Mit ali resnica: prihranki z IR-ogrevanjem

"Če bi se ponovno odločal, bi znova izbral ogrevanje z IR-paneli ," štiri leta po vgradnji pove Ivan Grill iz Dolenjske, eden izmed številnih zadovoljnih Slovencev, ki so se odločili za okolju najbolj prijazen način ogrevanja. "Zares ne vidim nobene ekonomske računice, po kateri bi se bolj splačal kakšen drug način ogrevanja. Pred implementacijo produkta sem naredil konkretno analizo trga, vse poti pa so vodile do ogrevanja z IR-paneli. Danes lahko rečem, da mi zagotovo ni žal. Prednosti se poznajo tako na tistih očitnih in manjših stroških, kot tudi tistih, ki jih marsikdo pri odločanju ne vzame v zakup."

V družini Grill iz okolica Novega mesta so se vrsto let ogrevali na kurilno olje. "Cene so bile relativno visoke, ravno zaradi tega smo se odločili razmisliti o drugem viru energije. Posebej sem proučil ogrevanje s toplotno črpalko in pa z IR-paneli, katere mi je svetoval dober prijatelj. Jasno, nismo se odločili čez noč, temeljito smo proučili prednosti toplotnih črpalk, prednosti IR-panelov in kaj pomeni določena investicija, stroški vzdrževanja, življenjska doba. Ko smo to storili, smo prišli do rezultata, da so IR-paneli za našo hišo najbolj primerni, najcenejša rešitev, z najmanjšimi stroški vzdrževanja ob predpostavki, da ni potrebnih velikih posegov v objekt," pove Ivan Grill.

Pred končno izbiro so naredili tudi analizo tovrstnih ponudnikov v Sloveniji. "Po preučitvi smo se pred večjih zadržkov odločili za Ekosen, kljub temu, da so cene nekoliko višje kot pri konkurentih, a izključno na račun kvalitete. Ko sem sicer prišel z idejo o IR-ogrevanju, je bila to prava novost za preostale družinske člane. Sam sem tehnično izobražen, tako, da mi zadeva ni bila tuja. Več kot smo se pogovarjali, manj je bilo zadržkov tudi pri ostalih. Ko sem povedal, da gre za isto ogrevanje kot je tudi v inkubatorjih za dojenčke, dileme ni bilo. Če je dobro zanje, bo primerno tudi za nas, kajne? Predpostavka, da ima tovrstno žarčenje negativne posledice na zdravje, je tako nemudoma ovržena," nadaljuje.

IR-toplota je sicer predmet mnogih raziskav, ki ugotavljajo številne pozitivne učinke na zdravje. IR-tehnologije se ne uporabljajo samo za ogrevanje, ampak tudi v znanstvene, medicinske, terapevtske, varnostne, gospodinjske, industrijske in še druge namene, zato je tudi dobro raziskano področje.

Navdušenje vseh družinskih članov

Sledila je montaža. "S strokovnjaki iz Ekosena smo se dogovorili za vrste moči panelov v posameznih prostorih. Bili smo zadovoljni tako s svetovanjem kot tudi z izvedbo montažo, pa tudi s poprodajnimi aktivnostmi. Po naravi smo previdni, nikoli se ne odločimo na vrat na nos. Najprej smo tako z IR-paneli opremili dva prostora, v našem stanovanju in stanovanju mame, ki živi v spodnji etaži. IR-panel smo namestili v kopalnici in testirali, kako se zadeva obnese, kako se odziva regulacija, kakšno je udobje, kakšni so stroški. Moja mama, ki živi v spodnji etaži je bila še posebej navdušena, predvsem zaradi občutka toplote, ki ji neizmerno ugaja," pove.

