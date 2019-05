Čas je za poletno osvežitev doma!

Oglasno sporočilo

Skrajni čas je, da se poslovimo od temnih deževnih dni in pozdravimo sonce ter višje temperature, ki nas spominjajo, da se približuje številnim najljubši letni čas – poletje! S prihodom toplih dni se večina loti urejanja in prenavljanja vrtov, vendar je konec pomladi tudi idealen čas, da široko odprete okna, spustite sonce v sobe, pospravite nered in osvežite svoj dom ter ga pripravite na poletne dni.

Tukaj je nekaj predlogov za poletno preobrazbo doma, ki bo v vaš dom prinesla svežino, udobje in lahkotnost poletja.

Skrivnost je v svetlih in nežnih tonih

Tako kot cvetoči travniki in pisani sončni zahodi nas topli dnevi vabijo, da bivalne prostore osvežimo s svežimi poletnimi odtenki. Predlagamo, da razmislite o zamenjavi preproge, ki prevladuje v vaši sobi, ali da končno preoblečete vintage naslonjač, ki ste ga podedovali od babice.

Veliko estetsko spremembo lahko dosežete tudi z novimi zavesami ali roloji. Izberite svetle odtenke in lahkotnejše tkanine ter v svoj dom vnesite veselo lahkotnost in svežino.

Prenovite spalnico za boljši in trdnejši spanec

Razmislite in preuredite spalnico – lahko gre le za majhne spremembe, kot je nov set posteljnine ali nočna omarica, ali za večje projekte, kot so nova barva sten, nova omara, komoda ali bralni naslanjač.

Barve v spalnici lahko močno vplivajo na občutke in kakovost spanca nekaterih ljudi, zato le razmislite o novih barvah, ki lahko krasijo vaše zidove ali posteljnino v spalnici.

Znebite se nereda

Uredite police s knjigami, pobrišite prah z najljubših okraskov in preglejte spominke, ki jih hranite na policah, v škatlah ali vitrinah. Premaknite stvari s klubske mize, reciklirajte prebrane izvode starih revij in svojo najljubšo vazo napolnite s svežim cvetjem.

Izberite si nove dekorativne elemente, kot je nov svečnik ali umetelen osvežilnik prostora, ki bo poskrbel za svež vonj vašega doma. Če vas dolgočasijo beli zidovi, pa razmislite o stenskih nalepkah ali osvežite svoj prostor z novimi umetninami v izbranih okvirjih.

Vložite v kakovostno razsvetljavo

Izbira stenskega ali talnega svetila in dober položaj razsvetljave lahko resnično poudari vse prednosti in slabosti prostora. Zato ne razmislite dobro le o dizajnu svetil, temveč tudi o mestu namestitve. Osrednja točka oblikovanja vaše dnevne sobe so lahko dobra razsvetljava in zanimiva svetila, okoli katerih lahko zasnujete še preostalo dekoracijo.

Ozelenite svoj dom

Lepe sobne rastline v vseh odtenkih zelene bodo v vaš dom vnesle naravno svežino, pa tudi nekaj koristi za zdravje, zato ne oklevajte pri nakupu novih sobnih rastlin. Tudi če nimate veliko izkušenj in niste najbolj uspešni pri negi rastlin, vam še ni treba opustiti te ideje. Za začetek si omislite rastline, za katere je preprosto skrbeti, kot so nekatere praproti ali številne vrste fikusov.

Potrudite se, da najdete lepe in posebne lonce za rože in razmislite o manj običajnih načinih umestitve v prostor. Če imate neizkoriščen del stene na dovolj zračnem in svetlem mestu, poskusite z ozelenitvijo in uživajte v svojem stenskem vrtu. Če imate dovolj prostora, pa lahko rastlinam namenite nekaj kvadratnih metrov svoje dnevne sobe in si ustvarite lastno zeleno oazo.

