Vas zanima, kako bi bil lahko videti vaš balkon? #3D-izris

MESEC ZA UREJANJE VRTA IN OKOLICE

Zunaj vedno bolj diši po pomladi in vsi si želimo čim več časa preživeti na prostem.

Foto: Getty Images

Marec bo v rubriki Mojster za vse posvečen urejanju vrta in okolice. Tisti, ki nimamo vrta, si poskušamo košček narave ustvariti na terasi ali balkonu. Če ta prostor lepo uredimo in dobro izkoristimo prav vsak kotiček, dobimo prijeten prostor za uživanje na prostem, oazo za sproščanje in druženje s prijatelji.

Bi radi videli, kako bi lahko bila videti vaša terasa ali balkon? Potem vas lahko razveselimo z nagradnim natečajem, v katerem bo mogoče prav vam z nasveti pomagala oblikovalka Irena Dvoržak.

Irena Dvoržak iz oblikovalskega studia Kreativice je Beograjčanka, ki že deset let živi in dela v Ljubljani in bo nekomu izmed vas izdelala 3D-izris zunanjega kotička. Pomagala vam bo poiskati pravi navdih za opremljanje doma.

Foto: Thinkstock

Večji balkoni in terase seveda ponujajo več možnosti za opremljanje in igranje s slogi, manjši balkoni pa od nas zahtevajo več iznajdljivosti. Naš zunanji prostor lahko postane miniaturni vrtiček, intimni kotiček za večerno posedanje ob kozarčku, razkošna razgledna ploščad ali podaljšek dnevne sobe.

Sodelujte v nagradnem natečaju

Izpolnite podatke, pošljite fotografijo balkona ali terase. Z malo sreče bo Irena prav vam pričarala ureditev, o kateri že dolgo sanjate:

Nekaj idej, kako je lahko videti balkon ali terasa: