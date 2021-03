Navdušen karting dirkač iz nič ustvaril največji vrtni center v Sloveniji

Ko slovensko družinsko podjetje praznuje 40-letnico, je to nekaj res posebnega, saj to pomeni, da so uspešno previharili ogromno prelomnic. A močna povezanost družine Rotar, ki se prenaša iz generacije v generacijo, je ključ do uspeha, da so tako rekoč iz nič zrasli v največji vrtni center v Sloveniji, ki pod svojim okriljem združuje podjetja Eurogarden , Rotar in Ramda . To so podjetja in blagovne znamke, ki jih poznajo vsi, ki se ljubiteljsko in profesionalno ukvarjajo z vrtnarjenjem, vinogradništvom, kmetijstvom in gozdarstvom.

Daleč prek slovenskih meja PE Krško Vrtni center Eurogarden je trgovska blagovna znamka družinskega podjetja Rotar, ki je plod več desetletij trdega dela in nenehnega razvoja. Podjetje je raslo in se razširilo tudi čez mejo. V novem tisočletju so tako odprli tudi vrtne centre Eurogarden. Najprej na robu Ljubljane na Dobrovi, nato še v Krškem in nazadnje v Splitu. Njihovi centri so vedno pravi naslov za pomoč pri urejanju vrta, doma in okolice ali večjih površin. Prepoznano je kot uvoznik in veletrgovec, specializiran na področju strojev, opreme in rezervnih delov za vrtnarstvo, vinogradništvo, gozdarstvo in kmetijstvo. Skozi štiri desetletja nenehnega razvoja in vztrajanja na poti k odličnosti se je podjetje Rotar s svojimi kvalitetnimi proizvodi stalno prilagajalo zahtevnemu trgu Slovenije, Hrvaške in Bosne in Hercegovine in kljubovalo močni konkurenci, obenem pa ohranjalo posluh za potrebe svojih poslovnih partnerjev in zaposlenih, ter se razvilo v eno vodilnih podjetij na svojem področju.

Prvi korak k temu, kar je podjetje Rotar danes, Anton Rotar, navdušen dirkač na karting stezah, naredil leta 1981, ko je je v iskanju priložnosti za boljši zaslužek prepričal svoja starša, da sta mu pomagala pri prvih korakih na samostojni podjetniški poti. "Ni bilo lahko prepričati staršev, naj verjamejo v mojo odločitev. Inšpektorica, ki je bila prisotna pri ogledu prostora za opravljanje dejavnosti in je prišla preverit, če je prostor ustrezen, me je skrajno resno vprašala, če sem res odločen, da bom šel na svoje, saj sem bil star šele 21 let," se spominja ustanovitelj Anton Rotar, ki zdaj deluje kot mentor vsem zaposlenim.

Od serviserja kmetijskih strojev do lastnika trgovine

Ustanovitelj podjetja Eurogarden, Anton Rotar, je preprost, delaven, dostopen, načelen, natančen, redoljuben, z veliko idejami in s hitrimi rešitvami. Njegovo najljubše vrtno opravilo je skrb za sadna drevesa. Pri svojem delu sledi znanim besedam Winstona Churchilla: "Trud po naših najboljših močeh ni dovolj. Moramo biti uspešni v tem, da storimo, kar je potrebno." Kot samostojni podjetnik je sprva servisiral kmetijsko mehanizacijo in stroje, kmalu pa se je lotil tudi prodaje strojev in rezervnih delov.

Znanje, navdušenje, posluh za stranke in dobra mera poguma so pospešili rast, tako da je bilo kmalu preveč dela za samostojnega podjetnika, oziroma, dovolj za odprtje podjetja.

V prvih desetih letih od začetka servisa so svojo dejavnost razširili tudi na trgovino s kmetijskimi proizvodi.

Stroji, oprema in pripomočki – kako se znajti med vso ponudbo? PE Split Kupec se v bogati ponudbi podjetja Eurogarden težko odloči kaj izbrati, zato so vam v vrtnem centru vedno na voljo izkušeni in prijazni svetovalci. Strankam prisluhnejo in svetujejo pri veliki izbiri strojev, opreme, pripomočkov in rezervnih delov, kot so kosilnice, vrtni traktorji, prekopalniki, vrtnarsko orodje, namakalni in škropilni sistemi, rastline, semena, zemlja in gnojila ter posode, obenem pa ponujamo tudi hrano za hišne ljubljenčke ter igrače in vrtnarske pripomočke za otroke. Ponujajo tudi zaščitna sredstva in opremo za varno delo ter organizirajo redna izobraževanja za uporabo fitofarmacevtskih sredstev. Vsi vrtni centri imajo dobro založeno kmetijsko apoteko, v Krškem pa je na voljo tudi laboratorij za analizo vin. Drevesnica pa na več kot 3.000 kvadratnih metrih vse leto ponuja pester izbor sadnega in okrasnega drevja in grmovnic. Danes oskrbujejo tako ljubiteljske kot tudi poklicne vrtnarje, vinogradnike, gozdarje in kmetovalce. Tudi z izdelki lastne blagovne znamke RAMDA.

Pomembno je, da so zadovoljni tudi zaposleni

Mateja Rotar, direktorica, ki skrbi tudi za finančno plat podjetja, je vedno polna novih idej, delovna, energična, mladostna. Njeno najljubše vrtnarsko opravilo je skrb za cvetočo okolico hiše v toplejšem delu leta, v hladnejšem delu leta načrtuje nove cvetlične nasade. "Ko živiš za jasen namen, takrat trdo delo ni le možnost, temveč nuja," so besede Steva Pavlina, ki jim sledi tudi sama.

