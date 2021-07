Kako prepoznate kvaliteten jedilniški stol?

Jedilnica je eden bolj pomembnih prostorov v vsakem domu. To je prostor, kjer se z družinskimi člani in prijatelji družimo ob dobri doma pripravljeni hrani. Je prostor, kjer naj bi izklopili vso tehnologijo, svet postavili na stran in se prepustili le okusom domače kuhinje in dobri družbi.

Ko načrtujemo jedilnico, premislimo, kako jo uporabljamo – le za obedovanje ali tudi denimo za "domačo pisarno".

Jedilna miza je osrednja točka, kjer se, če je le mogoče, zberemo ne le ob večjih praznovanjih, ampak vsak dan s svojimi najdražjimi. Skupna večerja je več kot le hrana. Gre za celotno izkušnjo, zato poskrbimo, da bo ta kar najbolj udobna. Jedilniški stoli naj bodo torej kvalitetni. Kako se lotiti izbire stolov za jedilnico in na kaj biti pozoren ter kateri so še nujni elementi jedilnice poleg najpomembnejšega, t. j. mize, bomo preverili v tem prispevku.

Izbira stolov za vaš jedilni prostor

Jedilniški stoli so bistven del vsake jedilnice. Ko najdete popolno jedilno mizo, se vam morda lahko zdi, da so stoli postranska stvar. A jedilna miza je brez stolov popolnoma nefunkcionalna. Izbira le-teh vpliva na estetiko vaše jedilnice, predvsem pa na udobje v njej.

Pri izbiri je najprej treba razumeti, kaj potrebujete. Razmislite, kakšnim zahtevam mora ustrezati vaša jedilnica. Ali v njej le obedujete? Morda delate od doma kar za jedilno mizo? Se v njej dogaja veliko družinskega življenja in zabav? Ali pa preproste iščete več udobja?

S praktičnega vidika je morda najboljša izbira pravokotne mize in stolov, ki se ji popolnoma prilegajo in se enostavno porinejo pod mizo, ko jih ne potrebujemo.

Če pa pri izbiri dajete prednost slogu in udobju, so moderni stoli za jedilnico za vas prava odločitev. Raziščite ponudbo oblazinjenih stolov, ki bodo jedilnici dali razkošno estetiko. Pri izbiri se vsekakor odločajte glede na slog, ki vam je všeč.

Obstajajo moderni stoli za jedilnico vseh oblik, materialov in barv, ki se med sabo razlikujejo tako po funkcionalnosti kot tudi privlačnosti. Zato je njihova izbira najbolj odvisna od vašega okusa, želja in potreb.

Po delovnem dnevu je vsekakor dobrodošlo, da se lahko udobno sprostite in pri tem ne obremenjujete vaše hrbtenice. Izbira kakovostnih stolov je zato izrednega pomena, saj vam poleg udobja omogoča tudi pravilen položaj sedenja.

Vse bolj je priljubljeno, da za isto mizo združimo različne stole, pri čemer se je smiselno držati načela: smiselno, a ujemajoče.

Kvaliteten stol prepoznate po trdnosti in trpežnosti Stol mora imeti stabilno in močno ogrodje, ki je lahko izdelano iz kovine, lesa ali umetne mase. Običajno imajo stoli po štiri noge, obstajajo pa tudi modeli stolov z eno samo nogo ter konzolni stoli, pri katerih sedalo previsno visi nad kovinskim okvirjem. Materiali naj bodo kompaktni, stiki med posameznimi elementi pa trdni. Hkrati mora biti stol ob dvigu sorazmerno težak. Pred nakupom ga v pohištvenem salonu preizkusite na način, da se nanj dobro usedete in se samozavestno nagnete nazaj, lahko se celo zagugate. Velika izbira kvalitetnih in stilsko dovršenih jedilniških stolov vas pričakuje v Lesnininih salonih in na njihovi spletni strani. Preverite ponudbo in nakupujte po znižanih cenah!

Prvi kriterij za primernost stolov so njihove dimenzije. V salonu si velja pomagati z metrom in stole dodobra izmeriti – tako po širini in globini kot višini. Za jedilne mize standardne višine 75 centimetrov je primerna višina sedišč stolov okoli 45 centimetrov.

Optimalna osvetlitev jedilnice

Svetilke so nepogrešljiv del vsakega doma. Ko izbiramo svetila za jedilnico, se moramo zavedati, da morajo ta nuditi dovolj svetlobe za hrano in pijačo, a se hkrati izogniti motečemu bleščanju.

Svetilka nad jedilno mizo je zagotovo prav poseben oblikovalski element, ki ne zagotavlja le osvetlitve, pač pa vpliva na ambientalno vzdušje celotnega prostora in je nekakšen okras celotne jedilnice. Centrirajte jo nad sredino jedilne mize, kjer bo osvetlila točno to, kar potrebujete. Zato imejte v mislih, kje bo stala vaša jedilna miza, še preden namestite luči.

Poskrbite za zadostno in prijetno osvetlitev, ki bo ustvarila posebno vzdušje. Polepšajte svoj jedilniški prostor z izbranimi svetili, ki označujejo vaš osebni slog. Pobrskajte po bogati ponudbi v Lesnini in izberite kakovostna svetila za jedilnico po znižanih cenah.

Viseča svetila so odličen dodatek v prostoru, saj ga lepo zapolnijo in polepšajo.

Da bodo vaše dragocene stvari varno shranjene

Vitrine za jedilnico so idealna izbira, ko želimo svoj porcelan, kristalne kozarce ali otrokovo umetnino iz vrtca izpostaviti na vidnem mestu in jih obenem imeti pri roki. Vitrina lahko komplementarno zaokroži vaše notranje pohištvo in izpostavi tisto, kar vam je dragoceno.

Jedilnica je srce doma

Družinska jedilna miza je od nekdaj igrala pomembno vlogo v vsaki hiši in tako je še danes. V nekaterih domovih se uporablja izključno za uživanje ob dobri hrani, medtem ko je v drugih to lahko večnamensko pohištvo in se uporablja tudi kot pisarniška miza, miza za izobraževanje in delanje šolskih nalog ali miza, kjer igramo družabne igre. Kako pa jo pri vas najpogosteje uporabljate? Vsekakor je pomembno, na kakšnem stolu ob tem sedite.