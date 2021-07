Kako sedežno garnituro ohraniti v dobrem stanju?

Če bi morali izbrati en kos pohištva kot najpomembnejši v hiši, bi verjetno izbrali svoj kavč. Za to obstaja veliko dobrih razlogov, od tega, da je zagotovo med pogosteje uporabljanimi in najbolj udobnimi, do tega, da je eden večjih kosov, če ne celo največji v hiši. To je prostor, kjer se po končanem dnevu srečamo s svojimi najdražjimi in ob deževnih dneh radi udobno družimo s prijatelji.

Sedežna garnitura je večkrat predmet pogajanj z našimi kosmatinci. Foto: Getty Images

Dnevne sobe imajo različne namene za različne ljudi. Eno pa jim je skupno. V njih je veliko dogajanja in tudi umirjenih družinskih ali partnerskih trenutkov. Glavni element je sedežna garnitura, ki je središče dnevne sobe. To je kos, ki ga ne menjamo prav pogosto, zato velja pred nakupom dobro premisliti o potrebah, prostorskih omejitvah in estetskih prioritetah.

Pred nakupom izmerimo prostor, skicirajmo ga na papir, kamor postavimo vse elemente dnevne sobe. Nočemo, da bi bila naša sedežna garnitura premajhna ali prevelika. Lahko poskusimo različne postavitve, potem pa izberimo tisto, ki omogoča nemoteno gibanje po dnevni sobi.

Sedežne garniture z ležiščem so še posebej uporabne, če imamo namen občasno gostiti prijatelje ali širšo družino na počitnicah. Ali pa za družinske filmske maratone, da se lahko vsi udobno razkomotimo, saj se preprosto spremenijo v posteljo, takrat ko to potrebujemo.

Sedežne garniture z ležišči so tudi rešitev za enosobna stanovanja ali garsonjere. Večnamenskost pohištva je zadnje čase velik trend, ki mu sledijo številni proizvajalci.

Kako sedežno garnituro ohranjati lepo in dolgo uporabno?

Sedežne garniture so nedvomno kos pohištva, okoli katerega je veliko "pretoka". Če ste samski, je vaše središče za druženje s prijatelji, če imate družino, pa vaši otroci na njej praktično odrastejo. Če imate hišnega ljubljenčka, je najbrž ta kos pohištva večna tema pogajanj z njim.

Vse te dejavnosti na sedežni garnituri slej ko prej pustijo znake obrabe – od madežev, prask do celo raztrganin. Na srečo lahko redno vzdrževanje sedežnih garnitur prepreči marsikateri neljubi pečat ter jih ohranja čim dlje v lepem stanju in dolgo uporabne.

Predvsem poskrbimo za sesanje enkrat mesečno, s čimer bomo odstranili prah, pršice, morebitne alergene in nevtralizirali vonjave. Ob tem vidne madeže nežno očistimo z vodo in blago milnico, pri čemer pazimo, da tkanine ne drgnemo.

Če sedežne garniture že več let nismo očistili ali če je bila izpostavljena "izrednim razmeram", pa bo najbolje, da to delo namesto nas opravijo profesionalci. Strokovno globinsko čiščenje zmore iz sedežne garniture hitro in učinkovito odstraniti praktično vse madeže in vonjave. Po takšnem čiščenju bo sedežna garnitura spet zasijala kot nova.

V prostoru, ki je ponavadi prostor za druženje, sproščanje in počitek, nikakor ne sme manjkati prostorna in udobna sedežna garnitura.

Nasveti za ohranitev sedežne garniture v dobrem stanju še vrsto let: Ne mečimo se s celo težo nanjo,

razlitje tekočin takoj očistimo, preden se madež vpije v material,

izogibajmo se hrani in pijači, medtem ko sedimo na kavču, da preprečimo razlitje tekočine in drobtine v gubah kavča,

redno ga sesajmo, če imamo hišne ljubljenčke, enkrat tedensko,

blazine občasno obrnimo, da upočasnimo zbitje polnila v njih.

Sedežna garnitura je osrednji element, okoli katerega so zbrani drugi kosi pohištva.

Kam se najraje zleknemo po napornem delavniku?

Vsekakor na sedežno garnituro. Ponuja nam udobje, zavetje in toplino, kadarkoli to potrebujemo, zato jo ob nakupu vedno preizkusimo že v pohištvenem salonu – naj bo že na prvi vtis všečna in predvsem udobna. Ne glede na to, kakšen slog pohištva imamo v dnevni sobi, je sedežna garnitura naš osrednji element, okrog katerega so zbrani preostali kosa pohištva.