Podjetje Rotar je danes eno najbolj prepoznanih družinskih podjetij v branži. Poleg Antona pri upravljanju že vrsto let sodeluje tudi njegova žena Mateja Rotar: "S ponosom gledam na 40 let podjetništva, predvsem pa na zveste kupce in dobavitelje. Navdušuje me dejstvo, da imamo povsod odprta vrata. Ker je to pravi dokaz, da delamo dobro in pošteno. Pomembno je, da so zadovoljni tudi naši zaposleni, brez katerih ne gre. In da smo zato res zaupanja vreden partner oziroma podjetje."

"Vodenje družinskega podjetja je veliko težje."

David Rotar je komercialni direktor s pravimi idejami in modernim pristopom. Poleg odličnih vodstvenih sposobnosti deluje v timskem duhu, saj je športnik po duši. Skrbi za podjetje Rotar, prodajo, vpeljevanje novosti in novih izdelkov. Na vrtu ga boste srečali na kosilnici ali vrtnem traktorju ali pa z motorno koso v roki. "Najboljša pot vodi zmeraj naprej," je prepričan, tako kot avtorica citata Helen Keller. David Rotar, Anin starejši brat, je prevzel vodenje podjetja in odgovornost, ki jo čuti ob tem, je zelo velika: "Vodenje družinskega podjetja je veliko težje. V snovanje in delo si vpet 24 ur in vseh sedem dni v tednu. Vzdrževati moraš tempo, krepiti podjetniško miselnost pri vseh, motivirati kolektiv. To je bila tudi moja najtežja izkušnja ob prevzemu vodstvene funkcije. Delati za nekoga drugega oziroma delati z vodstveno ekipo je precej drugače kot pa držati premico pozitivnega razvoja in rasti v družinskem podjetju. V običajnem podjetju gre za kombinacijo ljudi, ki se dopolnjujejo glede na znanja, izkušnje, področja dela. Tukaj pa gre v prvi vrsti za kombinacijo članov družine, za značaje, gre za čisto drugačne vezi in drugačno dinamiko odnosov."

Predajanje znanja na naslednike

Ana Rotar je pravnica, vedno energična, nasmejana, marljiva in strokovna, ki je v veliko podporo pri razvijanju blagovnih znamk. Skrbi za kadre, vpeljevanje novih produktov ter razvoj vrtnih centrov Eurogarden. Narava jo vedno navdihuje, najraje pa načrtuje zanimive skalnjake z okrasnim peskom, lubjem in vrtnimi figuricami. Pri svojem delovanju se drži misli Johanna Wolfganga von Goetheja: "Kar delaš, vedno delaj pametno in misli na konec." V poslovanje podjetja je tesno vpeta tudi mlajša generacija – Ana Rotar je pravnica po poklicu, ki si je prve delovne izkušnje nabirala v zavarovalništvu, in je v podjetju zadolžena za področje, ki se mu je tudi poklicno posvetila.

Vseeno poprime za vsako delo: "Ko je v družinskem podjetju treba zavihati rokave, ni pomembno, kdo si, kaj si. Takrat se pomaga in enostavno poprimeš za delo tam, kjer je."

V družbi velikih, svetovno znanih blagovnih znamk

Špela Rotar Skrbi za zadovoljstvo strank in hitro rešene reklamacije in je vedno marljiva, odprta, preprosta in nasmejana. Zaveda se, da je zelo pomemben tudi poprodajni odnos. V prostem času uživa v sajenju zelenjave, negovanju svojega zelenjavnega in zeliščnega vrta. Močno verjame v misel Henryja Forda: "Če mislite, da nekaj zmorete, imate prav. In če mislite, da nečesa ne zmorete, imate prav tako prav." Uspešno vodenje podjetja in pravilna strategija razvoja sta podjetje Rotar pripeljala v družbo velikih, svetovno znanih blagovnih znamk.

Kupci, ki zaupajo podjetju Rotar, se lahko zanesejo na kolektiv, ki zagotavlja prijaznost, zanesljivost, strokovnost, celovit poprodajni servis tako v garancijskem kot izven garancijskem času, ažurno reševanje reklamacij, oskrbo z rezervnimi deli in kar je najpomembnejše – zadovoljstvo strank. Ravno to je vodilo, da se strmi k nadaljnjemu razvoju, inovacijam in zagotavljanju kakovostnih in uporabniku prijaznih proizvodov.

Ugledna blagovna znamka, ki je plod domačega znanja

Slovenska blagovna znamka RAMDA, ki vključuje vrtne stroje, orodje, zaščitno opremo ter dodatke za vrt, dom in urejanje okolice, se lahko pohvali z več kot 30-letno tradicijo in je plod slovenskega znanja in razvoja. Najbolj ponosni so na široko ponudbo najrazličnejših vrtnih traktorjev, ki vsakemu lastniku močno olajša skrb za okolico hiše.

Profesionalne izdelke za urejanje okolice in vrta proizvajajo in razvijajo v najuglednejših tovarnah po svetu. Ponudba slovi po kakovostni zasnovi in vzdržljivosti, saj je celoten program izdelan iz najboljših materialov, obenem pa upoštevajo visoka estetska in dizajnerska merila. Ekipa strokovnjakov ponudbo vsako leto dopolnjuje.

Ime blagovne znamke RAMDA izhaja iz začetnih črk imen družinskih članov družine Rotar. In sicer R kot Rotar, A kot Anton, M kot Matejka, D kot David in A kot Ana.