V naslednjem letu so se v družini Grill odločili, da gredo na v celoti na ogrevanje z IR-paneli, kmalu zatem, pa so dodali še podporo sončne elektrarne in fotovoltaike s strehe. "Glede na projektne podatke je kazalo, da bi se lahko s slednjo ogrevali dve stanovanjski enoti. Mineva že četrto leto odkar imamo to elektrarno v funkciji. Imamo minimalne stroške, tako za ogrevanje kot tudi za vso ostalo porabo električne energije. V celoti se ogrevamo izključno z IR-paneli v dveh stanovanjskih objektih, tudi toplo vodo imamo na elektriko, hladimo se z elektriko. Vse to nam v veliki meri zagotavlja elektrarna, s tem, da je poraba nekoliko višja, kot imamo letno zmogljivost, tako da z nekimi minimalnimi stroški je potem potrebno nekaj energije dokupiti," razloži.

"Prihranki niso mit"

Ivana Grilla povprašamo o konkretnih prihrankih, ki jih prinaša ogrevanja z IR-paneli. "Porabo kurilnega olja pred uvedbo IR-panelov smo imeli na letni ravni približno 1.500 litrov, kar v denarju pomeni okoli 1.500 evrov. Ob tem smo porabili tudi nekaj drv, vsaj za 200 ali 300 evrov, ker smo imeli kombinacijo ogrevanja z oljem in kamin. Sedaj, ko se ogrevamo z IR-paneli je skupen strošek porabe za ogrevanje približno 1.000 evrov na letni ravni. Če preračunamo, kakšen je bil prihranek na letni ravni, vidimo, da se glede na naš objekt, ki ni optimalno izoliran, prihranek kaže vsaj 40-odstotno ali celo več. Ob tem bi dodal, da imamo na elektriko pravzaprav vse, od ogrevanja, do gospodinjskih aparatur, vse je napajano z električno energijo," odgovori.

Ključni razlogi, zakaj z Ekosen IR-grelnim sistemom prihranimo

Njegov prihranek bi resda z IR-paneli lahko bil še večji, če bi bil tudi objekt optimalno izoliran. Med razlogi, zakaj je prihranek z IR-paneli sicer neizbežen, gre v prvi vrsti izpostaviti dejstvo, da ima IR-ogrevanje skoraj 100 % izkoristek, saj se električna energija skoraj v celoti pretvori v toploto v prostoru, kjer se nahaja grelni panel. Posledično ni nobenih izgub skozi dimnik in cevi. Prezračevalne izgube se zmanjšajo, saj je v prostoru manj vročega zraka, prav tako je dvig temperature zraka hitrejši, saj ga ogreti predmeti, ki akumulirajo toploto, hitreje segrejejo, kar pomeni, da se IR-paneli vklopljeni manj časa kot pri konvekcijskem sistemu ogrevanja. Čez čas se zaradi sušenja zidov poveča učinek izolacije. Dejstvo je, da vlažni zidovi v nekaterih primerih zmanjšajo učinek izolacije do 50 %.

Vsak prostor je tudi individualno krmiljen, tako lahko ogrevamo vsak prostor ravno toliko, kot je potrebno, ob tem se izognemo težavam s kondenzacijo ob hitrem dvigu temperature. Sistem je izjemno odziven, kar pomeni dodatne prihranke v prehodnem obdobju. Izpostaviti še velja, da se cena električne energije na daljše obdobje počasneje draži, saj jo lahko pridobimo iz različnih virov in tako smo manj odvisni od drugih držav (ZDA, Rusija, Kitajska...). Lahko pa seveda koristimo sonce za pridobivanje lastne elektrike (fotovoltaika) in tako lahko pokrijemo vso elektriko, ki smo jo porabili za ogrevanje in hkrati še nam lahko ostane za ostale porabnike v gospodinjstvu.

Zaradi zgoraj naštetih prednosti zmanjšamo stroške ogrevanja do 65 % v primerjavi s kurilnim oljem, v primerjavi z lesnimi peleti pa do 20 %.

