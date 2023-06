Domača pisarna – kako jo opremiti?

Oglasno sporočilo

Pri opremljanju domače pisarne je zato pomembno izbrati pravo pisarniško pohištvo, ki omogoča udobno in produktivno delovno okolje.

Razporeditev prostora

Foto: HIT PRELES Pri načrtovanju domače pisarne je pomembno upoštevati prostor, ki ga imate na voljo. Poskrbite, da bo pisarna dovolj prostorna in dobro organizirana. Razmislite o taki postavitvi pohištva, da boste imeli dovolj prostora za mizo, stol in shranjevanje. Pravilna postavitev namreč močno izboljša uporabo prostora in olajša potek dela. Razporeditev pohištva narekuje, koliko kosov sploh potrebujemo v prostoru.



Za nekatere sta miza in stol že dovolj, velikokrat pa pisarna potrebuje še:

dodatni prostor na mizi za razprostiranje dokumentov, referenčnih knjig in materialov ali za dodatni zaslon,

priročno mesto za fascikle,

tiskalnik, ki je skupaj s preostalo tehnologijo takoj pri roki, ter

dodatni prostor za sedenje.

Svetloba

Foto: HIT PRELES Dobra naravna svetloba je ključna za produktivnost. Postavite svojo mizo blizu okna, da boste imeli zadostno količino svetlobe čez dan. Prav tako poskrbite za ustrezno umetno svetlobo z namizno svetilko, ki zagotavlja dobro osvetlitev delovne površine. Pri tem pazite, da svetloba ni bleščeča na zaslonih in da je prijetna za oči. Več svetlobe v prostoru vam lahko ustvarijo tudi svetlo pisarniško pohištvo in ogledala.

Pisalna miza

Foto: HIT PRELES Miza je osrednji element domače pisarne. Pri izbiri mize se osredotočite na funkcionalnost in udobje. Dvižna miza je odlična izbira, saj omogoča prilagajanje višine glede na vaše potrebe. Če lahko delo opravljate izmenično sede in stoje, zmanjšujete negativne učinke dolgotrajnega sedenja. Danes lahko najdete široko izbiro vrhunskih dvižnih miz, ki združujejo eleganten dizajn z napredno tehnologijo. Ta si namesto vas zapomni položaje, ki vam za delo najbolj ustrezajo, kar pomeni, da lahko isto mizo uporablja več ljudi, miza pa se prilagodi vsakomur posebej.

Pisarniški stol

Foto: HIT PRELES Izberite stol, ki omogoča udobno sedenje in podpira pravilno držo. Aktivno sedenje je trend pri oblikovanju pisarniškega pohištva, ki ne pojenja, saj spodbuja gibanje med sedenjem. Ker pa je navajanje na aktivno sedenje lahko naporno in povzroča bolečine, je dobro, da se tega lotimo počasi in v svojem tempu. Ergonomski aktivni stol Clever je zasnovan tako, da omogoča dinamično in statično sedenje, saj se lahko gibanje zaklene, kar je posebna inovacija znamke Heka.

Prostor za shranjevanje

Učinkovito shranjevanje je pomemben element domače pisarne. Poiščite možnosti za shranjevanje, ki so prilagojene vašim potrebam, ali pa še bolje – omislite si pisarniško pohištvo po meri. Poskrbite, da imate dovolj prostora za shranjevanje, da bo vaša pisarna urejena in da boste imeli hiter dostop do potrebnih materialov.

Dobra rešitev za shranjevanje stvari v domači pisarni vključuje različne omare, predale, police, namenske organizatorje in regale. Omare in predali so idealni za shranjevanje dokumentov in pisarniških potrebščin, medtem ko police omogočajo preprost dostop do knjig in revij. Namenski organizatorji, kot so predalniki in košare, pa pomagajo ohranjati manjše predmete urejene. Izkoristite tudi vertikalni prostor s stenskimi policami in obešalniki. S prilagodljivim in funkcionalnim pohištvom bo vaša domača pisarna organizirana, urejena in učinkovita.

Vzporedno z dobro opremo domače pisarne pa ne pozabite tudi na ustvarjanje prijetnega okolja. Dodajte osebni pridih z dekoracijo, kot so slike, rastline ali motivacijski citati. Prav tako razmislite o dodatkih, ki vam bodo olajšali delo, kot so organizatorji pisal, namenske police za shranjevanje dokumentov ali magnetna tabla za beleženje pomembnih opravil.

Poleg opreme in okrasja pa ne pozabite na dobro organizacijo dela. Ustvarite urnik in si določite časovne okvire za različne naloge. Poskrbite za redno gibanje in odmore med delom, da ohranite svežino in osredotočenost. Prav tako je pomembno vzpostaviti jasne meje med delovnim časom in prostim časom ter se posvetiti tudi svojim osebnim potrebam in hobijem.

Heka pisarniški interier je inovativna blagovna znamka podjetja Hit Preless, ki prinaša odlično uporabniško izkušnjo, izdelke vrhunske kakovosti in strokovno svetovanje na področju pisarniškega interierja. Heka pisarniško pohištvo je razvito in izdelano v Sloveniji – v podjetju, ki dolgoletno tradicijo mizarstva in tapetništva nadgrajuje z najnovejšimi proizvodnimi postopki in sodobnim oblikovanjem. Tako so vam ves čas na voljo inovativne rešitve, izdelane po meri, ki v vaše delovno okolje prinašajo boljše počutje, višjo kakovost bivanja in pozitivno energijo. je inovativna blagovna znamka podjetja Hit Preless, ki prinaša odlično uporabniško izkušnjo, izdelke vrhunske kakovosti in strokovno svetovanje na področju pisarniškega interierja. Heka pisarniško pohištvo je razvito in izdelano v Sloveniji – v podjetju, ki dolgoletno tradicijo mizarstva in tapetništva nadgrajuje z najnovejšimi proizvodnimi postopki in sodobnim oblikovanjem. Tako so vam ves čas na voljo inovativne rešitve, izdelane po meri, ki v vaše delovno okolje prinašajo boljše počutje, višjo kakovost bivanja in pozitivno energijo.

