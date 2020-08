Čiste oblike in umirjene barve za dom, ki izžareva šarm in svobodo

Čiste, nevsiljive oblike, kot so krogi, kvadrati in pravokotniki, v prostor vnašajo občutek svobode in plemenitosti, kar še posebej velja za manjše prostore. Ta podatek nam lahko pride prav, ko si urejamo dom za obdobje, ko bomo spet malce več doma – če ne zaradi koronakrize ali vremena, pa zaradi novih obveznosti, ki jih prinaša jesensko obdobje.

Prefinjen okus se odraža v preprostih, večinoma enobarvnih kompozicijah, ki se med seboj prepletajo v poenotenem oblikovalskem izrazu. Takšen pristop urejanja notranjih prostorov je vedno bolj značilen za sodobne domove, ki že dolgo nimajo več le bivalne funkcije, ampak postajajo subtilne oaze sprostitve, prostor aktivnega preživljanja časa z družino in domača pisarna. Vse v enem. Temu se prilagajajo tudi proizvajalci in prodajalci pohištva ter druge notranje opreme in tehnologije.

Vodilna težnja pri notranjem oblikovanju sledi sodobnemu konceptu bivanja – vedno bolj priljubljeno je učenje in delo od doma. Ljudje smo to novo resničnost morali sprejeti in zdaj poskušamo čim bolj izkoristiti vse, kar nam ponuja domače udobje. Vedno več poudarka namenjamo urejanju večnamenskih prostorov, ki se brez načrtovanja in sprotnega prilagajanja kaj hitro lahko spremenijo v ropotarnico.

Večnamenski prostori so zasnovani po konceptu odprtih prostorov, ki nadomeščajo strogo ločene prostore. Prav minimalizem je tiste vrste slog, ki je povsem naravno povezan z modularnimi sistemi in večnamenskostjo. Oprema je fleksibilna, zložljiva in premična.

Oprema, ki s svojim videzom obogati prostor

Poleg same oblike The Serif televizorja sta Ronan in Erwan Bouroullec ustvarila ekskluzivne slike za zaslon The Serif televizorja. Vzorec lepega lista in vzorec s teksturirano tkanino je navdihnila čudovita narava.

Tehnološke inovacije pa čedalje bolj združujejo elegantno oblikovanje in vrhunske funkcije. Tudi televizorji pridobivajo vedno več funkcij in postajajo pomemben dodatek, ki tudi z vrhunskim videzom obogati vsak prostor.

Najnovejši modeli televizorjev Samsung, ki se ponašajo z značilno prefinjeno zasnovo, The Serif The Frame in The Sero, že osvajajo Slovenijo. Televizorji The Serif, The Sero in The Frame zagotavljajo izjemne tehnologije, kot so edinstvena tehnologija kvantnih pik, visoka resolucija in napredne funkcije, ki temeljijo na umetni inteligenci in sliko izboljšajo do kakovosti 4K.

The Serif s svojo minimalistično linijo usklajeno dopolni vsak prostor. Od strani njegova oblika spominja na veliko črko I, zgornji rob je videti kot polička, spodnji del pa deluje kot stojalo.

Dnevno sobo oz. osrednji prostor doma lahko lepo izpopolni Samsung The Serif, ki je letos prejel tudi prestižno nagrado iF Design za izjemno oblikovanje. Za razliko od običajnih televizorjev, ki jih postavimo ob steno, je The Serif videti čudovito prav iz vsakega zornega kota.

The Serif omogoča tudi povezljivost NFC in AirPlay2, tako da lahko uporabniki poslušajo svojo najljubšo glasbo na televizorju brez nepotrebnih kablov. Uporabniki pametni telefon preprosto položijo na vrh televizorja in ta se samodejno poveže prek tehnologije NFC ter omogoča pretakanje glasbe s še boljšim zvokom. Poleg tega povezljivost AirPlay2 omogoča preprosto seznanjanje z Applovimi napravami in uporabo priročnih funkcij, kot je zrcaljenje zaslona.

Televizor Samsung The Serif je na voljo s 109,22-, 124,46- in 139,7-centimetrskim oziroma 43-, 49- in 55-palčnim zaslonom v beli in modri barvi. Tako kot The Serif je tudi The Sero letos prejel nagrado iF Design za izjemno oblikovanje.

Televizor, ki odraža našo osebnost in slog

Samsung Trgovini z umetninami so dodali novo funkcijo, ki s pomočjo umetne inteligence uporabnikom predlaga posebej za njih izbrane umetnine. The Frame tako prav vsak dom spremeni v osebno galerijo, saj umetniške slike prikazuje, tudi ko je izklopljen.

Samsung je razširil tudi serijo The Frame z 81,28- in 190,5-centimetrskima oziroma 32- in 75-palčnima modeloma, s katerim v prostoru dosežemo poseben učinek, saj je televizor hkrati tudi umetnina. Najpreprostejše ideje so pogosto tudi najlepše, zato so The Frame zasnovali kot elegantni okvir za slike.

The Sero ima pa možnost vrtenja slike – tako kot je to možno na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku – in vključuje tehnologijo za orientacijo zaslona, ki se enostavno poveže z mobilnimi napravami uporabnikov in predvaja različne vsebine – tako vsebino vodoravnih kot tudi navpičnih formatov, zasnovanih za mobilno uporabo.

Prostor naj zadiha – čim manj navlake

Sodoben dom je izčiščen in preprost, kar od nas zahteva tudi določeno mero vsakodnevnega truda. Redno pospravljanje in odstranjevanje nepotrebne navlake sta prva pogoja, da bo stanovanje vedno delovalo zračno in čisto. Le tako se bomo v njem počutili sproščeno in navdihujoče. Poseben izziv pri urejanju doma predstavljajo tudi različne elektronske naprave in vse žice, ki jih k sreči nadomeščajo brezžično povezljive naprave.

Naš dom bo videti še bolj urejen zaradi One Connect Box postaje, ki omogoča povezovanje vseh združljivih naprav s televizorjem le z eno tanko, skoraj nevidno povezavo. Tako lahko povezane naprave namestimo bolj daleč od televizorja in izkoristimo televizor za dopolnitev notranje opreme.

Stik z naravo nas osrečuje

Zemeljski toni in materiali, kot sta les ali kamen, so bili nekoč rezervirani le za vrtne prostore, danes pa se odlično vključujejo v dnevne sobe in spalnice ter ustvarjajo neustavljivo harmonijo prostora.

Ljudje smo vedno raje v stiku z naravo, kar posnema biofilno oblikovanje, ki skuša v prostor vključiti čim več zelenja, vode in kamna – želi posnemati zunanji svet in v opremo vključevati materiale, barve in teksture, ki jih lahko najdemo v naravi. Svoj dom tako lahko olepšamo z odtenki zelenih, bež in zemeljskih tonov ter vključimo materiale, kot so les, kamen ali ratan.