Grelni sistem Okvirna naložba na ključ Okvirna letna poraba (vzdrževanje in servis) Garancija Življenjska doba Skupni strošek 20 let: naložba, poraba, vzdrževanje Peč na kurilno olje 10.360 € 890 € 3 leta 25 let 28.160 € Centralna peč na pelete 10.850 € 660 € 3 leta 20 let 24.050 € Centralna peč na elektriko 7.940 € 780 € 3 leta 25 let 23.540 € Toplotna črpalka (zemlja/voda) 14.360 € 340 € 5 let 30 let 21.160 € Peč na zemeljski plin 9.450 € 590 € 3 leta 25 let 21.250 € Centralna peč na drva 9.980 € 530 € 3 leta 25 let 20.580 € Toplotna črpalka (zrak/voda) 11.920 € 440 € 5 let 20 let 20.720 € IR-grelni sistem(IR-paneli, IR Sun WiFi regulatorji, Smart grelnik vode) 4.960 € 490 € 12 let 35 let 14.720 € IR-grelni sistem + sončna elektrarna 3,7 kW(IR-paneli, IR Sun WiFi regulatorji, Smart grelnik vode) 10.980 € 60 € 12 let 35 let 11.980 €

V kolikor želite še pokriti strošek elektrike za povprečno gospodinjstvo, je potrebnih 3,5 kW fotovoltaičnih modulov (skupaj 7,2 kW), kar pomeni dodatna investicija cca. 3000 €. Primerjava je narejena na podlagi podatkov za novogradnjo z odlično izolacijo (C1) v velikosti 130 m². Izračuni so okvirni in informativne narave.

Več načinov, udobja, prihrankov

Med prednostmi IR-panelov sogovornik navaja tudi občutek toplote, ki prav tako vpliva na možen prihranek. "Tla niso mrzla, kot se je rado zgodilo denimo z ogrevanjem s kurilnim oljem in radiatorji. Ni več dvigovanja prahu, ki ga lahko zaznavamo pri klasičnem ogrevanju z radiatorjem. Občutimo tisto pravo toploto, ker so vsi predmeti toplejši med 2 in 4 stopinjami in tako nimamo več hladnih sten, da bi nam črpalo toploto iz našega telesa, saj se toplota vedno giblje od toplega proti hladnemu. Ni več potrebe po dvigovanju temperature zraka, ker so okoli nas hladne stene. Hladni predmeti, stene in tla so glavni razlog, da nas pozimi lahko zebe, kljub temu da je na termostatu 23 stopinj, medtem ko nam je poleti lahko pri 21 stopinjah v stanovanju prijetno ali celo malo pretoplo. Tudi vse te navedbe nekaterih, da IR-ogrevanje ni primerno za sezonska nihanja temperature, so se izkazala za neresnična. IR-ogrevanje uporabljamo kot primaren način ogrevanju, tudi predlani januarja, ko je bilo izredno mrzlo, smo imeli toplo, pa tudi sama poraba ni bila bistveno višja kot sicer. Sama montaža je možna tako na strop, kot tudi na stene. Pri nas smo se, glede na to, da ne gre za velik prostor, odločili za strop, kar naj bi bila tudi učinkovitejša opcija" pove Ivan Grill.

Kako delujejo IR-paneli grelnega sistema Ekosen? Grelni IR-paneli grelnega sistema Ekosen skoraj 100 % električne energije pretvorijo v toploto. Večino električne energije (blizu teoretičnega maksimuma) prenesejo v prostor preko ljudem in živalim najbolj naravne oblike toplote - dolge infrardeče (IR-C) valovne dolžine. Ostala toplota se prenese v predmete, s katerimi je IR-panel v stiku. Predmeti absorbirajo energijo infrardečih valov in jo oddajajo nazaj v obliki toplote, ki se prenese deloma v zrak, deloma na predmete in deloma preko IR-C toplotnega valovanja nazaj v okolico. Torej IR-valovi ne ogrevajo zraka kot običajni, konvekcijski ogrevalni sistemi, temveč ogrevajo predvsem stvari v svoji neposredni bližini - tla, stene, predmete, tekočino in živa bitja, ki na naraven in zdrav način oddajajo toploto v okolico in enakomerno segrejejo prostor in zrak v njem. Grelni IR-panel spremeni vaš prostor v en velik nizkotemperaturni radiator. To je ključna lastnost IR-ogrevanja, ki vodi do številnih drugih prednosti. Tako proizvedena toplota je za človeka in živali ugodna in prijetna. Človek se skozi zgodovino ogreval na ta način z lončeno pečjo. Dejansko lahko rečemo, da je IR-ogrevanje v primerjavi s konvekcijo bolj naraven in zdrav način ogrevanja. Naraven, ker posnema naravni krog ogrevanja, in zdrav, ker prihaja do manjšega vrtinčenja zraka in se ohranja primerna vlažnost zraka. Na delovanje IR-ogrevanja vplivajo torej tudi lastnosti snovi v prostoru. Izjemno učinkovitost IR-panelov lahko dodatno povečamo z uporabo posebnega, edinstvenega termokeramičnega premaza THERMOSUN, ki hkrati rešuje perečo problematiko vlage in plesni v prostoru. Energetsko varčna barva Thermosun v kombinaciji z IR-paneli doseže izjemno prijetno toploto, ki ugodno vpliva na vaše telo. S takim načinom ogrevanja poskrbimo za svoje udobje in zdravje ter dodatno prihranimo.

