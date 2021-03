Kako določiti pravo velikost preproge?

Preproge so zelo priljubljene, saj v prostor vnesejo toplino in udobje ter pustijo mogočen vizualni pečat. Služijo pa tudi kot zvočni in toplotni izolator. S preprogo zlahka prostor popestrimo, saj je prefinjen dekorativni element. Kako izbrati pravo?

Prijetna in topla preproga kosmatinec je odlična izbira za različne stile opremljenih notranjih interjerjev.

Na trgu je velika ponudba preprog različnih dimenzij, oblik, materialov, globin tkanja, barv in vzorcev, kar omogoča izbiro za prav vsak prostor in stil. Najpogosteje se uporabljajo v dnevnih sobah, spalnicah, otroških sobah in jedilnicah, za hodnik in kuhinjo pa so primernejši daljši in ožji tekači.

Izbira prave velikosti preproge

Pri izbiri prave velikosti in oblike preproge je treba upoštevati velikost prostora in razporeditev pohištva. Velja pravilo, da so za večje prostore primernejše velike preproge. Majhne bi namreč navidezno odmaknile pohištvo k stenam, same pa "plavale" na sredini prostora. Najpogostejše oblike preprog so pravokotne, okrogle, ovalne in kvadratne, boste pa našli tudi take nesimetričnih oblik. Izbira preproge bo vplivala na ravnovesje opreme v prostoru.

Namig: Za lažjo odločitev o primerni velikosti in obliki preproge z maskirnim trakom označite prostor, kjer bo stala preproga. Bodite pozorni na prehode, odpiranje vrat in premikanje pohištva.

Pri izbiri velikosti upoštevajte tudi, kako bo stalo pohištvo, bo v celoti na preprogi, le sprednje noge ali pa boste preprogo od pohištva ločili z ozkim pasom tal.

V Lesninini ponudbi boste zagotovo našli preproge za vsak dom . Izbirate lahko med strojno tkanimi preprogami iz visokokavostnih akrilnih vlaken ali ročno tkanimi, narejenimi iz kombinacije volne in bombaža za še več prefinjenosti v prostoru. Za modernejši videz svojega doma pa se odločite za kosmatince, ki bodo v prostor vnesli dodatek mehkobe.

Izbira prave barve in vzorca preproge

Vizualna podoba preproge je odvisna predvsem od preferenc in okusa uporabnika, ne glede na to pa izberite takšno, ki bo skladna z vašim stilom in preostalo opremo v prostoru. Trenutni trendi dajejo prednost nevtralnim, zemeljskim tonom. Vrsta tkanine in vzorec bosta poskrbela za značaj preproge, hkrati pa bosta ostala dovolj subtilna, da se ne spremenita v osrednja elementa prostora.

Bolj drzni se lahko odločite za izrazitejše barve ali velike vzorce, a imejte v mislih, da se z izbiro te moderne preproge spremeni celoten občutek v prostoru. V tem primeru preproga postane osrednji element v prostoru. Pri izbiri premislite, ali vam bo ta barva preproge všeč tudi čez leta.

V zadnjem času se v modo vračajo preproge v obliki stenskih tapiserij. Tako prerastejo funkcionalno naravo in postanejo prava pravcata umetniška dela.

Izbira preproge glede na vrsto materiala in tkanje

Glede na tkanje in material boste v prostor vnesli občutek mehkobe. Najpogostejši so strojno in ročno tkane preproge ter kosmatinci. Najbolj moderne preproge so vsekakor kosmatinci, so mehke in na otip izredno prijetne. A za čiščenje so zaradi globokega tkanja zahtevnejše, zato se, če imate majhne otroke ali hišne ljubljenčke, odločite za tkane preproge. Te so tkane iz kakovostnih in vzdržljivih akrilnih vlaken. Ročno tkanje iz naravnih materialov, kot sta bombaž in volna, poskrbi za dodatno vrednost preproge.

Vintage orientalski videz preproge, ki navdušuje z večbarvnim dekorjem.