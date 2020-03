Da bo spanje dojenčka še slajše

Dobro spanje dojenčka je ena prvih skrbi novopečenih staršev. Da bo res sladko in čim bolj prijetno, pa lahko poskrbite tudi sami. S pravo postavitvijo in izbiro kakovostne opreme.

Foto: Getty Images

Kakovosten spanec je ključen dejavnik za razvoj in dobro počutje dojenčka. Seveda je vsak otrok poglavje zase in težko govorimo o idealnih količini spanca. Drži pa tudi to, da lahko sami naredimo največ, da bo spanec čim bolj kakovosten.

Foto: Getty Images Z leti se priporočena količina spanca zmanjšuje. Če naj bi novorojenček prespal večji del dneva, ima enoletnik že polovico dneva časa za raziskovanje okolice okrog sebe. Kako narašča potreba po spanju čez leta? Novorojenček: 15−8 ur Od 4 do 8 mesecev: 12−16 ur Od 1 do 2 leti: 11−14 ur Od 3 do 5 let: 10−13 ur Od 6 do 12 let: 9−11 ur Če želite, vzpostavite pravo spalno rutino, je pomembno, da ste dosledni od prvega dneva, ko pridete s porodnišnice. Vzpostavite rituale, ki bodo novorojenčku pomagali, da se prilagodi običajnim življenjskim ritmom.

Kakšna naj bo otroška soba?

Ko se boste lotili opremljanja otroške sobe, je ključno, da upoštevate nekaj pomembnih nasvetov, ki vam bodo omogočili, da bo spanec vašega dojenčka ali malčka še slajši.

Pomembno je, da skrbno izberete opremo v sobi in da ne kupujete samo z očmi.

Otroška postelja

Vsaj prve tri do šest mesecev lahko dojenček spi v zibelki, v kateri se bo počutil bolj varnega. Ko bo nekoliko zrasel, pa ga lahko preselite v večjo posteljo.

Otroška postelja je po navadi velikosti 140 x 70 ali 120 x 60 cm. Izbiro prilagodite predvsem prostoru, ki ga imate na voljo. Čeprav vas bo mikalo, da bi najprej zbrali takšno, ki se bo najbolj podala vašemu interjerju, pa vseeno preverite predvsem dvoje: stabilnost otroške postelje in višino varovalne ograje. Otrok bo že zelo kmalu namreč ugotovil, kako priročna je ograja, ki ga sicer ponoči varuje pred tem, da bi se prekucnil na tla. Ko bo enkrat spoznal še to, da se s pomočjo ograje lažje postavi na noge, je pomembno, da je slednja tudi dovolj visoka in da mu bo onemogočila padec.

Preverite tudi letvice: Stranice postelje so po navadi narejene iz letvic, ki pa bi morale biti postavljene dovolj skupaj, da dojenček oziroma njegova glava ne more zdrsniti skozi.

Dobra otroška postelja je tudi takšna, ki raste skupaj z otrokom in se tako prilagaja njegovi starosti – zelo priljubljene so takšne, pri katerih lahko ograjico tudi odstranite in jo tako spremenite v posteljo za "velike" otroke.

Otroške vzmetnice

Za dober in kakovosten spanec boste poskrbeli tudi z izbiro pravega ležišča, ki bo omogočilo najboljše udobje.

Pri izbiri otroške vzmetnice bodite pozorni predvsem na to, da bo dovolj trdna in ravna. Na voljo so različni materiali, bolj kot to, pa je pomembno, da preverite, ali so otroške vzmetnice protialergijske in protibakterijske, katere pridejo v poštev predvsem pri alergikih.

Obvezen pripomoček za kakovostni spanec na poti so tudi praktične otroške posteljice, ki jih boste zlahka postavili v prtljažnik.

Da bo dolgo prijetno in udobno

Sobo svojega dojenčka lahko popestrite z ličnimi dodatki umirjenih pastelnih barv, malčkom pa spanec lahko poživite tudi s pisanimi blazinami in posteljnino.

Najljubše otroške igrače so nedvomno lahko tudi najboljši prijatelji za lepši spanec.