Znano slovensko podjetje ni pozabilo na družine, prizadete v poplavah

Na poti proti Nazarjam ni mogoče spregledati katastrofalnih posledic letošnjih poplav, ki so pustošile tudi pri družini Prepadnik. Ob prihodu v Nazarje se še danes čuti, kako je bilo pred dvema mesecema, saj je videti, da vse v naselju čaka veliko dela, da bodo spet lahko zaživeli vsaj približno tako, kot so živeli pred ujmo.

Skupaj z voditeljem Urošem Bitencem, ki prav tako prenavlja v poplavah uničeno hišo, smo v Nazarjah obiskali stilnega mizarja Jureta Prepadnika, ki je ostal brez delavnice. Zalilo mu je namreč celotno pritličje družinske hiše. Podjetje i-Vent je v okviru svoje dobrodelne akcije družini Prepadnik podarilo komplet pametnih prezračevalnih enot i-Vent skupaj z montažo. Solidarnost in skrb za sočloveka sta v podjetju i-Vent zelo pomembni vrednoti.

Strokovnjaki podjetja i-Vent so nekaj dni pred montažo prezračevalnega sistema pregledali hišo in določili lokacije za prezračevalni sistem. Foto: Ana Kovač

Kot nam je povedal Jure Prepadnik, je bil 4. avgust tudi pri njih zares uničujoč. "Ob petih zjutraj nas je prebudila sirena in smo prihiteli v pritličje, kjer vode še ni bilo. Sprva sem mislil, da ne more biti nič hujšega, saj so leta 1990 razširili nasip Savinje, tako da sem bil res prepričan, da smo varni. Preventivno smo avtomobile vseeno odpeljali na višji predel, na Prihovo. Ko sem prišel domov, smo manjše stroje in orodje začeli zlagati na delovni pult, tudi sinovo kolo, ki si ga je kupil sam iz svojih prihrankov, sem peljal na varno. Ko sem nehal delati in zlagati, sem se dvignil in kar naenkrat sem videl, da je voda segala skoraj do oken. Hitro smo se morali umakniti v zgornje nadstropje in voda je začela drobiti šipe v strojni in ročni delavnici. Odšli smo na balkon, kjer smo lahko samo še gledali, kako je odtrgalo vsa vrata, kako odnaša ven iz hiše vse, kar je bilo notri, tudi ves les," nam je z zlomljenim glasom pripovedoval Jure in takoj pokazal še svojo optimistično plat, kajti spomnil nas je, da les še raste in da bo v življenju vse še v redu. Delavnica, ki jo je podedoval od očeta, je bila uničena v enem dnevu.

Lahko so le nemočno opazovali, kako voda odnaša čisto vse

Posledice poplave pri družini Prepadnik Foto: Jure Prepadnik

Ves čas poplavljanja so bili v zgornjem nadstropju, z balkona so lahko le opazovali, kako je voda odnašala vse stvari, tudi avtomobile in hlodovino. Ko je odtekla, je doživel pravi šok, saj so bili v pritličju neznosno smrdeči kupi stvari, prekriti s pol metra blata. Lesene omare z orodjem so bile podrte, prostor je bil nerazpoznaven.

"Vsega ne znam niti opisati. Dve noči zaradi šoka nisem mogel spati. Vseeno sem se moral zbrati, treba je bilo začeti delati. Kar te ne ubije, te okrepi – to še kako velja za nas," se je spominjal Jure, ki je situacijo delil tudi na družbenem omrežju Facebook, kjer se je med drugimi za pomoč pri čiščenju javila skupina Nepalcev.

"Naslednji dan jih je prišlo kar 15, med njimi sta bila celo dva nekdanja nosača. Prišli so tudi drugi prostovoljci. Bili so neverjetni, prijeli so za delo in niso se ustavili. Delali smo, dokler nismo očistili blata. Sledilo je pranje z visokotlačnimi čistilci, odstranili smo pod, in ko smo mislili, da smo nekaj že opravili, se je vsakokrat pokazalo še kaj drugega. Nikoli ni konec."

