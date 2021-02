Ali poznate razliko med žarnico in sijalko?

Osvetlitev prostorov vpliva na naše počutje

S svetlobo lahko, poleg videza prostora, uravnavamo tudi svoje počutje, zato sta pravilna postavitev in izbor pravih svetil ključna. Ljudje smo odvisni od svetlobe, zlasti naravne. Ker pa vedno več časa preživljamo v notranjih prostorih, je pomembna tudi pravilna uporaba umetne svetlobe. Glede na uporabnost prostora lahko poskrbimo za zadostno količino in optimalno barvo svetlobe. Le tako si zagotovimo dovolj kakovostno bivalno okolje.

Kakšna je priporočena svetloba bivalnega okolja?

Mnogo uporabnikov se še vedno zanaša na stare enote žarnic − vate. Stara žarnica z močjo 10W zasveti z enako močjo kot LED sijalka z 1.5W. Klasične žarnice so imele žarilno nitko, ki je ob prižigu zažarela. Sodobne LED žarnice pa sestavljajo svetleče diode, ki ne zažarijo, ampak zasijejo, zato tudi poimenovanje LED sijalka.

Svetilnost je pri sodobnih svetilih navedena v lumnih. V stanovanjskih prostorih se za idealno osvetlitev priporoča 100 lm/m2, v prostorih, kot so domača pisarna, kuhinja ali kopalnica, pa se priporoča 300 lm/m2.

Zamenjava klasičnih žarnic z LED sijalkami

Od lanskega septembra, ko je Evropska unija podala direktivo o umiku halogenskih žarnic s trga, je prevlada LED sijalk toliko bolj logična. Njihova glavna prednost je v energetski varčnosti in večji prijaznosti do okolja. LED sijalke tudi omogočajo oddajanje različnih barv oziroma barvnih temperatur. Zato moramo pri nakupu LED žarnice pozornost nameniti tudi temu, kakšno svetlobo potrebujemo v dotičnem prostoru. Barvni spekter se razteza od hladnih belih tonov prek naravne bele svetlobe pa vse do toplih tonov. V delovnih prostorih, kot sta npr. kuhinja in pisarna uporabimo svetlobo hladnejših tonov, v dnevni sobi pa je bolj dobrodošla svetloba toplih barvnih tonov.

Prednosti LED sijalk: porabijo do 80 odstotkov manj energije kot običajne žarnice,

kot običajne žarnice, ne vsebujejo nevarnih snovi,

v zrak spuščajo manj ogljikovega dioksida,

imajo daljšo življenjsko dobo ,

, takoj zasvetijo s polno močjo,

kompatibilnost s pametnimi inštalacijami ,

, ne oddajajo toplote, kar preprečuje opekline ob dotiku,

niso občutljive na temperaturo in vlago.

Svetila, s katerimi bo vaš dom zažarel

Sodobna LED svetila so brez dvoma postala standardna izbira vsakega doma. Trakovi, reflektorji, različne oblike sijalk, od futurističnih do nostalgičnih, s poudarkom na umetelnih zavojih svetlobnega telesa – vse to omogoča neskončne možnosti pri izbiri oblik in velikosti svetil.

Svetila niso le vir svetlobe, pač pa so postala pomembna dekoracija prostorov. Z njihovo pravo izbiro pa popestrimo in naredimo prostor udoben in domač. Ko se odločate za nova svetila, najprej izberite glavna oziroma stropna svetila, šele nato kupite manjša. Med stropnimi svetili je izbira velika – od visečih, lestencev, reflektorjev do plafonjer. Če boste izbrali manjše stropne luči, boste s tem prostor optično povečali; z izbiro večjih pa mu boste dodali pridih elegance. Izberite torej takšna, ki bodo sovpadala s stilom vašega doma.

Široko in pestro ponudbo LED luči, ki se bodo podale v vaš dom, boste zagotovo našli v Lesnini.