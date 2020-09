Dobra kuhinja je temelj sreče

Oglasno sporočilo

Vsa ta vprašanja, ne samo iz oblikovalske perspektive, ampak tudi celostno in iz uporabnega vidika, je treba upoštevati, je poudaril oblikovalec kuhinj Aleš Vovk iz podjetja ETIS, ki se lahko pohvali s tridesetletnim ustvarjanjem na področju oblikovanja kuhinj in z več kot 7.000 končanimi projekti. Rezultat tega so kuhinje, ki so individualne, brezčasne, oblikovno dovršene in popolnoma prilagojene potrebam uporabnika. To so kuhinje next125.

Podjetje ETIS, ki letos praznuje 30 let delovanja, je svojo pot začelo s servisiranjem in prodajo rezervnih delov in skozi leta nadgradilo svojo ponudbo tudi na področju prodaje bele tehnike in hladilno-ogrevalne tehnike. Ker se zavedajo, da so nove osebne in poslovne ideje pomembne za rast in razvoj podjetja, je ena od pomembnih, ki so jo uresničili in tako strankam ponudili celostno in vrhunsko ponudbo, dopolnitev ponudbe s kuhinjami vrhunske nemške blagovne znamke next125. Ta je ekskluzivno na voljo le v podjetju ETIS. Tako se zadnja leta uspešno uveljavljajo z načrtovanjem in izvedbo kuhinjskih interjerjev. Kupcu ponujajo celovito storitev na ključ in vse na enem mestu. Poskrbijo za prenos dobrih praks in izkušenj v nove projekte. Spremljajo vas od zamisli do montaže z lastno ekipo monterjev, ki jo sestavljajo izvrstni strokovnjaki. A se s tem njihova pot ne sklene. Tesno sodelovanje s stranko ohranjajo tudi po izvedenem projektu in ji zagotavljajo vso želeno podporo.

Kako in kdaj začeti nakup kuhinje?

Ne glede na to, ali prenavljate starejši dom ali izbirate kuhinjo za novogradnjo – izbira nove kuhinje naj bo skrbna in premišljena. Nova kuhinja bo z vami tudi 10, 20 ali celo 30 let. Kako in kje začeti? V podjetju ETIS svetujejo, da se obrnete na izkušenega strokovnjaka, ki vam bo znal svetovati na temelju izkušenj in vam ponudil najboljši izdelek za vas. Oblikovalec Aleš Vovk opozarja, da se pri izbiri in načrtovanju kuhinje ne moremo pogovarjati o povprečnem prostoru in ne o povprečni kuhinji. Vsako oblikovanje prostora zahteva najprej temeljit premislek, kakšen je življenjski slog, koliko se kuha in kdo kuha ter kakšne so realne možnosti za postavitev elementov in ne nazadnje kuhinjskih aparatov. Na prvo mesto pri izbiri in načrtovanju kuhinje postavite njeno funkcionalnost, vse druge elemente – barvo, material, slog, dodatke lahko nato dodate v povezano celoto, kuhinjo, ki bo všeč uporabniku. Če vprašate, kdaj je primeren čas za zamenjavo obstoječe, stare kuhinje, je odgovor sila preprost. Ko si zaželite spremembe oziroma, iz bolj utemeljenih razlogov, ko je povod za zamenjavo dotrajanost ali tehnološka nadgradnja.

Prednosti kuhinje, narejene po meri

Kuhinja po meri vaših želja je lahko najboljši približek vaši sanjski kuhinji, pravi strokovnjak Aleš Vovk. Izkazalo se je, da trenutni trendi v dizajnu kuhinj velikokrat spregledajo želje in pričakovanja kupcev. Še vedno se večina kupcev odloča za svetlo barvo kuhinje s kančkom pastelne barve ali dodatkom lesa. Med slogi pa se večina odloči za klasičen brezčasen dizajn. Pri dizajnu kuhinj se je treba zavedati, da smo ljudje različni, imamo drugačne bivalne navade in način življenja. Pomembno je, da kupcu ponudimo več možnosti pri oblikovanju kuhinje, da vsakemu kupcu prisluhnemo ter ga strokovno vodimo skozi proces izbire njegove sanjske kuhinje.