"Ne da se opisati tega veselja, da bomo dobili prezračevalni sistem"

Foto: Ana Kovač

Ko so pospravili, so se pojavile druge težave in najhujši je bil smrad, ki je prihajal izpod tal. Stene so kljub čiščenju smrdele.

"Načrtoval sem, da bom preluknjal stene, da bomo vanje vgradili preproste ventilatorje, ki bi prezračili hišo. Potem pa je žena stopila v stik s podjetjem i-Vent, kjer so organizirali dobrodelno akcijo za prezračevalni sistem i-Vent. Seveda nisem niti slučajno pričakoval, da bi nas sploh izbrali. Zdaj še vedno ne vem, komu vse se moram zahvaliti, da nam bodo namestili ta vrhunski prezračevalni sistem. Ko sva prebrala sporočilo, da dobimo prezračevalni sistem i-Vent, nisva mogla verjeti. Skoraj sva se že dogovorila z električarjem, da nam prebije stene. Potem pa se zgodi takšen čudež in ne da se opisati najinega veselja."

Vsak dan cele dneve zračijo, pa menda še vedno vse smrdi. Začeli so tudi ogrevati, kar samo pospešuje širjenje smradu. Kot je povedal strokovnjak podjetja i-Vent, naj bi prezračevalni sistem i-Vent pri tem precej pomagal.

Ko so družino Prepadnik obiskali i-Ventovi svetovalci, so skupaj naredili načrt, kam je treba postaviti prezračevanje, da bo najbolj učinkovito za celotno spodnjo etažo hiše. Foto: Ana Kovač

"Že pred poplavami sva sanjala o prezračevalnem sistemu, saj je hiša stara in po prenovi fasade pred 16 leti se je zdaj na stenah začela pojavljati plesen. Zdaj se najbolj veselim, da se bomo rešili smradu in plesni, da bomo končno zadihali. Tudi pri delu mi bo prezračevanje močno pomagalo."

Foto: Ana Kovač

Bolne stavbe so vzrok za številne zdravstvene težave Vedno več ljudi se zaveda pomembnosti kakovosti zraka v zaprtih prostorih. Hermetično zaprte stavbe lahko hitro "zbolijo" in postanejo vzrok slabega počutja in zdravstvenih težav, zato tudi vedno več objektov potrebuje kakovosten prezračevalni sistem, saj ljudje zase in za svojo družino zahtevajo boljši zrak in boljšo kakovost bivanja v zaprtih prostorih. Vgradnja prezračevalnega sistema je ena od boljših naložb v zdravje vašega doma. Prezračevalni sistemi poskrbijo za odpravo odvečne vlage in preprečevanje nastanka bolezni. Prezračevalni sistemi i-Vent so preprosti za vgradnjo, se hitro vgradijo, ne potrebujejo veliko vzdrževanja, treba je samo čistiti filtre, in porabijo zelo malo energije. Poleg tega so tudi cenovno dostopni in inovativni.

Brez kroženja zraka bodo nastopile težave zaradi plesni

Simon Hauptman: "Ko vidiš, do kod je segala voda, te resnično pretrese." Foto: Ana Kovač

Potem ko so Prepadnikovi očistili spodnjo etažo in odstranili pod, bi vsak pomislil, da so se znebili vse vode. "Na prvi pogled je res videti, kot da vlage ni več, vendar ostaja v stenah. Pred vrati je kurilna sezona in zdaj bo iz sten prehajala v prostor, kjer se bo v zraku tudi zadrževala. Če ne bomo zraka premikali oziroma če ne bomo poskrbeli za kroženje zraka, bo prišlo do težav, saj se bo vlaga nabirala v vogalih, po stenah, po stropih. Posledica je plesen, veliko mikroorganizmov, kar je za zdravje zelo škodljivo," je povedal Simon Hauptman, vodja ekipe serviserjev iz podjetja i-Vent.

Pri i-Ventu so ob ogledu objekta ugotovili, da je v prostoru veliko vlage, poleg tega je tudi volumen zraka v objektu zelo velik, zato bodo uporabili kar osem enot prezračevanja i-Vent, in sicer tri vhodne enote, tri izhodne enote in dva rekuperatorja.

