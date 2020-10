"Po stenah se je nabiral kondenz," so dejali številni Slovenci, ki so se spopadali z vlago in plesnijo

"Prezračevanje Lunos bi priporočil vsem, ki si želijo v domovih bolj svež in čist zrak, in vsem tistim, ki imajo težave z vlago. Z delovanjem sistema Lunos sem zelo zadovoljen, saj je sedaj vlage v hiši manj in zato je zrak boljši. Najbolj me je razveselilo to, da je sistem skoraj neslišen." "Že pravljičnih sedem let smo uporabniki Lunos prezračevalnega sistema zelo zadovoljni z delovanjem. Če boste gradili, prenavljali, jih toplo priporočam. Zrak se diha, kot se šika!" To sta le dva izmed številnih komentarjev zadovoljnih uporabnikov, ki so energetsko prenovo hiše zaupali specialistom za prezračevanje, strokovnjakom podjetja Lunos.

Več kot 20.000 zadovoljnih strank

Deset let obstoja podjetja in več kot 20 tisoč "rešenih bolnih" stavb ter njihovih zadovoljnih uporabnikov, ki v svojih domovanjih sedaj nimajo več plesni in vlage. Zapisana številka je okvirna statistika ljudi, znanih in manj znanih Slovencev, ki so se soočili z eno bolj perečih stanovanjskih problematik današnjega časa.

Spodaj navajamo le nekatere odzive zadovoljnih strank:

"Prezračevalni sistem Lunos je moja najboljša investicija v hišo v zadnjih 10 letih. Res sem zadovoljen in priporočam vsakomur, ki mu veliko pomeni dobra kakovost bivanja." Cveto Nagode, Logatec.

"Zaradi težav z vlago in plesnijo v stanovanju sem izbral cenovno ugoden prezračevalni sistem Lunos, ki je obe težavi odpravil. Zaradi posebnih filtrov se kljub visoki koncentraciji cvetnega prahu v zraku v svojem stanovanju odlično počutim." Bojan Pondelak, grafični oblikovalec.

"Za svojo ordinacijo sem izbral prezračevalni sistem Lunos, ki je izvrstna izbira predvsem zaradi učinkovitega filtriranja zraka." Nusret Čobo, dr. med., kardiolog.

"Neskončno sem vam hvaležna, da ste moji vnukinji vgradili prezračevalni sistem. Zrak je toliko boljši, da tega ne znam povedati z besedami. Iskreno se zahvaljujem direktorju, ki je odobril popust. Nimam drugih besed kot samo hvala. Ko bom lahko, se oglasim pri vas. Hvala!" Kristina Veras, Trzin.

"Minila je prva zima z uporabo prezračevalnega sistema vašega podjetja Lunos, ki ste mi ga, kot prvemu v Postojni, montirali v stanovanju. Po tem prvem letu vam lahko z veseljem sporočim, da je bila naložba povsem upravičena ter da sva s soprogo resnično vesela, da sva se odločila za to potezo. Zrak v stanovanju je čistejši, o vlagi ne duha ne sluha, plesni ni več, torej, super. Upam, da bo mnogo ljudi spoznalo vrednost prezračevanja in se bodo v večjem številu odločali za zdravje!" Emil Kragelj, Postojna.

Številni ljudje, tudi zgoraj omenjeni, so se težave glede slabe kakovosti zraka lotili tako, kot bi se vsak, ki bi se znašel v tem položaju. Hišo in stanovanje so nekaj časa prezračevali z odprtimi okni in upali, da bo to zadostovalo. Ko so opazili prve sledi vlage, so ugotovili, da je težava resnejša. Takrat so vključili strokovnjake za vgradnjo prezračevalnih sistemov, podjetje Lunos, izkoristili subvencijo Eko sklada za te namene, odpravili težave ter kmalu opazili veliko razliko.

S sistemi Lunos so prostori prezračevani le toliko, koliko je treba. Z uporabo najmodernejših ekonomsko-ekoloških elektromotorjev porabijo minimalno energije: prezračevalni sistemi Lunos delujejo 24 ur na dan, in v primerjavi z zračenjem skozi okna, prihranijo do kar 30 odstotkov energije, kar se pozna tudi v vaši denarnici.

Lunos obdaruje zadovoljne kupce Ob jubilejni 10. obletnici podjetja so se pri Lunosu odločili zahvaliti se in obdariti obstoječe kot tudi nove stranke. Kako? "V Sloveniji imamo okoli 50 tisoč "bolnih" stavb, ki so neprimerne za bivanje. Prepričan sem, da skoraj vsak pozna nekoga, ki v svojem bivalnem prostoru potrebuje boljše prezračevanje ali pa ima resne težave z vlago. Nagradna akcija sloni na deljenju uporabniških izkušenj s podjetjem Lunos. Lunos bo med tistimi zadovoljnimi strankami, ki bodo delile svojo uporabniško izkušnjo in priporočilo, podaril deset pony koles, prav vsakega, ki bo oddal priporočilo, pa bodo obdarili z Lunos majico 10 let. Podrobnejše informacije bodo sicer prejeli prek e-pošte," pove Milan Kuster. Zgodbe in priporočila se lahko objavijo na: na spletni strani Lunos.si in mail info@lunos.si ,

in mail , kot komentar na Facebook objavi Jesen brez plesni,

kot objava, komentar na Facebooku, kjer v svojem zapisu označite podjetje Lunos, zapišete svojo izkušnjo z njim ter v objavi označite tudi tri svoje prijatelje, za katere menite, da bi potrebovali njihove storitve. Jesen brez plesni - posebna akcija v oktobru Dobro novico pa imajo tudi za vse nove stranke. Ker prihaja zima in ker se lahko težave na področju prezračevanja v tem obdobju samo še stopnjujejo, oktobra nadaljujemo posebno akcijo, kjer bodo lahko nove stranke Lunosove sisteme vgradile po 40-odstotni znižani ceni.

Preden se lotite gradnje, pomislite na "pljuča" svojega doma

V podjetju so posebej veseli dejstva, da v zadnjih letih njihove sisteme vgrajujejo ljudje preventivno in ne kurativno, torej, ko že nastane škoda, bodisi kot vlaga, plesen in drugo. "Boljša je seveda preventiva, lažje in tudi cenejše je naše sisteme vgraditi v novogradnje. Natančnih podatkov nimam, si pa upam trditi, da se preventiva bliža polovici naših aktivnosti. To pomeni, da so ljudje, sploh tisti, ki gradijo na novo, absolutno ozaveščeni, da je prezračevalni sistem obvezna "oprema" doma," pove Milan Kuster, direktor podjetja Lunos.

Prav zaradi tega je pomembno, da že imate pri projektiranju nove hiše v mislih tudi dobro prezračevalno napravo, ki bo v vašem domu – ne glede na letni čas – slab zrak zamenjala z novim in iz vaših bivalnih prostorov odstranila mikroorganizme, pršice in vse tisto, kar vam škoduje. V podjetju Lunos so pravi strokovnjaki na tem področju, saj vam zagotavljajo sistem, ki bo vaši novogradnji "prinesel dolgotrajno svežino".