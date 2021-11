Kako se lotiti čiščenja preproge?

Preproge našim nogam zagotavljajo nadvse prijetno udobje, so tople in nas v primerjavi z drugimi talnimi oblogami grejejo tudi v hladnih zimskih dneh. Edina težava pa je njihovo čiščenje. A ni nujno, da je tako. Vse, kar potrebujete, je prava oprema in nekaj priročnih nasvetov, s katerimi tudi čiščenje preproge ne bo več težavno.

Umazanija od čevljev, dlake hišnih ljubljenčkov in razlitja tekočin so glavni elementi trdovratne umazanije, ki lahko občutno skrajša življenjsko dobo naše preproge. Poglejmo, kakšni so torej osnovni koraki za preprosto čiščenje in kateri so tisti triki, ki nam bodo olajšali delo ter omogočili, da bo naša preproga ostala lepa dlje časa.

Ne hodite po preprogi s čevlji, ki jih nosite zunaj. Foto: Getty Images

Kako pogosto je treba čistiti preprogo?

Osnovni element čiščenja preproge je sesanje. Lotite se ga enkrat na teden. Če pa imate doma hišne ljubljenčke ali otroke, preprogo sesajte pogosteje. Razlitja tekočin in druge madeže je treba očistiti takoj, ko nastanejo. Ob rednem vzdrževanju je dovolj, če globinsko čiščenje preproge opravite le dvakrat na leto.

S preprostimi triki in pravo opremo tudi čiščenje preproge ne bo več težavno. Triki, s katerimi boste podaljšali življenjsko dobo svoje preproge:

ne hodite po preprogi s čevlji, ki jih nosite zunaj,

preprogo posesajte večkrat na teden,

madeže očistite takoj,

vzdržujte sesalnik, naj bo dobro delujoč, da bo preprogo posesal temeljito,

če imate hišne ljubljenčke, jih pogosto krtačite in umivajte, da zmanjšate količino odvečne dlake v prostoru.

Namesto navadnega izberite ročni sesalnik

Vse več ljudi se odloča za ročne brezžične sesalnike. Ti so veliko bolj priročni, z njimi se veliko lažje premikamo po stanovanju, hkrati pa jim sodobne baterije omogočajo, da je njihova moč enako zmogljiva kot pri klasičnih kabelskih sesalnikih. Brezžični sesalnik Rowenta X-Force Flex lahko brez polnjenja deluje kar 45 minut.

Gibljiva cev Rowentinega sesalnika X-Force Flex vam omogoča, da posesate tudi globoko pod pohištvom.

Z brezžičnim sesalnikom boste lažje posesali tudi s preprogo obloženo stopnišče in druge težje dostopne predele svojega stanovanja. Na trgu obstajajo celo pokončni brezžični sesalniki z gibljivo cevjo, kot je sesalnik Rowenta X-Force Flex. Ta vam omogoča, da pod nizkim pohištvom dosežete kar štirikrat globlje kot z navadnim sesalnikom. Tako boste resnično lahko posesali vsak centimeter svojega doma, k čemur pripomore tudi gibljiva glava, ki se giblje kar do 180 stopinj.

Sesalniku Rowenta X-Force Flex lahko zaradi baterijskega napajanja preprosto ostranimo cev (ob čemer krtača in cev stojita sami) in ga tako hitro spremenimo v majhen ročni sesalnik, s katerim lahko hitro posesamo drobtine ali druge manjše delce, ki so se nam raztresli po preprogi.

Za preprosto čiščenje stopnic so brezžični ročni sesalniki še posebej priročni.

Znebite se prahu in umazanije

Prašni delci in koščki zemlje so tisti, ki se bodo resnično usedli med vlakna vaše preproge. Zaradi njih bo videti zanemarjeno, hkrati pa se bo tudi navzela neprijetnega vonja, ki bo preveval vaše stanovanje. Najboljši način za čiščenje preproge je redno sesanje z dobrim sesalnikom, ki ima močan vlek.

Nekaj namigov za lažje čiščenje:

Hitro lahko posesate drobtine. Krtača in cev lahko stojita ločeno.

nastavite sesalnik na primerno višino, ki bo omogočala najboljši sesalni vlek za vašo preprogo,

sesajte počasi, tam, kjer je preproga najpogosteje uporabljena, posesajte večkrat,

za hitro čiščenje drobtin ali dlak hišnih ljubljenčkov lahko uporabite tudi valjček za vlakna ali še raje ročni sesalnik. Sesalnik Rowenta X-Force Flex je še posebej priročen, saj se lahko iz večjega ročnega brezžičnega sesalnika za tla hitro spremeni v manjši ročni sesalnik za drobtine.

Vsak mesec dobro poškropite preprogo z mešanico vode in sode bikarbone. Počakajte, da začne soda bikarbona delovati, s čimer bo iz preproge absorbirala številne madeže. Po eni uri sodo bikarbono posesajte s preproge.

Rowenta X-Force Flex spreminja način čiščenja Zahvaljujoč najnovejšim Rowentinim tehnologijam za motorje X-Force zagotavlja sesalno moč do 130 vatov za globinsko čiščenje povsod po hiši. Nov digitalni motor DigitalForce optimizira sesalni pretok.

Rowenta X-Force Flex omogoča sesanje in mokro čiščenje hkrati.

Ponuja vrhunsko higieno in filtracijo. Zahvaljujoč svoji 99,9-odstotni filtracijski tehnologiji zajame vse delce, vse do najmanjšega, in sproti čisti zrak.

Rowenta X-Force Flex omogoča sesanje in mokro čiščenje hkrati v polovičnem času. V eni potezi posesajte tla in jih očistite madežev.

Glava Power LED Vision omogoča lažje sesanje v temnejših prostorih. Glava z novo obliko se giblje do 180 stopinj in vam tako pomaga, da zlahka najdete vsa mesta, tudi tista skrita, bolj temna.

Z glavo LED Vision boste osvetlili tudi najbolj skrite in temne kotičke svojega doma, s čimer jih boste tudi lažje očistili.

Izberite sesalec za vse vrste tal, ki omogoča tudi mokro čiščenje

Različne vrste tal zahtevajo različne pristope čiščenja. Če preproge na eni strani zahtevajo zgolj sesanje in občasno globinsko čiščenje, pa druge vrste tal zahtevajo sesanje in tudi mokro čiščenje. Zato izberite opremo, ki vam bo ta opravila kar najbolj olajšala.

Brezžični pokončni sesalnik Rowenta X-Force Flex vam poleg sesanja omogoča tudi mokro čiščenje vseh vrst tal. Sesalna glava Aqua je preprosta za uporabo, hkrati je brez kolesc, zaradi česar na tleh ne pušča sledi in prask ter skrajša čas čiščenja za polovico. Hkrati pa lahko tako tudi prihranite kar nekaj denarja, saj vam ne bo treba več kupovati ločenega seta za pomivanje tel. Tla lahko v eni potezi posesate in hkrati tudi očistite umazanije.

Sesanje in mokro čiščenje tal z eno potezo. To je Rowenta X-Force Flex.

Preverite pokončni sesalnik X-Force Flex: tehnologija za učinkovito in hitro čiščenje.