Rekuperator je prezračevalna naprava, ki minuto potiska zrak v prostor ter ga minuto odsesava iz prostora. V steni ima 20 centimetrov keramike, ki prevzema temperaturo: ko topel zrak zapušča hišo, se keramika segreje, ko hladen zrak vrača v prostor, prevzema temperaturo keramike. Tako rekuperator prezračuje 24 ur na dan brez toplotnih izgub. Najpomembnejše pri tem sistemu pa je, da ga stanovalci ne vidijo, ne čutijo in ne slišijo, torej deluje res optimalno.

Desetkrat dnevno zamenjati zrak v prostoru

Foto: Ana Kovač

"Naš načrt je, da se bo zrak zamenjal vsaj desetkrat na dan v celotnem prostoru, ne da bi posegali v temperaturo zraka. Ohranjati moramo temperaturo zraka, kar želimo doseči z zelo nizko porabo elektrike."

Od poplav sta minila dva meseca, čas je za vgradnjo prezračevalnega sistema, ki ga lahko namestijo takoj, ko so tla očiščena in prostor dostopen za serviserje. Čakalna doba pri i-Ventu znaša približno 14 dni, tako da lahko zelo hitro začnejo delati. Do posebnih primerov, kot je Juretov, so bolj pozorni in k reševanju teh pristopijo zelo hitro.

"Podjetje i-Vent se je odločilo, da družini Prepadnik brezplačno vgradi prezračevalni sistem in na tak način pomaga pri sanaciji prostorov, da bodo lahko čim prej začeli normalno živeti in delati."

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Ključne prednosti pametne prezračevalne enote i-Vent: varčevanje z energijo,

odprava odvečne vlage,

skoraj neslišno delovanje,

protihrupna zaščita,

upravljanje prek aplikacije,

filter proti alergijam,

preprosta montaža ter

nezahtevno in poceni vzdrževanje.

Domači recept za odstranitev plesni s stene

Foto: Ana Kovač

1. Vlaga škoduje stavbam

Kot nam je povedal Simon Hauptman, ni z vlago kot tako nič narobe, saj je nujna za življenje. Priporočljiva vrednost vlage v prostoru je med 45 in 65 odstotki, kar je odvisno tudi od letnega časa.

2. Prvi znaki prekomerne vlage

Najpogostejši znak za prevelik delež vlage v prostoru so mastni madeži in črne pikice na stenah, kar se razvije v plesen po celotnem zidu.

3. Odstranjevanje plesni: preizkušen domač trik

Tudi sami lahko z zidov kratkoročno odstranimo plesen. Naredimo zmes iz kisa, soli in detergenta za pranje posode. S tem zribamo plesen s stene. To je sicer samo kratkoročna rešitev ali pa rešitev za težave majhnega obsega. Dolgoročno pa se nam bo plesen zagotovo ponovno pojavila. S tem pripravkom samo odstranimo plesen, ne preprečimo pa nastanka nove plesni.

Prezračevalni sistem, primeren za novogradnjo ali obnovo

Foto: Ana Kovač

Pri gradnji novega objekta se je vgradnje prezračevalnega sistema treba lotiti čim prej. Pri prenovi starejšega objekta pa je vgradnja prezračevalnega sistema še toliko bolj na mestu, saj objekti starejšega datuma gradnje pogosto ne zagotavljajo optimalnih bivalnih pogojev. Če se v starejšem objektu denimo odločimo za menjavo oken, bo to pomenilo, da bodo okna veliko bolj tesnila kot prej. Posledično se bodo hitro začeli pojavljati neprijeten vonj po zatohlem, čezmerna vlaga in plesen. Vse našteto je za naše zdravje zelo škodljivo in močno zmanjšuje kakovost bivanja.

Kakovosten prezračevalni sistem, kot je i-Vent, bo poskrbel za redno in nadzorovano izmenjavo svežega in izrabljenega zraka ter odvajanje odvečne vlage iz prostorov, pozitivno pa bo vplival tudi na prihranke pri ogrevanju, saj bo zagotavljal energetsko varčno prezračevanje.