"Tako smo svojo hišo rešili še pred zimo"

Avgustovske poplave so za seboj pustile ogromno objektov, ki so postali nezdravi za bivanje, vnos svežine pa je potreben v prenekateri hiši in stanovanju. Prav sanacija po poplavah zahteva veliko potrpežljivosti in preudarnosti – le tako bomo objekt čim bolj optimalno uredili in spet zaživeli v zdravem domu. Eden od pomembnih korakov pri sanaciji objekta je tudi skrb za optimalno in nadzorovano zračenje, česar navadno ne moremo doseči zgolj z zračenjem z okni. Ena od najučinkovitejših rešitev za izboljšanje kakovosti zraka v notranjih prostorih je zagotovo vgradnja prezračevalnega sistema , ki bo namesto vas poskrbel za nadzorovano prezračevanje ter izboljšanje mikroklime v notranjih prostorih.

Med tistimi, ki so utrpeli škodo ob avgustovskih poplavah, je tudi družina Prepadnik iz Nazarij. Delavnica, ki jo je Jure Prepadnik podedoval od očeta, je bila uničena v enem dnevu. (Tudi) po zaslugi podjetja i-Vent bodo lažje pričakali zimo, ki bi lahko težave z vlago ali plesnijo v njihovem objektu še potencirala.

Če tega ne bi naredili pred zimo, bi se "utapljali" v plesni in vlagi

"Veseli smo, da smo našli celovito rešitev za naše težave. Moj nasvet je – ne odlašajte, ko gre za zdravje vašega objekta. Če bo stavba bolna – boste bolni vi. Po zaslugi podjetja i-Vent smo težave odpravili še pred zimo. Drugega izhoda kot njihov prezračevalni sistem, ko je v objektu res veliko vlage, tako rekoč ni. Če tega ne bi naredili pred zimo, bi se "utapljali" v plesni in vlagi. Vsega ne znam niti opisati. Dve noči zaradi šoka nisem mogel spati. Vseeno sem se moral zbrati, treba je bilo začeti delati. Kar te ne ubije, te okrepi – to še kako velja za nas," odločno zatrdi Jure Prepadnik.

Kaj točno se jim je zgodilo? Za sogovornikovo družino je bil 4. avgust zares uničujoč. Delavnica, ki jo je podedoval od očeta, je bila uničena v enem dnevu. "Ob petih zjutraj nas je prebudila sirena in smo prihiteli v pritličje, kjer vode še ni bilo. Ves čas poplavljanja smo bili v zgornjem nadstropju, z balkona smo lahko le opazovali, kako je voda odnašala stvari, tudi avtomobile in hlodovino," se spominja Jure Prepadnik.

Ko je odtekla, je doživel pravi šok, saj so bili v pritličju neznosno smrdeči kupi stvari, prekriti s pol metra blata. Lesene omare z orodjem so bile podrte, prostor je bil nerazpoznaven. Pri sanaciji so jim pomagali prostovoljci. "Bili so neverjetni, prijeli so za delo in niso se ustavili. Delali smo, dokler nismo očistili blata. Sledilo je čiščenje z visokotlačnimi čistilci, odstranili smo pod, in ko smo mislili, da smo nekaj že opravili, se je vsakokrat pokazalo še kaj drugega. Nikoli ni konec."

kupaj z voditeljem Urošem Bitencem, ki prav tako prenavlja v poplavah uničeno hišo, smo v Nazarjah obiskali stilnega mizarja Jureta Prepadnika, ki je ostal brez delavnice. Zalilo mu je namreč celotno pritličje družinske hiše. Podjetje i-Vent je v okviru svoje dobrodelne akcije družini Prepadnik podarilo komplet pametnih prezračevalnih enot i-Vent skupaj z montažo. Foto: Ana Kovač

"Ne da se opisati tega veselja, da bomo dobili prezračevalni sistem"

Ko so pospravili, so se pojavile druge težave in najhujši je bil smrad, ki je prihajal izpod tal. Stene so kljub čiščenju smrdele.

"Načrtoval sem, da bom preluknjal stene, da bomo vanje vgradili preproste ventilatorje, ki bi prezračili hišo. Potem je žena stopila v stik s podjetjem i-Vent, kjer so organizirali dobrodelno akcijo za prezračevalni sistem i-Vent. Seveda nikakor nisem pričakoval, da bi nas sploh izbrali. Zdaj še vedno ne vem, komu vse se moram zahvaliti, da nam bodo namestili ta vrhunski prezračevalni sistem. Ko sva prebrala sporočilo, da dobimo prezračevalni sistem i-Vent, nisva mogla verjeti. Skoraj sva se že dogovorila z električarjem, da nam prebije stene. Potem se zgodi takšen čudež in ne da se opisati najinega veselja."

Solidarnost in skrb za sočloveka sta pomembni vrednoti tudi v podjetju i-Vent. Zato želijo po svojih močeh pomagati čim več ljudem. Trem družinam, ki so jih prizadele poplave, so že podarili komplet svojih pametnih prezračevalnih enot i-Vent skupaj z montažo.

Zdravi bivalni pogoji niso razkošje, ampak osnova

Pri podjetju i-Vent se zavedajo, da s to akcijo ne bodo rešili vseh stisk, ki so nastale ob tej naravni katastrofi, a si želijo, da bo čim več družin tudi z njihovo pomočjo zaživelo v bolj zdravih bivalnih pogojih.

Pomembno se je zavedati, da zdravi bivalni pogoji niso razkošje, ampak osnova. V svetu, kjer se veliko časa zadržujemo v zaprtih prostorih, je skrb za kakovost zraka nujna. Slaba kakovost zraka lahko negativno vpliva na naše zdravje, počutje in produktivnost. Prezračevalni sistemi imajo ključno vlogo pri izboljšanju kakovosti zraka v notranjih prostorih. Z odstranjevanjem onesnaževalcev, nadzorom vlage in rekuperacijo toplote nam prezračevalni sistemi omogočajo svež zrak in prijetno okolje za bivanje, delo ter učenje.

S pomočjo prezračevalnih sistemov i-Vent lahko v svojem domu na tem področju naredite veliko razliko in zaživite bolje. Nič več neprijetne vlage, zatohlega zraka in nevarne plesni – le še svež in čist zrak.

Več kot sto tisoč zadovoljnih uporabnikov

Kot poudarjajo v podjetju i-Vent, se na srečo vedno več ljudi zaveda pomembnosti kakovosti zraka v zaprtih prostorih. V podjetju i-Vent imajo več kot sto tisoč zadovoljnih uporabnikov, ki že uživajo v boljšem zraku, boljši kakovosti bivanja v zaprtih prostorih. "Prezračevalne sisteme se vgrajuje predvsem zaradi boljše kakovosti bivanja, za odpravo odvečne vlage in preprečevanja nastanka bolezni. Veliko je bolnih objektov in novogradenj, ki so hermetično zaprte. Smo zelo optimistični, saj je trend, da vedno več objektov potrebuje kakovosten prezračevalni sistem. Prezračevalni sistemi i-Vent so enostavni za vgradnjo, se hitro vgradijo, tudi enostavni so za uporabnika, ne potrebujejo veliko vzdrževanja, treba je samo čistiti filtre, in porabijo zelo malo energije. Poleg tega so tudi cenovno dostopni in inovativni," povedo predstavniki podjetja.

Za novogradnje ali obnovo objekta

Naj gre za novogradnjo ali obnovo objekta – v obeh primerih je odločitev za prezračevalni sistem več kot na mestu. Pri gradnji novega objekta pri podjetju i-Vent priporočajo, da se vgradnje prezračevalnega sistema lotite čim prej. "Zelo ekonomično in koristno je, da v čim zgodnejši fazi gradnje opravite določena dela in z njimi pripravite vse potrebno za poznejšo vgradnjo prezračevalnega sistema. S tem korakom boste poznejšo gradnjo bistveno pospešili in tudi pocenili," povedo predstavniki podjetja i-Vent.

Pri prenovi starejšega objekta je vgradnja prezračevalnega sistema še toliko bolj na mestu, saj objekti starejšega datuma gradnje pogosto ne zagotavljajo optimalnih bivalnih pogojev. Če se v starejšem objektu denimo odločite za menjavo oken, bo to pomenilo, da bodo okna veliko bolj tesnila kot prej. Posledično se bodo hitro začeli pojavljati neprijeten vonj po zatohlem ter tudi čezmerna vlaga in plesen. Vse našteto je za naše zdravje zelo škodljivo in močno zmanjšuje kakovost bivanja.

Kakovosten prezračevalni sistem bo poskrbel za redno in nadzorovano izmenjavo svežega in izrabljenega zraka ter odvajanje odvečne vlage iz prostorov, pozitivno bo vplival tudi na prihranke pri ogrevanju, saj bo zagotavljal energetsko varčno prezračevanje.

Pester nabor prezračevalnih sistemov

V podjetju i-Vent nudijo pester nabor prezračevalnih sistemov, ki so primerni za vgradnjo tako v novogradnje kot starejše objekte, zato so prepričani, da boste v njihovi ponudbi našli rešitev, ki bo zadovoljila vse vaše želje in potrebe. Njihovi prezračevalni sistemi bodo poskrbeli, da boste zaživeli bolj kakovostno in zdravo življenje.

Prezračevalne sisteme i-Vent, ki na trgu nimajo konkurence, odlikuje tudi izjemna energetska učinkovitost, saj na letni ravni posamezna rekuperacijska enota porabi le za približno 2,3 evra električne energije. To vam ob relativno nizkih investicijskih in obratovalnih stroških dolgoročno prinaša tudi precejšnje prihranke pri ogrevanju.