Oglasno sporočilo

Ženske se bodo strinjale, da prostora v omari ni nikoli preveč. Garderobna omara je eden nepogrešljivih kosov v stanovanju, kateremu pa velikost žal narekuje razpoložljivi prostor. Nekateri imajo to srečo, da si lahko privoščijo omare poljubnih velikosti in dimenzij, medtem ko morajo drugi razmišljati veliko bolj praktično in sistematično. Preberite, kako izbrati pravo omaro glede na svoje potrebe in razpoložljive metre.

Kakšne so vaše potrebe?

Omaro največkrat izbiramo glede na svoje potrebe. Vsi si želimo imeti neomejeno prostora, kamor bi lahko spravili vsa oblačila in še kaj, vendar imajo tudi omare svoje omejitve. Med temi je največkrat velikost stanovanja. Ker garderobne omare zavzamejo kar nekaj dragocenega prostora, manjša stanovanja pa potrebujejo najboljši mogoči izkoristek prostora, tudi za te obstajajo različne rešitve.

Klasične garderobne omare

Kjer imate na voljo veliko prostora, boste največkrat razmišljali o klasični garderobni omari, v kateri se lahko igrate z različnimi postavitvami, višinami, načini odpiranja in navsezadnje z njeno zunanjo podobo. Največkrat so to klasične omare različnih širin, ki omogočajo shranjevanje oblačil na obešalnikih, policah, v predalih ipd. Odpiranje klasičnih garderobnih omar je največkrat dvokrilno, opremljene pa so z različnimi dodatki, od vgrajenih luči, predalnikov, košar za shranjevanje, ogledal ipd.

Garderobne omare za manjše prostore

Manjši prostori, kjer moramo paziti na vsak kvadratni meter, v nasprotju s klasičnimi garderobnimi omarami zahtevajo nekoliko več domiselnosti in organizacije. Ker gre za manjše garderobne omare, ki ne dopuščajo veliko prostora za odpiranje, imajo njihova vrata največkrat drsni sistem odpiranja. Ne samo, da garderobne omare z drsnimi vrati prihranijo prostor, videti so elegantno in moderno. Pri njihovi izbiri je še posebej pomembno, da izberete takšne, ki vam ponujajo čim več prostora za shranjevanje, tudi razmišljanje o višini do stropa ni odveč.

Za najboljši izkoristek prostora

Za tiste, ki živijo v izjemno majhnih stanovanjih ali garsonjerah, je vsak košček prostora dragocen. Omara in postelja sta nepogrešljiva kosa pohištva, ki ju potrebujemo za normalno bivanje, obenem pa zavzameta tudi največ prostora. Seveda obstaja tudi rešitev, pri kateri lahko posteljo skrijete v omaro in tako pridobite dragoceni prostor za svoje dnevne aktivnosti. Postelje v omari so ena izmed praktičnih rešitev, kako prihraniti prostor in obenem imeti vse udobje prave postelje. Ta sistem je bil priljubljen v 70. in 80. letih, vendar se s stanovanjsko stisko vedno pogosteje vrača v sodobne domove.

Kaj pa zunanji videz omare?

Funkcionalnost omare je na prvem mestu, vendar mu hitro sledi zunanji videz. Največkrat se zunanjost omar izbira na podlagi preostalega pohištva v prostoru. Še vedno se ljudje pogosto odločajo za masivne garderobne omare, ki z leti vsakodnevne uporabe ne izgubijo svoje kakovosti. Pa še en praktičen nasvet: če imate majhen prostor, izberite omaro bele barve ali z ogledalom, kar bo optično povečalo prostor.

Naročnik oglasnega sporočila je DOM24 D.O.O.