Kako izbrati posteljnino, ki bo polepšala vašo spalnico

Romantični videz ustvarite z nežnimi svetlimi barvami in izbranimi tkaninami.

Pri nakupu posteljnine pogosto najprej pogledamo ceno, nato pa še vzorec, ki nam je približno všeč. Kar pa največkrat preskočimo, pa je to, da preverimo, iz kakšnega materiala je sestavljena.

Naj vas posteljnina poboža v prijetnem objemu

Ko ležemo v posteljo, utrujeni in željni blagodejnega spanca, čakamo samo še na to, da bi nas najhitreje odneslo v svet sanj. Prav občutek mehkobe in nežnosti tkanin, ki nas objemajo ponoči, so ključnega pomena, da bo spanec bolj prijeten.

Nekakovostne tkanine nas bodo med spanjem motile, nemalokrat so grobe, nam povzročajo nadležen občutek praskanja, pod nekaterimi pa se celo pozimi potimo.

Čeprav vam bo posteljnina na prvi pogled zelo všeč, najprej preverite njeno sestavo: med najbolj priljubljene in prijetne spada posteljnina iz bombažnega satena, ki je svilnata na dotik. Izbirate lahko med različnimi kakovostnimi in zato tudi cenovnimi razredi bombažnega satena. Razlikujejo se predvsem po gostoti tkanine in obdelavi.

Minimalistična nežnost – posteljnina iz bombažnega satena je vedno prava izbira.

Zelo kakovostne, predvsem pa trpežne in kompaktne so posteljnine iz damasta. Za poletni spanec predlagamo, da izberete posteljnino iz biocela, izdelanega iz celuloznih vlaken. Njihovi glavni lastnosti sta mehkoba in svilnat občutek, na dotik so hladne in zato idealne za vroče poletne noči.

Če je vaše vodilo pri nakupovanju praktičnost, izberite posteljnine iz krepa, ki so sicer malo trše in malo manj prijetne ob dotiku z golo kožo, vendar jih boste precej lažje vzdrževali.

Poceni posteljnina, ki je še vedno precej preprosta za vzdrževanje, je posteljnina iz poliestra. Pri tem pa bodite pozorni, da bo večji delež tkanine vseeno imel bombaž, ki vam bo zagotavljal, da bo vaša koža med spanjem dihala.

Želite spati kot hollywoodska zvezda? Potem preizkusite ležernost poležavanj na posteljnini iz svila. Občutek je neprecenljiv.

Z najljubšim junakom je spanje tudi zabavno.

Tudi pri izbiri otroške posteljnine velja, da preverite predvsem kakovost materialov. Pazite, da bo večji del tekstila sestavljen predvsem iz naravnih tkanin oziroma bombaža. Poleg same sestave je pri malčkih ključnega pomena tudi potisk. Privoščite jim posteljnino z njihovimi najljubšimi risanimi junaki.

Posteljnina je tudi odličen dekor

Izbrana posteljnina bo vašo spalnico lahko zelo hitro spremenila v stilno dovršen prostor. Postelja bo več kot le ležišče. Z izbranimi vzorci in barvami boste lahko zelo hitro pričarali čisto novo vzdušje.

Pred nakupom zato premislite, katere barve bi se najbolj podale k stenam in pohištvu v spalnici. Želite, da je posteljnina podaljšek stilske rdeče niti celotnega stanovanja, ali želite, da izstopa v svoji eleganci in živahnosti?

Za drzne in tiste, ki bi radi, da je postelja središče spalnice.

Če je vaš spalni prostor bolj umirjen in prevladujejo svetli toni, ga vsekakor poživite z barvami na postelji. Barvni trendi letošnje sezone so nedvomno umirjene pastelne barve v modrih in zelenih tonih, še vedno zelo priljubljeni sta tudi rožnata in siva barva.

Z izbiro barve in vzorca in nenazadnje materialov vaše posteljnine lahko zelo hitro pričarate poseben slog v vaši spalnici – od nežne romantike do avantgardne elegance. Pika na i pri opremljanju spalnice so nedvomno tudi različne dekorativne blazine, ki naj bodo barvno usklajene s posteljnino, in pozimi obvezno tudi mehke odeje, s katerimi bo spanec še slajši.

Zelo modno: retro potisk iz sedemdesetih se vrača na vse tkanine v našem stanovanju.

Iščete še več navdiha za vaše spalnice? Preverite raznoliko ponudbo posteljnin in drugih dekorativnih dodatkov v Lesnini ter si pričarajte dom, v katerem se boste vedno dobro počutili.