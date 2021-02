Sodobne raziskave ugotavljajo povezanost barve z določenimi kemičnimi reakcijami v možganih, ki se sprožijo ob pogledu na določeno barvo. Bivanje v rdeči sobi na primer zviša naš srčni utrip, sprožijo se snovi, ki so odgovorne za agresiven odziv in porast energije. Rumena barva naj bi spodbujala sproščanje serotonina, snovi, ki podpira dobro počutje.

Z barvami lahko vplivamo na vzdušje v posameznih prostorih. Tudi zdaj, ko v domačem okolju preživimo večino dneva, nam lahko prav barve pomagajo k boljšemu počutju, večji učinkovitosti, osredotočenosti, kreativnosti in sproščenosti, zato je izbira barve veliko bolj pomembna, kot si včasih predstavljamo.

Foto: Getty Images

Naredimo si lastno "barvno študijo"

Katero barvo bomo izbrali, je odvisno od vzdušja, ki ga želimo ustvariti, namena prostora, našega stila in želja. Vsi imamo določene barve radi, druge pa malo manj. Preden se odločimo za spremembo barve nekega prostora, naredimo hiter test – kako barva vpliva na nas? Mogoče neka barva na nas deluje čisto drugače, kot nas prepričujejo strokovnjaki za notranje oblikovanje.

Vzemimo barvice ali voščenke in en del papirja pobarvajmo z določeno barvo, nato pa sledimo toku misli in na isti papir zapišimo besede, ki nam priplavajo v podzavest. Karkoli nam pade na misel, zapišimo, prepustimo se občutkom in besedam, ki jih ne analizirajmo ali vrednotimo. Ko nastane nekaj takšnih mini barvnih študij, preglejmo izdelke in preverimo, ali so nam katere barve bližje oziroma ali ob drugih čutimo celo odpor. To lahko uporabimo kot vodilo, ko razmišljamo o tem, na kakšen način vnesti barve v svoj dom. Naj vsi člani družine naredijo svojo "barvno študijo". Z barvami izražamo svojo osebnost in le tako lahko ustvarimo okolje, v katerem se počutimo udobno, sproščeno in prijetno.

Za tiste s posebnimi željami

Optimizem in strast

Barva optimizma, aktivnosti in vitalnosti, vročine, gibanja, boja in strastnega življenja je rdeča. To je barva strasti, povezana je s polnostjo življenja, pogumom, žrtvovanjem, z ljubeznijo in močnimi strastnimi dejanji. Zelo močno spodbuja intelektualni razvoj in aktivnost. Priporočamo, da je ne uporabimo za glavno barvo v prostoru, ampak samo za barvne poudarke in dodatke.

Veselje in zrelost

Oranžna barva kar poka od življenja in veselja, saj je mešanica rdeče (toplota) in rumene (življenje). Simbolizira delavnost in kreativnost, pa tudi veselje, zrelost in rast. Oranžna barva je zelo priljubljena barva, je žareča, topla, barva sonca in ognja. Je manj agresivna in temperamentna kot rdeča barva. Oranžna barva deluje kot čustveni stimulator, izraža toplino, širokosrčnost, je lahkotna in igriva.

Sonce in svoboda

Rumena barva poživlja, aktivira in osvobaja pred strahovi. Je barva sonca, svetlobe in optimizma. Zanjo je značilno, da ohranja budnost in spodbuja koncentracijo, simbolizira kreativno ustvarjalnost in modrost. Prisotnost rumene barve ima v stanovanju pozitiven učinek na počutje.

Harmonija in narava

Zelena je barva narave in zdravja, predstavlja pa harmonijo. Je barva rasti, povezujemo jo z življenjem, mladostjo, mirom, premišljevanjem, počivanjem, svežino, neizkušenostjo, poštenostjo, čustvenostjo, izmikanjem, lahkotnostjo, budnostjo, vztrajnostjo in tudi s pomladjo. Na pogled je zelo prijetna in nevtralna barva, zato je priporočljivo, da jo kombiniramo z drugimi barvami. Pogosto jo uporabljamo v kopalnici ali spalnici. Predstavlja protipol rdeči barvi, saj ima nasprotne učinke kot rdeča barva. Njena simbolika vpliva na človekova občutja, pomirja in sprošča. Je znamenje uravnoteženosti.

