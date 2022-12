Smrekovi ali bukovi peleti – kateri so boljši?

Oglasno sporočilo

Ogrevanje s peleti je eden od najbolj priljubljenih načinov ogrevanja pri nas. Gre za eno od oblik lesnih goriv, ki nam omogoča udobno in učinkovito ogrevanje. Res pa je, da je to v največji meri odvisno od kakovostnega razreda peletov in vrsta lesa iz katerega so izdelani.

Peleti so izdelani s procesom stiskanja lesne žagovine. Za to se lahko uporabijo različne vrste lesa, na primer smreka ali bukev, lahko pa so tudi mešani. Na tem mestu je težko reči, kateri so najboljši, saj ima vsaka vrsta lesa določene prednosti. Med najbolj priljubljenimi izbirami pri nas so zagotovo smrekovi in bukovi peleti – toda, kateri so boljši?

Značilnosti smrekovih peletov

Če bi morali izbirati najbolj priljubljene pelete pri nas, so to zagotovo smrekovi peleti. Da je temu tako, obstaja cela vrsta razlogov, ki jih je vredno upoštevati. Med najbolj pomembnimi so:

visoka kurilno vrednost : smrekovi peleti oddajajo največ toplote, kar pomeni, da imajo visoko kurilno vrednost;

: smrekovi peleti oddajajo največ toplote, kar pomeni, da imajo visoko kurilno vrednost; mehanska odpornost : les iglavcev že sam po sebi vsebuje več veziva kot pa na primer les listavcev, zato se smrekovi peleti manj drobijo;

: les iglavcev že sam po sebi vsebuje več veziva kot pa na primer les listavcev, zato se smrekovi peleti manj drobijo; nizek odstotek pepela: ker imajo smrekovi peleti visoko kurilno vrednost, pri njihovem izgorevanju nastaja zelo malo pepela, zato je strah pred težavami z zamašitvijo peči popolnoma odveč;

nizek odstotek vlage: zaradi nizke vlažnosti smrekovi peleti zelo dobro gorijo in imajo optimalen izkoristek gorenja.

Vendar moramo vedeti, da tudi vsi smrekovi peleti niso med seboj enaki. Nekateri so namreč izdelani iz odpadkov lesne industrije, drugi iz hlodovine in tretji iz lubja.

Najbolj kakovostni smrekovi peleti so izdelani samo iz lesa, brez dodanih kemikalij. Priporočljivo je, da izberete smrekove pelete brez lubja. Lubje namreč v največji meri povzroča vso nesnago, ki povzroči nastajanje žlindre v peči. Ta peč zamaši, kar povzroči njeno zaustavitev.

Značilnost bukovih peletov

Bukovi peleti so ena izmed privlačnejših možnosti za vse tiste, ki iščejo cenejši način ogrevanja s peleti. Lahko so izdelani v celoti iz bukovega lesa, pogosto pa imajo dodan tudi les iglavcev.

Bukovi peleti imajo manjšo kurilno vrednost, sicer pa se, podobno kot smrekovi, ponašajo z nizkim deležem vlage. Rezultat tega je prav tako visok energijski izkoristek.

Za bukove pelete je značilno, da vsebujejo manj smole. Smola deluje kot vezivo, zato so bukovi peleti krhkejši od smrekovih in jim že v samem procesu proizvodnje dodajajo škrob ali druge primesi, ki delujejo kot vezivo. Vsi ti dodatki pa lahko povzročijo dodatne emisije in posledično težave s pečjo.

Bukovi peleti še posebej primerni za kamine in krušne peči.

Katere torej izbrati?

Vsi peleti, ne glede na to, ali so bukovi ali smrekovi, se med seboj razlikujejo tudi po barvi. Opazili boste, da so nekateri svetlejši od drugih.

Glavni razlog je v njihovi izdelavi, pri čemer so svetlejši peleti izdelani iz naravno sušenega lesa, medtem ko so temnejši posušeni umetno pri visokih temperaturah.

Če iščete pelete z višjo kurilno vrednostjo in mehansko odpornostjo ter manj pepela in vlage, potem so smrekovi peleti vsekakor boljša izbira. Ker pa tudi vsi smrekovi peleti niso enake kvalitete, morate biti pri izbiri pozorni predvsem na naslednje dejavnike: gostota nasutja , ki mora biti čim večja, od 600 kilogramov na kubični meter;

, ki mora biti čim večja, od 600 kilogramov na kubični meter; mehanska obstojnost , ki mora biti večja kot 97,5 %;

, ki mora biti večja kot 97,5 %; delež pepela , ki mora biti pod 1,5 %;

, ki mora biti pod 1,5 %; delež vlage, ki mora biti čim manjši.

O kakovosti smrekovih peletov najbolj zgovorno priča njihov kakovostni razred. Pelete najvišje kakovosti uvrščamo v A1 kakovostni razred, kar je razvidno iz njihovega certifikata na embalaži.

Kvalitetne pelete pa boste od nekvalitetnih ločili tudi po njihovem videzu. Nekvalitetni so običajno razpokani, so različnih dimenzij, v embalaži pa je tudi veliko prahu.

Smrekovi peleti zagotavljajo varčnejšo obliko ogrevanja vaših domov

Če želimo, da je ogrevanje s peleti čim bolj učinkovito in nam prinaša željene prihranke, potem moramo izbrati prave pelete. Smrekovi peleti so sicer nekoliko dražji od bukovih, ker pa imajo višjo kurilno vrednost in mehansko odpornost, je tudi njihova energetska učinkovitost višja.

Seveda pa lahko pri nakupu peletov tudi nekaj prihranite, če pred izbiro temeljito pobrskate ponudbo.

Vendar pozor! Nikoli ne pozabite na pravilno skladiščenje peletov! Ta je pogosto ključnega pomena pri njihovem izgorevanju, zato si naredite le toliko zaloge, kolikor jo lahko varno skladiščite.

