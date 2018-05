10 dodatkov za popolno spalnico

Spalnica je mesto, kjer se umirimo, sprostimo, napolnimo z energijo in se pripravimo na nov dan. Pomembno je, da spalnico uredimo po osebnih željah, saj je ta za številne osebno zatočišče, kjer se izklopimo iz zaposlenih življenj in se pripravimo na prijeten nočni spanec.

Foto: Thinkstock

Žal pa pogosto pri opremljanju spalnice porabimo najmanj denarja, saj je to tisti del doma, ki ga ne vidi nihče razen nas. A moralo bi biti prav nasprotno. Spalnica je kraj, kjer preživimo v povprečju tretjino svojega dneva, zato je pomembno, da je udobna in funkcionalna. Preberite si, kateri so dodatki, pri katerih ne varčujte z denarjem.

1. Dobra vzmetnica

Če izbirate med dražjim posteljnim okvirjem in vzmetnico, izberite slednjo. Nobenega dvoma ni, da lahko dobra in kakovostna vzmetnica ostane uporabna tudi več deset let. Bodite pozorni na to, da kupite dobro oblazinjeno vzmetnico, ki ponuja pravilno podporo in je izdelana iz naravnih materialov.

Foto: Thinkstock

Namenite denar za nakup dobrih bombažnih ali svilenih rjuh. Ne glede na to, za kateri material ali dizajn se odločite, izberite najboljše. Če je vaša barvna shema čisto bela, je to priložnost, da v svoj prostor dodate malo osebnosti, na primer z vzorci, neusklajenimi barvami ali geometrijskimi oblikami.

3. Blazine, ki ustrezajo

Dejstvo je, da nas večina spi na neprimernih blazinah, ki sploh ne ustrezajo našim telesom in zdravstvenim specifikam. Vaša blazina, po možnosti hipoalergena, naj se prilega in pravilno podpira vrat in glavo med spanjem.

4. Nenavadna preproga

V spalnici je priporočljivo imeti lesena tla, ki jih lahko povsem enostavno čistimo. Popestrite svojo spalnico z preprogo, ki naj bo nenavadne oblike in barve. Postavite jo neposredno na mesto, kamor stopate pri jutranjem vstajanju.

5. Funkcionalna nočna mizica

Vaša mizica naj bo stabilna in prostorna, saj je to ponavadi mesto, kjer pred spanjem odlagamo stvari. Ta postane odlagališče revij, knjig, beležnic, telefonov, tabličnih računalnikov, kozarcev in celo krožnikov.

Ta mora biti zato stabilna, da lahko vzdrži težo odloženih stvari, še posebej, če imate na njej še nočno omarico. Omislite si mizico s predalom, kamor lahko odložite vse stvari in jih tako skrijete.

6. Igrajte se z barvami Foto: Thinkstock

Izogibajte se klinično belih spalnic, uporabite tople barve ali pomirjujoče nevtralne. Želite narediti prostor vabljiv in sproščen, zato se ne bojte uporabiti barve pri pleskanju sten ali izbiri posteljnih okvirjev.

7. Udoben stol

Če imate prostor, potem si omislite v spalnici še udoben, oblazinjen stol za sedenje. Ne samo, da je videti dobro, ampak ga lahko uporabite tudi pri jutranjem oblačenju in večernem odlaganju umazanega perila.

8. Dodatek, ki pri vas obuja lepe spomine ali vas navdihuje

Okrasite spalnico s osebnimi slikami, okrasnimi spominki ali celo citati, ki vas navdihujejo. Naj vam ob prebujanju polepšajo jutro.

9. Slike

V svoji spalnici ne potrebujete dragih umetniških del. Na stene obesite slike z motivi narave, pokrajin, cvetlic, ki jih lahko kupite skoraj povsod.

10. Brez tehnologije

Če je to mogoče, ne vnašajte v spalnico nobenih naprav, saj lahko njihovo sevanje bistveno vpliva na slabši spanec. Poleg tega nihče noče poslušati motečega zvoka brnenja elektronskih naprav.