Preprosto upravljanje ob dolgi življenjski dobi

Kot naslednji vidik, ki kot pravi, prav tako ni zanemarljiv, Ivan Grill navaja predvsem vzdrževanje in dolgo življenjsko dobo. "Ni nobenih stroškov vzdrževanja, prav tako ni potrebno imeti prostora za peč, za cisterno. Življenjska doba produkta je pričakovana nekje na 40 let, IR-paneli pa imajo garancijsko dobo 12 let. To pomeni, da v tem času ne pričakujemo večjih stroškov vzdrževanja, kar je dodatna prednost in prihranek. Ni nobenih protiargumentov, dvomov, da je IR-ogrevanje ekonomsko neupravičena investicija. Naslednja velika prednost IR-panelov je individualno reguliranje temperature v posameznih prostorih. Vsak prostor ima svoj termostat, tukaj priporočam predvsem IR Sun WiFi regulatorje, ki prinašajo še dodatne prihranke in udobje. V vsakem prostoru lahko prilagodimo nivo temperature glede na življenjski ritem, ki ga ima vsak družinski član. Ko ni nobenega v prostoru, se temperatura zniža, v pričakovanem času prihoda iz službe, šole se termostat vklopi prej, tako nas čaka prijetna temperatura. Najnovejši regulatorji imajo možnost uravnavanja tudi preko pametnega telefona. IR Sun WiFi regulator v kombinaciji z IRSUN aplikacijo tako samo z enim klikom, omogoča spremembe nastavitev grelnega sistema," razloži.

Vedno manj dvomljivcev

Sogovornik sicer še vedno opaža, da določen v tovrsten način ogrevanja še vedno dvomijo. "Še vedno srečujem ljudi, ki so do te oblike ogrevanja zadržani, nekateri so tudi pod vplivom negativne propagande ponudnikov ostalih oblik. Naše izkušnje kažejo, da temu ni tako. Stvari, ki jih želijo nekateri, čisto matematično, enakovredno primerjati, recimo obliko ogrevanja z plinom, ali kurilnim oljem, ali toplotno črpalko, preprosto ne vzdržijo. Na skupni imenovalec je treba dati vse stroške, ki jih imamo, ceno energenta, vzdrževanja, investicijo, in nenazadnje tudi udobje, ki ga IR-paneli prinašajo, občutek toplote. Odločitev bi potem morala biti enostavnejša. Vsak, ki kakorkoli dvomi, se lahko prepriča pri tistih, ki produkt že imamo. Izbrati pa je jasno treba ponudnika, ki jim zaupajo. Mi smo izbrali Ekosen, z njimi smo zadovoljni, tudi njihovi svetovalci nam vedno svetujejo z veseljem, Paneli so estetsko izdelani, mehansko so trdni, Moramo reči, da ni bilo do danes še nobene okvare z njimi. Zaupamo vanje in če bi se popolno odločali, bi se odločili za podjetje Ekosen. Tudi nekateri prijatelji, ki so storitev videli v naši hiši, so se odločili za nakup. Ko je kdo v dilemi, za kakšno ogrevanje se naj odloči, jim brez slabe vesti svetujem IR-panele. Nisem še srečal osebe, ki bi bila z njimi nezadovoljna," sklene Ivan Grill.