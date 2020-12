Trendi opremljanja za 2021: takšne bodo najbolj modne dnevne sobe #foto

Večfunkcijsko pohištvo

Med pandemijo koronavirusa so naša domovanja dobila vrsto novih funkcij, v njih zdaj delamo, telovadimo, poučujemo otroke ... Zato je bolj kot kdaj koli pomembna pametna izraba prostora. Pri tem nam je lahko v veliko pomoč pohištvo, ki ima več funkcij: kavči in otomani, ki imajo tudi prostor za shranjevanje, ali pa mize, ki jih čez dan uporabljamo za delo, nato pa preprosto zložimo in umaknemo.

Foto: Getty Images

Vpadljive preproge

V prostor s parketom in drugimi trdimi tlemi mehkobo najlažje vnesemo s preprogami in tekači. Če so tla nevtralne, enotne barve, smo lahko pri preprogah bolj drzni – z živahnimi barvami in velikimi vzorci bo prostor postal bolj igriv.

Nebesno modra

Če so v preteklih letih v bivalnih prostorih prevladovali nevtralni toni, se zdaj v ospredje prebijajo nekoliko živahnejše, a še vedno nežne barve. Nebesno modra je odlična izbira za prostor, kjer je čez dan veliko dogajanja, saj nas bo pomirila, obenem pa bo dnevni sobi vdahnila novo življenje.

Foto: Getty Images

Vsi odtenki zelene

Še ena barva, ki vas bo pomirila, je zelena. Pa naj bodo to zidovi, prebarvani v globoko smaragdno barvo, ali sobne rastline, s katerimi boste v dom prinesli naravo. Izberite rastline, ki vas ne bodo obremenjevale – če niste nadarjeni za skrb za rastline, naj bodo te čim manj zahtevne.

Razkošni detajli

Sicer umirjeno opremo in barve dnevne sobe lahko "razbijemo" s podrobnostmi, ki delujejo razkošno. To je lahko denimo lestenec ali pa kos pohištva, oblečen v žamet, ki bo dajal vtis luksuza. Pri tem ne pretiravajte – en tovrsten kos bo povsem dovolj.

Foto: Getty Images

Cvetlični vzorci

Če želite v dom vnesti več živahnosti, lahko to storite z vzorci. Cvetlični vzorci so eden od najbolj vročih trendov – ne le na stenskih tapetah, notranji oblikovalci z njimi krasijo tudi strope, še ena možnost pa je, da je v cvetlične vzorce oblečeno pohištvo.