Vsakodnevni izziv snovalca kuhinj poudari Aleš Vovk je, da naredi kuhinjo lepo, takšno, da je uporabniku všeč, hkrati pa funkcionalno s kar najboljšim izkoristkom prostora. Dobra kuhinja mora ustrezati prostoru in prebivalcem. "Dobra kuhinja je temelj sreče." George Auguste Escoffier, francoski kuharski mojster (1846–1935)

Novodobna arhitektura in kuhinja v njej

Dizajn in postavitev kuhinje sta pogojena z arhitekturo in ta se zadnja leta nagiba k odprtemu prostoru, kjer so v eno povezane kuhinja, jedilnica in dnevna soba. Kuhinja že dolgo ni samo kuhinja, ampak prostor za druženje, kjer družina preživi večino časa. Ker so naši bivalni prostori povezani, je pri snovanju kuhinje pomembno, da je ta opremljena s čim bolj nevtralnim sklopom pohištva, ki ga boste v nadaljevanju lahko preprosto vključili v celostno podobo skupnega prostora. Prav tako ne smete zanemariti dejstva, da kuhinjo kupujete za prihodnjih 20, nekateri tudi za 30 in več let. Torej mora izžarevati brezčasno eleganco.

Novosti, ki nam jih prinaša leto 2020

V tem letu je luč sveta ugledalo nemalo novosti na področju kuhinj in tako je nastala nova kolekcija kuhinj next125 za leto 2020. V ospredju so naravni in trajnostni materiali s kontroliranim poreklom in tudi steklo. Med lesom prevladuje hrast, ki je lahko v naravni barvi ali različno toniran, predvsem so aktualni sivi odtenki (biserno siv hrast, grafitno siv hrast, peščeno siv) v kombinaciji z zemeljskimi barvami (bež, zelena, rubinasto rdeča …). Vzporedno pa se še močno razvija slog pastelnih barv, ki so vedno moderne in priljubljene pri kupcih. Poleg navedenega se uveljavljajo materiali, na katerih so prstni odtisi manj vidni.

Materiali, ki si jih želite imeti v svoji kuhinji

Najboljši materiali v osupljivih kombinacijah, vrhunska tehnologija in oblika so izjemno pomembni pri izbiri vaše nove kuhinje. V sodobnih kuhinjah so vse pogostejši naravni in predvsem trpežni ter tehnološko dovršeni materiali. To so materiali, ki ne vpijajo tekočine in jih je mogoče enostavno čistiti s čistili, ki jih uporabljamo v gospodinjstvu, poleg tega pa so tudi prijetni na otip. Za doseganje nevpojnosti ni potrebna dodatna obdelava s posebnimi premazi. Večinoma so ti materiali primerni tudi za kuhinjske ličnice. V trendu so tudi ultramat materiali, ki imajo funkcijo AFP (antifinger print), kar pomeni, da se prsni odtisi na njih ne opazijo.

Tako so vam zdaj pri kuhinjah next125 na voljo ličnice in delovne površine, ki so v celoti narejene iz keramike, stekla ali umetnega kamna. Pult je lahko narejen tudi iz prej naštetih materialov, dektona ali nerjavnega jekla. Lahko pa si omislite celo takega iz masivnega recikliranega lesa iz skrbno nadzorovanega okolja.

V podjetju ETIS poudarjajo, da so pri izdelavi kuhinj next125 upoštevana načela trajnostnega razvoja. Moto je, naj bo naravno. Oblikovalci in proizvodni oddelek podjetja Schüller si prizadevajo za čim manjši vpliv proizvodnje na okolje ter ne nazadnje na zdravje delavcev in uporabnikov, kupcev kuhinj next125 – vse to potrjuje eko certifikat (PEFC), ki so ga pridobili. Prav tako se v družbi ETIS že vsa leta trudijo za to, da poiščejo najboljše partnerje, take, ki so vodilni na svojem področju, kar podjetje Schüller zagotovo je. Gre za podjetje v družinski lasti, ki obstaja že zavidljivih 50 let, pri čemer postavljajo visoke standarde "MADE IN GERMANY" in sledijo oblikovalskim načelom gibanja "BAUHAUS".

