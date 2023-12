Kako božično darovanje vpliva na naše možgane in čustva?

Ni lepšega kot od obdarovanca slišati besede: "Kako si vedel, da si želim točno to!" Lahko si oddahnete, uspelo vam je razveseliti nekoga, ki je blizu vašemu srcu. Tudi to je velik čar prazničnega obdarovanja in tudi letos vsi potrebujemo veliko takšnih radosti.

Pred nami je pisano praznično obdobje, ki je polno druženja in obdarovanja. Čeprav se nam zdi, da se preveč vrti okrog daril, pa moramo vedeti, da ima obdarovanje veliko koristi za naše dobro počutje.

Praznični čas je res nekaj posebnega, izmenjujemo si drobne pozornosti, krepimo stike s sorodniki, s katerimi se že dolgo nismo videli, se ponovno povezujemo s starimi prijatelji in si privoščimo kakšno kavico več s sodelavci. Ta čas je namenjen krepitvi odnosov in druženju, saj vsi ljudje potrebujemo tovrstno povezanost s širšo skupnostjo.

Ne glede na to, kakšen je naš odnos do intenzivnega druženja in hektičnega iskanja pravih daril za vse najdražje – mogoče smo bolj zadržani in nam obdarovanje ne pomeni veliko –, pa so znanstveniki ugotovili, da božični oziroma praznični čas na splošno zelo ugodno vpliva na naše dobro počutje.

Je res dajati lepše kot sprejemati?

Foto: Shutterstock

Kot pravi stara modrost, je dajati res lepše kot prejemati. Še posebej če je obdarjenec nekdo, s katerim smo si res blizu, to aktivira ključne poti nagrajevanja v naših možganih, vendar le če ne dopustimo, da nam prevelik stres pokvari veselje.

Več študij, ki jih navaja Ameriško psihološko združenje APA, je pokazalo, da kupovanje daril za druge spodbuja občutek sreče, saj to ustvarja več interakcije med tistimi deli možganov, ki so povezani z obdelavo socialnih informacij in občutkom užitka. Občutki sočutja, prijaznosti in hvaležnosti nas ogrejejo na podoben način, kot bi nas nekdo nagradil ali pohvalil. Aktivirajo se tiste poti v možganih, ki sproščajo hormon oksitocin, ki vzbuja zaupanje, varnost in povezanost.

Kako se izogniti stresu med prazniki?

Foto: Shutterstock

Žal pa obdarovanje ni povezano le s pozitivnimi čustvi, ampak z obilico stresa, ki ga predstavlja iskanje pravih daril, še posebej če imamo na razpolago omejen proračun. Čeprav so prazniki namenjeni sproščanju in povezovanju z družino, pa se veliko ljudi ujame v malo manj prijeten pritisk, ki ga to obdobje prinaša.

Prav zato je zelo pomembno, da si praznike poenostavimo in nakupovanje daril dobro načrtujemo. Veliko bolje bomo lahko izbrali, če si bomo za razmislek vzeli dovolj časa. Tudi darila, kupljena v zadnjem hipu, vendar s temeljitim premislekom, lahko obdarovancu dajejo občutek, da smo jih izbrali premišljeno, in ne da smo jih podarili kot izhod v sili.

Za vsakega obdarovanca posebej premislite, kaj ga veseli in kaj bi tudi vi sami radi dobili, če bi imeli podobne hobije. Poskušajte se spomniti, katera darila so ga do zdaj že razveselila. Najboljša darila, tudi tista v zadnjem hipu, so brezčasna, privlačna in na obdarovanca naredijo vtis. Posebej se lahko potrudite z zavijanjem, ki še tako preprosto darilce spremeni v pravi zaklad.

Vsa darila lahko mimogrede poiščete v eShop.

Kaj podariti njej, kaj pa njemu?

Foto: Thinkstock

Pri iskanju pravega darila za dame lahko izberete kaj dišečega, toplega in sladkega. Če rada telovadi, bo praktično darilo tudi kakšen pripomoček za vadbo. Za ljubiteljice branja je vedno dobrodošla knjiga, če pa je vaša obdarovanka navdušena nad zdravo prehrano, je idealno darilo kakšen mešalnik ali pa sestavine za smuti.

Foto: Shutterstock

Za obdarovanje moških veljajo posebna pravila. Darilo mora biti predvsem praktično, zato poiščimo nekaj, kar bo z veseljem uporabljal, kot so pripomočki za kuhanje, drobna orodja, slušalke in podobne tehnikalije.

Pri darilih za otroke pa imamo tako veliko izbiro, da se zlahka znajdemo v škripcih, ker ne vemo, kaj bi izbrali. Poskusimo se vživeti v otroško dušo in pomislimo, kaj bi razveselilo naše najmlajše. So to sestavljanka, družabna igra ali kakšna igrača na daljinsko vodenje, nad katerimi so navdušene tako deklice kot dečki?

Vsa darila lahko mimogrede poiščete v Petrolovi spletni trgovini.