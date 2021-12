Pospešeno proti skoraj ničemisijskemu prometnemu sistemu

Foto: Klemen Razinger

Planet nas vsakodnevno opozarja, da moramo odločno spremeniti svoj življenjski slog, kamor spada tudi mobilnost. Na področju mobilnosti si dobavitelji energentov in goriv prizadevajo, da bi kupcem ponudili izboljšana goriva z manj emisijami in storitve sodobne mobilnosti, ki jo napajajo obnovljivi viri energije.

V prihodnjih letih je pričakovati pospešeno elektrifikacijo cestnega prometa in večanje njegove učinkovitosti. Z uvedbo trajnostnih modelov mobilnosti namreč pomembno prispevamo k zmanjševanju onesnaževanja v prometu. Trajnostna mobilnost vključuje hojo, kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa in druge oblike alternativne mobilnosti.

Emisije toplogrednih plinov iz prometa še vedno naraščajo, kar je mogoče pripisati pretežni rabi osebnih avtomobilov in odsotnosti sočasnega razvoja alternativnih prevoznih sredstev. Slovenci namreč v enem letu naredimo 12 milijard kilometrov, pri čemer 19 odstotkov poti, ki so krajše od enega kilometra, opravimo z avtomobilom. Eden pomembnejših izzivov za upočasnitev podnebnih sprememb je prav sprememba potovalnih navad.

Ambiciozen cilj: zmanjševanje emisij

Ljudje se težje odločamo za spremembo življenjskega sloga in uvajanje trajnostne mobilnosti v svoj način življenja in to je prav gotovo eno od področij, ki jih moramo Slovenci še osvojiti. Električni avtomobili so tudi v Sloveniji vedno bolj priljubljeni, ampak po uporabi še malo zaostajamo, medtem ko smo po drugi strani morda celo vodilni v Evropi glede na količino infrastrukture, razpoložljive uporabnikom električnih vozil. V Petrolu verjamejo, da je prihodnost v trajnostnih projektih, kamor spada tudi e-mobilnost.

S široko ponudbo javnih polnilnic za električna vozila bo prehod na e-mobilnost precej lažji. Cilj družbe Petrol je do leta 2025 – poleg dozdajšnjih 260 javnih polnilnic v Sloveniji ter na Hrvaškem, Srbiji in Črni gori – v portfelj dodati še 1.300 električnih polnilnic.

Prednost elektrifikacije je predvsem v tem, da prinaša brezskrbno uporabo e-vozil, ki jih je mogoče polniti tako na lastni lokaciji, kot v mreži javnih e-polnilnic. Pri tem se občutno zmanjšajo stroški voznega parka in onesnaženost.

Petrol ponuja rešitve samooskrbe iz OVE, na svojih polnilnicah za polnjenje e-vozil pa zagotavlja energijo izključno iz obnovljivih virov.

Pomemben prispevek k dekarbonizaciji prometa

Novo, najsodobnejše središče za polnjenje električnih vozil predstavlja pomembno pridobitev za tranzitne potnike, saj je ob avtocestnem križu.

Za uspešen prehod k skoraj ničemisijskemu prometnemu sistemu je treba razširiti mrežo javnih polnilnic in urediti ustrezne lokacije za polnilna mesta v trgovskih središčih, na parkiriščih večjih podjetij, v garažnih hišah, mestnih središčih in stanovanjskih naseljih.

Za uporabnike električnih vozil na Dolenjskem bo e-mobilnost od zdaj še dostopnejša, saj je družba Petrol ob avtocestnem križu v partnerstvu s Supernovo vzpostavila najsodobnejše središče za polnjenje električnih vozil. Zaradi priročne lokacije polnilnic lahko čas, ko se avtomobil polni, namenimo nakupovanju, kosilu ali zabavi v središču Supernova.

Najsodobnejše središče za polnjenje električnih vozil na Dolenjskem vključuje osem polnilnih mest, ki so uporabnikom dostopna 24/7, in sicer dve ultrahitri polnilnici, ki omogočata polnjenje z močjo 350 kilovatov, ter tri običajne polnilnice z močjo 22 kilovatov.

Polnjenje električnih vozil na Petrolovih e-polnilnicah je mogoče z uporabo aplikacije OneCharge ali s Petrolovo kartico e-mobilnosti . V aplikaciji in na spletni strani OneCharge so uporabnikom dostopne informacije o vseh Petrolovih polnilnicah (tip priključka, moč polnjenja, zasedenost, cenik).

Ena običajna polnilnica za električna vozila z dvema vtičnicama omogoča varno polnjenje dveh vozil hkrati. Za polnjenje električnega vozila potrebujete svoj kabel, moč polnjenja na posamezni vtičnici pa je lahko od 3,7 do 22 kilovatov (AC), odvisno od tipa vozila.

Na hitrih polnilnicah lahko prazno baterijo električnega vozila s kapaciteto od 18 do 24 kilovatne ure v dobre pol ure napolnite do vsaj 80 odstotkov. Vsaka polnilnica za električna vozila ima tri priključke (CHAdeMO, CCS/Combo, AC) in omogoča hkratno polnjenje dveh vozil.

Letos pa so postavili še štiri ultrahitre polnilnice v Sloveniji, kjer lahko električna vozila polnite še hitreje. Ultrahitre polnilnice, ki omogočajo polnjenje z močjo do 350 kilovatov, so na lokacijah Kozina, Maribor vzhod, Tepanje zahod in Novo mesto (nakupovalno središče Supernova).

NEXT-E – simbol evropskega projekta dekarbonizacije prometa S postavitvijo najsodobnejšega središča za polnjenje električnih vozil na Dolenjskem se uspešno končuje evropski projekt NEXT-E, ki se je začel leta 2017 in katerega cilj je pospešiti uvajanje večstandardne polnilne infrastrukture za električna vozila. Tako bomo hitreje dosegli razogljičenje v prometu in gospodarstvu. Projekt je pomemben z vidika doseganja ambicioznega cilja prometa in gospodarstva brez emisij ogljika v Evropi. Projekt sofinancira Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA) v okviru Instrumenta EU za povezovanje Evrope.

E-mobilnost tudi na domačem parkirišču

Polnilno središče Novo mesto je prva lokacija Petrola in Supernove v Sloveniji s tovrstno infrastrukturo, ki uporabnikom električnih vozil ponuja različne možnosti izbire glede na način in ceno polnjenja.

Električna vozila pa lahko napolnite tudi pred svojo hišo ali v lastni garaži. Električne polnilnice za dom so preproste za uporabo. Ob prihodu domov svoj avto preprosto priključite na domače omrežje in tako vas zjutraj že čaka pripravljen za pot.

V Petrolu poskrbijo za rešitev na ključ – od dostave hišne električne polnilnice do strokovne montaže. Ob ustrezni tehnični podpori je kupcem na voljo tudi ugodno Petrolovo financiranje.