dva načina. Zvočna moč je dejanski hrup, ki ga povzroča klimatska naprava, medtem ko zvočni talk upošteva zmanjšanje zaznanega hrupa, ko se oddaljite. Običajno je ta razdalja izračunana med 1 in 5 metrov od enote. V realnosti se drugi zvoki iz okolice mešajo z zvokom zunanje enote in prav tako vplivajo na raven zvoka, ki ga dejansko slišite.

Šepetajoče tiha klimatska naprava Daikin

Daikin je veliko vložil v raziskave in razvoj, s čimer bi zagotovil, da je zmanjšanje hrupa pomemben dejavnik pri zasnovi klimatske naprave. Z razvojem aerodinamičnih lopatic ventilatorjev, posebej zasnovanih zračnikov, ki zmanjšujejo hrup, in najnovejših inovacij v tehnologiji kompresorjev Daikinove klimatske naprave delujejo šepetajoče tiho, saj je raven hrupa pri hlajenju in ogrevanju le 19 dBA, kar je enakovredno šepetanju. Daikinova inverterska tehnologija prav tako zagotavlja, da enoti za vzdrževanje prijetne temperature nikoli ni treba delovati z visoko močjo, zaradi česar je raven hrupa stalno nizka.

Hrup v vsakdanjem življenju je lahko zelo moteč in močno vpliva na kakovost življenja. Izbira klimatske naprave je dolgoročna naložba, ki nam poveča bivalno udobje, zato velja biti pozoren tudi na raven hrupa, ki jo povzroča izbrana klimatska naprava. Nemalokrat si po vsakodnevnih izzivih želimo le malenkosti miru in tišine. Ko bi le bilo vse tako tiho kot so klimatske naprave Daikin.

