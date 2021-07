Z vetrom do elektrike, prijazne do okolja

Oglasno sporočilo

Ste vedeli, da so vetrne elektrarne v letu 2020 v Evropski uniji in Združenem kraljestvu skupaj proizvedle 16 odstotkov vse elektrike, porabljene na tem območju? Po napovedih Mednarodne agencije za energijo naj bi vetrna energija do leta 2030 postala glavni vir električne energije v Evropi.

Nič čudnega, saj se na tem področju tehnologije obnovljivih virov razvijajo najhitreje. Med letoma 2020 in 2024 naj bi tako po svetu zagnali več kot 348 GW novih vetrnih elektrarn, s čimer bi skupno globalno zmogljivost za proizvodnjo električne energije s pomočjo vetra povečali na skoraj 1.000 GW. To je kar 54 odstotkov več kot leta 2019.

Tudi pri nas energija vetra pomaga zniževati ogljični odtis in lajšati breme, ki ga proizvodnja energije nalaga našemu planetu. Na sosednjem Hrvaškem, na primer, je vetrna polja že mogoče graditi povsem konkurenčno, brez finančnih podpor za proizvodnjo zelene energije.

Takšen je tudi Petrolov nov vetrni park Ljubač na Hrvaškem, ki je postavljen in pripravljen na zagon. V Ljubaču bo devet vetrnic na leto proizvedlo okrog 96 GWh električne energije. Na to zeleno trajnostno energijo, ki bo zadoščala za 20 tisoč povprečnih gospodinjstev, so ponosni v Petrolu, kjer proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov štejejo za eno ključnih aktivnosti za prihodnji razvoj. V Petrolu bodo v Ljubaču proizvedeno električno energijo dobavljali na trgu pod tržnimi pogoji prek lastne infrastrukture, hkrati pa v podjetju intenzivno razvijajo proizvodnjo elektrike tudi iz sončnih elektrarn in malih hidroelektrarn.