Mir in počitek

Tudi modra barva je ena od osnovnih barv. Po barvnem krogu je nasprotna barva modri rumena. Če zmešamo obe barvi, nastane zelena, ki je tako tudi po lastnostih mešanica obeh. Modra je barva harmonije in miru ter kot takšna deluje zelo sproščujoče. V naravi je najbolj značilna za nebo. Simbolizira modrost, inteligentnost, nesmrtnost, neskončnost, plemenitost, estetiko, nežnost, sentimentalnost, poduhovljenost, mistiko, natančnost, zanesljivost, sposobnost, naklonjenost. Pravijo ji tudi barva miru in počitka.

Domišljija in skrivnostnost

Vijoličasta barva je barva domišljije, je ekstravagantna in izžareva neomejenost. Simbolizira razkošnost in skrivnostnost. Najpogostejša vijoličasta odtenka sta lila (vijoličasta in bela, pomeni potrpežljivost, trpljenje) in škrlatna (je barva kraljev, pomeni ošabnost, ceremonialnost). Vijoličasto barvo je vedno treba jemati z rahlim zadržkom in pravo mero. Lahko pričara tudi otožnost, željo in melanholijo.

Spalnica je prostor počitka in intime, ki zahteva umirjene, hladnejše barve.

Jasnost in prostornost

Bela barva večini ljudi vzbuja pozitivne reakcije. Je mešanica vseh treh naravnih barv: modre, rdeče in rumene. Predstavlja jasnost, čistost in nedolžnost, rojstvo in nov začetek. Je tudi simbol božanskosti, popolnosti, ponosa, dobrote in večnosti. V kombinaciji z modro barvo deluje zelo hladno. Prednost belega stanovanja je, da je zelo svetlo, na pogled prostorno, vendar se moramo zavedati, da veliko beline deluje tudi pusto in sterilno, zato priporočamo, da bele stene krasijo okraski, poslikave, slike.

Obstaja nešteto načinov, kako prostor barvno obogatiti. Lahko se odločimo za popolno stilsko preobrazbo nekega prostora ali pa vnesemo le nekaj učinkovitih barvnih poudarkov. Dovolimo barvam, da čim bolje opravijo svoje delo.

Prostor za klepet in okusen obrok Jedilnica je prostor, kjer vsa družina preživi največ skupnega časa, zato morajo barve in oprema spodbujati komunikacijo, uživanje v hrani, povezanost, prijetno počutje in sproščenost, vendar ne pretirane umirjenosti. Predlagamo umirjeno smetanasto rumeno barvo, spodnji del zidu je lahko iz belega opaža. Eno od sten lahko krasijo sproščene družinske fotografije. Na okenske police lahko postavimo dodatke v naravnih rjavih, zelenih in oranžnih tonih, ki dobro delujejo na komunikacijo in apetit. Vsi dodatki v jedilnici, kot so oblazinjeni stoli, sveče, okrasne poličke, cvetje, pogrinjki, prtički in vaze, so lahko primerni barvni poudarki. Prostor za delo Foto: Getty Images Zdaj, ko delo poteka od doma, je pomembno tudi to, kako je urejen naš delovni prostor. Dobro je, da ima delovni prostor na nas spodbujevalni učinek, da nas predrami in spravi v pogon. Zelo delovni, osredotočeni in kreativni bomo v prostoru zelenih ali modrih odtenkov z drobnimi, a bogatimi vijoličastimi dodatki. To je lahko tudi razkošen šopek sivke.

Vedno aktualna siva in elegantna črna

Zelo hvaležna za kombiniranje v različnih prostorih je tudi siva, ki je nevtralna barva.

Močnejše tone sive uporabimo le za kakšno steno ali posamezen element, s svetlimi pa smo lahko bolj pogumni, saj delujejo sveže, prostor posvetlijo in se odlično obnesejo tako v kombinaciji več odtenkov sive kot tudi z drugimi bolj živimi barvami.

V prihodnjem letu napovedujejo velik trend sive v toplem odtenku barve kože tjulnja oziroma "sealskin". Strokovnjaki priporočajo uporabo sive v manjših prostorih s kombinacijo svetlih dodatkov.

Tudi črna je barva za notranje prostore, saj jim vdahne zapeljivost in izjemno eleganco.