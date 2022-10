Jutranji trenutki s kavo De'Longhi

Oglasno sporočilo

Jutro je izjemnega pomena, saj narekuje počutje za ves dan. Strokovnjaki pravijo, da naj bi si vzeli vsaj pol ure časa pred odhodom od doma, če je to le mogoče. Tako bo dovolj časa za prebujanje, zajtrk in preostale priprave. Ključ do uspeha je tudi tistih pet minut s skodelico kave v roki.

Vsakodnevno razvajanje brbončic

La Specialista Arte je nov kavni aparat italijanske znamke De'Longhi. Z njegovo pomočjo lahko zelo preprosto pripravimo različne kavne napitke, ki nas popeljejo v svet razvajanja brbončic in okušanja le najboljšega. Z njegovo pomočjo lahko postanete sam svoj barista in pravi strokovnjak na področju priprave dobre kave iz udobja doma. Naj postane vaša desna roka in prva izbira pri ustvarjanju vaših najljubših kavnih receptov, od razkošnega italijanskega espressa do kremaste bele kave in penastega kapučina.

Pohvali se lahko z vgrajenim mlinčkom z osmimi natančnimi nastavki, ki zagotavljajo popoln odmerek kave najboljše kakovosti. Sam kavni aparat La Specialista Arte je lahko tudi modni dodatek, ki čudovito krasi vašo kuhinjo. S svojo eleganco in kompaktnostjo bo pristajal še tako majhnemu kotičku vaše kuhinje. Najboljša tehnologija pa vam bo pomagala priti do vrhunskih rezultatov.

Za ljubitelje najboljšega espressa

De'Longhi, vodilna blagovna znamka na področju avtomatskih aparatov za espresso, predstavlja nov model – Magnifica Start. Magnifica Start pooseblja izkušnje, znanje in tehnologijo De'Longhija, da vedno ponudi najboljše rezultate. Personalizacija z Magnifica Start še nikoli ni bila lažja. Uživajte v vročih, srednje ali nizkotemperaturnih napitkih z močno, srednje močno ali blago aromo. Uživajte v espressu ali kavi s samo enim dotikom črno-belih ikon na intuitivni nadzorni plošči s prilagojenim izborom receptov (štiri ali pet instant receptov, odvisno od modela). Espresso je tudi osnova za večino različic kavnih napitkov z mlekom ali brez njega.

Kot vsi avtomatski kavni avtomati De'Longhi je tudi Magnifica Start zasnovan za poenostavitev rutine vzdrževanja. Uživajte v svoji najljubši pijači in prepustite pomivalnemu stroju, da poskrbi za preostalo, zahvaljujoč odstranljivim delom, primernim za pomivanje v pomivalnem stroju, in odstranljivi enoti za kuhanje. Plastična posoda za kapljanje proti praskam zagotavlja vzdržljivost vrhunskih modelov, vendar po dostopnejši ceni. Magnifica Start ponuja ročno parno cev za enostavno penjenje mleka za mlečne napitke ali vročo vodo za čaj.

