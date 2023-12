7 trikov za večjo jedilnico

Oglasno sporočilo

Prazniki so tu, z njimi pa čas za druženje in obiske. Večja jedilnica je tako zelo priročna. Kaj pa, če je nimate? Brez skrbi, z nekaj triki se lahko še tako majhna jedilnica spremeni v veliko.

Izberite pravo jedilno mizo

Vsaka jedilna miza, ki se lepo poda v vaš dom in ob kateri se počutite udobno, je prava. Pa vendar so nekatere jedilne mize v primeru, da želite gostiti zabavo, za to primernejše.

Izberite jedilno mizo, ki jo je mogoče raztegniti. Raztegljiva jedilna miza je namreč zelo priročna, saj v osnovi zasede manj prostora. Ko potrebujete dodatni prostor, pa jo lahko enostavno raztegnete in s tem povečate.

Druga zanimiva možnost je okrogla jedilna miza za šest oseb. Za njo boste namreč zaradi okrogle oblike lahko spravili več stolov kot okrog pravokotne ali kvadratne. Takšna miza bo dodala vaši jedilnici tudi bolj razgiban videz.

Namesto stolov uporabite klopi

Čeprav se vsi strinjamo, da so stoli običajno udobnejši, boste mnogo več prostora za goste pridobili, če boste namesto jedilnih stolov k mizi primaknili jedilne klopi. Te so lahko tudi zelo stilsko oblikovane in atraktivne na pogled.

Da bo sedenje na njih udobnejše, jih opremite z udobnimi in atraktivnimi blazinami.

Ne omejite se le na jedilne stole

Če bo na vašo praznično zabavo prišlo več gostov, jedilni stoli zagotovo ne bodo dovolj. Okrog jedilne mize zato postavite tudi zložljive in manjše stole, ki se skrivajo v vašem domu.

Iz kleti lahko prinesete zložljive stole, ki ste jih morda hranili le za to priložnost. Izkoristite lahko balkonsko garnituro. Tudi pisarniški stol bo dobra izbira. Ni pomembno, če se stoli med seboj ne bodo ujemali. Tako bo prostor bolj razgiban, predvsem pa boste poskrbeli za dovolj udobnih sedišč za svoje goste.

Izkoristite tudi pult

Je vaša jedilnica kombinirana s kuhinjo? Potem izkoristite kuhinjski pult. Obenj lahko postavite barske stolčke in tako pridobite večjo jedilnico, ki bo nudila več prostora za goste. Barsko pohištvo je tudi zelo atraktivno in v vaš dom prinaša moderen pridih.

Vseeno bodite pozorni na to, da boste v primeru, da ste za atraktivnejši videz okrasili jedilno mizo, s pogrinjki in dodatki opremili tudi pult.

Bodite kreativni

Modularna jedilnica, v kateri se nahajajo večnamenski kosi pohištva, bo še kako priročna. Če imate denimo v jedilnici stojala za cvetje ali drugo dekoracijo, lahko ta, če je prave oblike, koristi tudi kot stojalo za pijačo ali prigrizke. S tem boste slednje odstranili z mize in tako pridobili več prostora. Začasna mizica lahko postane tudi kakšna nižja kuhinjska omarica. Večja jedilnica je s tem zagotovljena.

Zelo priljubljen dekorativni element, ki je lahko na zabavi zelo uporaben, je v zadnjih letih lestev. Če ima ta dovolj široke stopničke, jih lahko brez težav uporabite kot odlagalne police.

Uporabite kose pohištva iz drugih prostorov

Ko boste iskali prostor, kam posesti svoje goste, ne pozabite na pohištvo iz drugih prostorov v vašem domu. Kombinirate lahko več različnih miz. Če bodo stale ena ob drugi, poskrbite le, da bodo podobno visoke.

Če boste na zabavi gostili tudi otroke, lahko zanje ustvarite njihov prostor in s tem pridobite več prostora za ostale goste. Otroški kotiček lahko opremite na primer s klubsko mizico, okrog nje pa razporedite blazine. Otrokom bo takšna ureditev verjetno še bolj zabavna. Kot nizke mize lahko služijo tudi kvadratni tabureji. Ti so dobra alternativna tudi za sedišča.

Namesto prej omenjenih jedilnih klopi lahko izkoristite tudi manjši kavč, ki ga boste prinesli iz dnevnega prostora. Verjemite, gostje se bodo pogajali, kdo bo sedel na njem, saj bodo vedeli, da bo ta zagotovo eden najudobnejših sedišč v vaši jedilnici.

Izkoristite druge prostore v domu

Če je vaša jedilnica manjša in bi jo težko povečali s pomočjo trikov, ki smo vam jih predstavili, lahko zabavo organizirate tako, da pogostitev oblikujete po principu ruskega bifeja in goste povabite, da si s hrano in pijačo postrežejo sami.

Jedilnica je lahko v tem primeru le prostor, kjer se nahajata hrana in pijača, ko si gostje naberejo dobrote v ruskem bifeju, pa se lahko namestijo v dnevnem prostoru ali kakšnem drugem večjem prostoru v vašem domu. Večja jedilnica v tem primeru sploh ni potrebna.

Zaključek

Čeprav v času praznikov, ko potekajo večja druženja, večja jedilnica pride zelo prav, lahko s svojo kreativnostjo in iznajdljivostjo dosežete, da bo tudi v majhni jedilnici dovolj prostora za vse prijatelje in družino, ki bodo prišli na obisk.

Lesnini boste našli veliko atraktivnega pohištva in dodatkov, ki lahko poskrbijo za vsaj na videz večjo jedilnico. Kreativna in prisrčna ureditev pa lahko postane tudi odličen povod za pogovor ali še dodatno popestri samo zabavo. boste našli veliko atraktivnega pohištva in dodatkov, ki lahko poskrbijo za vsaj na videz večjo jedilnico. Kreativna in prisrčna ureditev pa lahko postane tudi odličen povod za pogovor ali še dodatno popestri samo zabavo.

