Kako za svoj dom izbrati pravi odtenek bele?

Klasična bela stenska barva je svoje mesto že pred časom prepustila barvam, kot so slonokoščena, ledena ali smetanasto bela, barva jajčne lupine, rikote in maskarponeja. Skoraj beli odtenki za razliko od klasične bele v ambient vnesejo subtilno toplino, a ohranjajo eleganco in optično povečajo prostor. Podajo se ne samo v sodobne in minimalistične domove, ampak tudi v rustikalne in podeželske. Zdaj so v 16 odtenkih na voljo tudi pri nas, v notranjih barvah višjega cenovnega razreda.

Čisto belo barvo se da enostavno kombinirati z drugimi odtenki in pohištvom, zato je v interierju tudi najpogostejša izbira. Kljub temu pa lahko klasična bela barva v prostoru deluje hladno in sterilno. V sončnih dneh svetloba, ki se odbija od sten, preveč zažari in deluje zaslepljujoče. Odlična rešitev za to je uporaba skoraj belih odtenkov oz. bele s podtoni.

Foto: Adobe Stock

Izbira pravega odtenka

Skoraj beli odtenki so nevtralni, hkrati pa se kot pravi kameleoni prilagajajo prostoru, zato ni veliko pravil pri izbiri pravega odtenka. Podajo se v vse prostore, dopolnjujejo vse sloge opreme in se kombinirajo s prav vsemi barvami, ki že obstajajo v prostoru. Pri izbiri pravega odtenka zase, bodite pozorni na več dejavnikov – na orientacijo prostora, obstoječe arhitekturne elemente ali učinek, ki ga želite doseči.

Foto: Adobe Stock

Uravnotežite barvo sončne svetlobe – orientacija prostora

Skoraj beli odtenki s hladnim podtonom (Ice cube, Kefir, Frost, Salt) se odlično obnesejo v prostorih z južno in zahodno orientacijo, v katerih prevladuje močna in topla svetloba. Takšni prostori bodo delovali elegantneje odeti v skoraj belo s hladnimi podtoni, saj bodo uravnotežili tople barve sončne svetlobe. Skoraj beli odtenki s toplim podtonom (Cotton, Alabaster, Jasmine, Eggwhite) naravnost zažarijo in otoplijo prostore, ki so slabše naravno osvetljeni. Skoraj beli odtenki z rožnatim podtonom (Ricotta, Marshmallow, Baby powder in Basmati) vnesejo toplino tja, kjer jo potrebujete – v dnevno sobo, jedilnico, spalnico ali otroško sobo. Skoraj beli odtenki z bež podtonom – nevtralne barve (Lace, Pearl, Tofu, Dust) se lepo podajo v vse ambiente.

Foto: JUB

Dopolnitev arhitekturnih elementov

Pri izbiri barve imejte v mislih tudi barvo tlaka in stropa, stavbnega in vgradnega pohištva oz. stenske dekoracije (štukature, tapete, letve). Če želite naštete arhitekturne elemente poudariti, izberite kontrastni ton, če pa jih želite čim bolj skriti in stopiti s celoto, pa stene ob njih prepleskajte s sorodnim odtenkom.

Foto: Adobe Stock

Optična povečava prostora

Izbira toplih barv prostor navidezno zmanjša ter zbliža elemente, medtem ko z izbiro hladnih barv dosežete ravno nasproten učinek. Če želite povečati majhen in temen prostor, ga prebarvajte s svetlimi, a hkrati hladnimi toni. Če pa želite prostor optično povečati, morate poseči po toplih barvah.

Foto: Adobe Stock

Ne verjamete? Namesto bele barve se odločite za skoraj belo in se sami prepričajte o njenih pozitivnih lastnostih tukaj.