Vsaka podrobnost ima svoj namen

Ne pravijo kar tako, da je bistvo očem skrito. Tudi pri kuhinji lahko z gotovostjo trdimo, da se bistvo skriva v njeni notranjosti. In to je tudi tisto, kar dobro kuhinjo loči od povprečne. Tako v podjetju Schüller pri snovanju svojih kuhinj veliko razvojnega truda namenjajo detajlom, ki kuhinjo naredijo še uporabnejšo, njeno uporabo pa še prijetnejšo. Notranjost in dodatki morajo biti čim bolj premišljeno načrtovani. Kuhinje next125 omogočajo predale, obložene s podlogo ali s posebej za to narejenim filcem, ki preprečuje ropot in drsenje pribora, odlična lastnost tega materiala pa je tudi to, da se lahko pere v pomivalnem stroju. Prav tako so na voljo razni drugi pripomočki, od nosilca papirnatih brisač, prostora za folije, posebne posode za začimbe, nosilca za nože do korit za sveža zelišča. Vsi kuhinjski pripomočki se lahko zelo lepo vključijo in prilagodijo notranjosti, na zunaj pa imamo čisti minimalizem, čiste linije brez odvečnih predmetov, le tisto, kar res potrebujete pri roki. Zelo pomembna je tudi primerna osvetlitev kuhinje, tako delovnih površin in elementov, kot tudi ambientalna osvetlitev. Pravilna osvetlitev nam lahko močno olajša delo in naredi ambient prijetnejši.

Vgradnja aparatov in ergonomija

Za funkcionalnost in udobje v kuhinji so bistvenega pomena oblika in velikost razpoložljivega prostora, pravilno zaporedje delovnih postaj in kakovost opreme. A ne glede na velikost kuhinje je za funkcionalnost v njej zelo pomembno upoštevati ergonomijo, saj je to prostor, v katerem se veliko gibljemo in preživimo veliko časa. Upoštevanje ergonomskih načel nam zagotavlja, da bo postavitev aparatov v prostoru razumna. Ker gre za kuhinjo, pa ergonomija ni pomembna le za udobje, ampak tudi za varnost uporabe. Pomembno je poudariti, naj se hkrati s kuhinjo izbira in kupuje tudi bela tehnika. Nemalokrat se zgodi, da stranke te elemente kupujejo ločeno, potem pa se zaplete pri celostni postavitvi, kar močno vpliva na funkcionalnost in vizualno podobo. Če je le mogoče, je zato priporočljivo vse kupiti pri enem ponudniku. V podjetju ETIS tako pravi ljudje z inovativnimi idejami ter bogatim znanjem in izkušnjami poskrbijo za fuzijo uporabnih visokokakovostnih aparatov in oblikovno dovršenih kuhinj. Vse na enem mestu.

Aleš Vovk zaradi dolgoletnih izkušenj tudi ve, in to svetuje vsem, da se poceni aparatov dolgoročno ne splača kupovati, ker je njihovo delovanje po večini že v osnovi nezadostno in lahko povzročijo veliko preglavic. V podjetju ETIS so zato poskrbeli, da svojim strankam lahko ponudijo najboljše in inovativne hišne aparate.

Kuhinje z dušo, ki jih moraš imeti rad

Vas zanima, kaj dela kuhinje next125 posebne v očeh oblikovalca kuhinj s 30-letnimi izkušnjami? Aleš Vovk pravi, da so ga v podjetju Schüller že pred dolgim časom prepričali s svojim načinom dela, kjer sledijo potrebam in željam kupcev tako estetsko kot tehnično, nenehno izboljšujejo funkcionalnost in zato pomenijo varno naložbo v prihodnost. Pri tem so popolnoma nemški v načrtovanju, oblikovanju, v natančnosti izdelave in montaže. Next125 je zaupanja vredna blagovna znamka, ki ji je mar za kupce, kar dokazuje dolgoletna tradicija. Gre tudi za vrednote in način dela, s katerimi se v podjetju ETIS preprosto poistovetijo. Zato ne preseneča, da so lastniki družbe ETIS pred petimi leti podjetje Schüller in blagovno znamko next125 prepoznali kot zaupanja vrednega partnerja ter kot velik prispevek k celostni in vrhunski ponudbi podjetja. Cilj podjetja ETIS je razviti elegantne kuhinje. V središču njihovega razmišljanja so tisti, ki cenijo premišljen dizajn, natančnost izdelave in kakovostne materiale ter tudi vrhunsko ponudbo na enem mestu in storitev na ključ.

