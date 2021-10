Inovativna tehnologija Samsung WindFree™ s filtrom PM1.0 za čiščenje zraka

Oglasno sporočilo

Filter za čiščenje zraka za svež in čistejši zrak

Enota WindFree™ Pure 1.0 je opremljena z elektrostatičnim filtrom PM1.0, ki deluje kot čistilec zraka. Filter PM1.0 ne zajema le izredno drobnih prašnih delcev v velikosti do 0,3 μm, temveč s pomočjo elektrostatičnega filtra tudi uničuje nekatere vrste zajetih bakterij.

Sestavljata ga dva glavna dela, ki polnita in zbirata prah ter nekatere vrste bakterij.* Ščetkast razdelilnik ustvarja negativne ione in ti dajo prašnim delcem in določenim vrstam bakterij negativni naboj, zato se zaradi elektrostatične sile zbiralnika tako rekoč prilepijo na ozemljeno elektrodo.

Učinkovitost uničevanja bakterij je potrdil britanski strokovnjak za certificiranje Intertek.** Poročilo o raziskavi Intertek potrjuje, da filter sterilizira več kot 99 odstotokov testiranih mikroorganizmov, ki jih je zajel. Filter PM1.0 je delno pralen, kar za uporabnika pomeni, da lahko uživa v bolj svežem in čistejšem zraku ter hkrati prihrani pri dodatnih vzdrževalnih stroških, ki nastanejo z menjavo filtra.

Funkcija Freeze Wash

Edinstvena lastnost enote WindFreeTM Pure 1.0 je vključitev tehnologije Freeze Wash. Ta funkcija pomaga očistiti enoto in odstrani do 90 odstotokov določenih vrst bakterij.*** S to funkcijo se izmenjevalnik toplote pri notranji enoti ohladi na −15 stopinj Celzija, da enoto prekrije z zmrzaljo. Ob preklopu na način odtajanja led, ki se tali, odstrani določene vrste bakterij, ki so v toplotnem izmenjevalniku. Prek aplikacije SmartThings**** je mogoče prejeti obvestilo v trenutku, ko je izmenjevalnik toplote treba očistiti s funkcijo Freeze Wash.

Indikator stopenj čistosti zraka

Enota WindFreeTM Pure 1.0 je opremljena z novim naprednim zaslonom, na katerem je mogoče preprosto spremljati kakovost zraka v zaprtem prostoru. Laserski senzor, ki je na zaslonu, meri koncentracije delcev PM10, PM2.5 in PM1.0 v zraku v zaprtem prostoru ter se samodejno čisti s funkcijo, ki temelji na umetni inteligenci.

Kakovost zraka je na zaslonu samodejno prikazana na podlagi najvišje izmerjene koncentracije, izražena pa je s štirimi različnimi stopnjami/barvami: zelo dobra (modra), dobra (zelena), slaba (rumena) in zelo slaba (rdeča).

Spremljanje kakovosti zraka v zaprtem prostoru prek aplikacije SmartThings

Kakovost zraka v zaprtem prostoru je mogoče neprekinjeno spremljati prek aplikacije SmartThings4. Tudi kadar je enota izklopljena, je senzor prahu sposoben registrirati trenutno kakovost zraka v prostoru. Ko kakovost zraka doseže stopnjo slaba ali zelo slaba, prejmete obvestilo.

Prek aplikacije SmartThings**** se lahko uporabnik odzove na informacije, tako da na daljavo vklopi način čiščenja. Poleg spremljanja kakovosti zraka ter vklapljanja in izklapljanja načina čiščenja aplikacija Samsung SmartThings**** in funkcija glasovnega upravljanja Bixby Voice Control uporabnikom omogočata vklop ali izklop klimatske naprave, izbiro želenih načinov hlajenja, časovno razporejanje delovanja ter spremljanje porabe energije.

Tehnologija hlajenja WindFreeTM

Podobno kot stenski modeli WindFreeTM za stanovanjsko uporabo je tudi enota WindFreeTM Pure 1.0 opremljena z edinstveno Samsungovo tehnologijo WindFreeTM. Tehnologija WindFree™ izboljša udobje v zaprtem prostoru, tako da uporablja na tisoče mikroskopskih odprtin, skozi katere enakomerno razprši svež zrak brez neprijetnih sunkov hladnega zraka.

V načinu WindFree™ se zrak razporeja mehko in tiho, pri čemer ustvari okolje z mirnim zrakom,***** ki ljudem zagotavlja udobno in sproščujoče življenje, delo in počitek brez neprijetnih sunkov hladnega zraka ponoči.

O družbi Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (SEACE) Že od predstavitve prve klimatske naprave leta 1974 Samsung Electronics na novo definira klimatsko udobje v notranjih prostorih za jutrišnjo družbo. Za vsak prostor, kjer ljudje skupaj ustvarjajo nepozabne izkušnje, pa naj gre za poslovne prostore ali stanovanjske objekte. Pogumno premikamo meje tehnologije, s svojimi inovacijami in oblikovanjem presegamo meje običajnega. Samsung Electronics je na evropski trg komercialnih klimatskih naprav vstopil v letu 2005. Zaradi hitre rasti in v podporo dolgoročni zavezanosti evropskemu trgu je bila leta 2017 v Amsterdamu na Nizozemskem ustanovljena družba Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (SEACE). Cilj tega sedeža za Evropo je usklajevati dejavnosti po več kot 30 evropskih državah. SEACE zagotavlja stalno tehnično izobraževanje o podnebnih rešitvah in rešitvah pametne gradnje, poprodajno in tehnično podporo svojim industrijskim partnerjem, podprto s Samsungovim ugledom kakovosti in vrhunskih inovacij, vključno z rešitvami digitalne povezljivosti. SEACE s svojimi inovativnimi rešitvami hlajenja, ogrevanja, sanitarne tople vode, ohlajanja in pametnih stavb izpolnjuje potrebe svojih evropskih trgov, vključno s komercialnim in stanovanjskim trgom.

*Escherichia coli: nad 99 %, Staphylococcus aureus: nad 99 %

**V specifičnih testnih okoliščinah je preizkušena na modelu AD***797**FN in se lahko razlikuje glede na posebne dejavnike in uporabo. Preizkus je shranjen na povezavi: Poročilo Intertek št.: RT20E-S0010-R.

***Testiranje je opravila organizacija Inertek. S toplotnega izmenjevalnika je bilo odstranjenih 90 odstotkov bakterij Staphylococcus aureus ATCC 6538 in Escherichia coli ATCC 8739 v primerjavi z običajnimi modeli, ki niso uporabljali funkcije Freeze Wash.

****Zahtevana sta brezžična povezava Wi-Fi in račun v aplikaciji Samsung SmartThings. Komplet za povezavo Wi-Fi lahko naročite posebej. Potrebujete operacijski sistem iOS 10.0 ali novejši ali Android 5.0 ali novejši. Za uporabo SmartThings v srednjih in večjih komercialnih poslopjih lahko veljajo dodatne zahteve. Razpoložljivost opisanih funkcij je odvisna od izvedbe. Bixby Voice ima podporo v angleščini (ameriški, britanski, indijski), kitajščini, korejščini, francoščini, nemščini, italijanščini, portugalščini in španščini.

*****Ameriško združenje ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers) miren zrak opredeljuje kot pretok zraka pri hitrostih pod 0,15 m/s, pri čemer se hladni sunki ne pojavljajo.

