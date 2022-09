Dobro počutje se začne na dobri postelji

Oglasno sporočilo

Dober spanec je osnova za dobro počutje, osnova za dober spanec pa sta kakovostna postelja in ležišče. Ni boljšega občutka kot zlekniti se na udobno posteljo in zaspati brez misli na to, koliko prostora vam je na voljo, kako mehko je ležišče ali kako glasno je škripanje postelje. Široko ponudbo takšnih in drugačnih postelj poiščite v spletni trgovini dom24.si.

Na kaj biti pozorni pri izbiri postelje?

Prvo, kaj morate vedeti, je, kakšno velikost postelje iščete. Na voljo so različne dimenzije, od otroških 90 x 200 cm do kraljevskih, 200 x 200 cm. Velikost je odvisna od tega, za koga jo kupujete. Otrokom bo dovolj najmanjša dimenzija, medtem ko mladostniki in starejši otroci že potrebujejo več prostora. Za spanje dveh oseb zadostuje velikost 140 x 200 cm, čeprav so najpogostejše dimenzije zakonskih postelj 160 oz. 180 x 200 cm.

Poleg velikosti je pomembno, kakšen material posteljnega okvirja izberete. Največkrat se odločamo za lesene postelje oz. postelje iz predelanih lesenih materialov, ki so najbolj vsestranske in ugodne, na voljo pa so še kovinske in masivne postelje. Zadnje so nekoliko dražje, vendar tudi kompaktnejše in trajnejše. Tudi višina postelje je pomembna. Nekateri imajo radi nizke postelje, da spijo skoraj pri tleh, drugim odgovarjajo visoke postelje, na katere lahko veliko enostavneje sedejo ali vstanejo z nje.

Ali material vpliva na kakovost?

Da, material, na katerem spimo, vpliva na kakovost spanja. Razlika v materialu se opazi šele čez čas, ko se material deformira, kar lahko povzroča škripanje, pokanje in majanje. Največkrat se za postelje uporabljajo iverne plošče, kompakten leseni material, ki je lahek, omogoča različne izvedbe in je cenovno ugoden. Ima pa ta material eno slabost, in to je možnost predelave in popravljanja. Če posteljni okvir sčasoma popusti, ga je veliko težje popraviti kot na primer masivne postelje. Masivne postelje so sicer nekoliko dražje, vendar pa so bolj naravne, trpežne in imajo daljšo življenjsko dobo. Kovinske postelje so videti čudovito, vendar se sčasoma lahko začnejo majati in škripati.

Postelje v omari, praktična rešitev za majhna stanovanja

Tisti, ki živijo v garsonjeri ali majhnem stanovanju, dobro vedo, kako dragocen je vsak kvadratni meter, ki ga lahko prihranite. Ena izmed rešitev za majhna stanovanja je manjša dimenzija postelje, na primer 140 x 200 cm, druga rešitev pa je veliko bolj praktična in jo poznamo bolj kot ne iz filmov – postelja v omari. Gre za priročno rešitev, da lahko posteljo, ko je ne potrebujete, skrijete v omaro in prihranite prostor, ko jo odprete, pa je v prostoru še vedno videti dobro. Postelje v omari so tudi elegantna rešitev dodatnega ležišča za goste.

Naročnik oglasnega sporočila je DOM24, D. O. O.