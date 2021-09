V iskanju najboljšega ogrevanja za svoj dom se vse več ljudi odloča med dvema načinoma. Prvi je varčno in prijetno električno talno gretje, drugi pa so vedno bolj priljubljeni infrardeči paneli, ki jih lahko preprosto namestite na stene ali strop. Če se ne morete odločiti katerega bi izbrali, lahko preizkusite kombinacijo obeh načinov električnega ogrevanja in si v svojem domu zagotovite maksimalno udobje in svobodo pri ogrevanju ne glede na mesec v letu.

Dobro počutje v lastnem domu lahko dosežete tudi s kombinacijo električnega talnega gretja in infrardečih panelov.

Na prijetno počutje v prostoru ne vpliva le temperatura zraka, ampak tudi temperatura površin v prostoru, predvsem temperatura tal in sten, predmetov, tudi stropa. Medtem ko tradicionalni konvekcijski sistemi ogrevanja delujejo tako, da neposredno ogrevajo le zrak v prostoru, pa površine tal in stene v prostoru ostajajo hladne, kar negativno vpliva na bivalno udobje.

Kombinacija električnega talnega gretja in IR-panelov ustvarja pravi objem topline. Električno talno ogrevanje poskrbi, da vam je v noge prijetno toplo, tudi, na primer, ko sedite za mizo, hkrati pa ne izsušuje zraka, čemur bodo vaša dihala nadvse hvaležna. Popoln ogrevalni duo zaključijo infrardeči paneli, ki namesto zraka ogrevajo površine, kot so stene in predmeti v prostoru. IR-paneli pa direktno grejejo tudi vas, zato vam občutka sonca ne bo primanjkovalo tudi v zimskih mesecih.

Kopalnica je idealen prostor, kjer do izraza pridejo vse prednosti uporabe IR-panelov in električnega talnega gretja. Izbira primernega ogrevanja za vaš dom je pomembna odločitev, saj z načinom ogrevanja vplivate na mikroklimo v stanovanju, ki vam mora skozi vso leto nuditi ugodne bivanjske razmere. Najbolj razširjene radiatorske sisteme centralnega ogrevanja, ki so vzrok tudi za številne težave, povezane s suhim zrakom v prostoru, zamenjajte z električnimi grelnimi telesi, ki delujejo s povsem zdravim oddajanjem toplote v okolico in na predmete.

Električna ogrevalna telesa, med katera spada tudi električno talno ogrevanje, so izjemno prilagodljiva, hitro odzivna in varčna. Če si želite z nizko investicijo zagotoviti zdravo in prijetno rešitev, ki hkrati omogoča varčevanje z ogrevalno energijo, je električno talno gretje prava izbira za vas.

Dolga življenjska doba in preprosta vgradnja

Električno talno ogrevanje je cenovno ugodna rešitev, ki poskrbi za prijetno vzdušje v prostoru in enakomerno porazdelitev toplote, tako da so tla vedno prijetno topla.

Včasih je veljalo, da električno talno gretje ni poceni, danes pa vemo, da gre za varčen sistem, ki ima nizko porabo električne energije, investicijski stroški pa so neprimerljivo nižji od centralnih sistemov ogrevanja.

Ali vas skrbi, da je električno talno gretje drago in neprimerno za vaš dom? Preverite članek o mitih glede tovrstnega ogrevanja: Dom Podiramo mite o talnem gretju

Preprosta vgradnja

Talno ogrevanje lahko brez velikih gradbenih del namestite v kateremkoli prostoru doma.

Pri električnem talnem gretju se izognete večjim gradbenim posegom, saj je vgradnja tako preprosta, da ga lahko vgradite sami. Prav tako pa talno gretje ne potrebuje dodatnega vzdrževanja, saj ima dolgo življenjsko dobo in garancijo.

Električno talno ogrevanje lahko namestite v vseh prostorih, tako v kuhinji, kopalnici, na hodniku, kot tudi v dnevni sobi in spalnici. V vsakem prostoru lahko dosežete idealno porazdelitev toplote brez "mrzlih" kotov in vedno topla tla.

Blagodejni vpliv na zdravje in okolje

Električno talno ogrevanje je visoko učinkovit sistem, ki zaradi svojih značilnosti (velika ogrevalna površina in nizko temperaturno ogrevanje) blagodejno vpliva na naše zdravje in počutje. Talno gretje namreč zagotavlja manjšo izsušenost zraka, hkrati pa ne povzroča dvigovanja prahu, zato je bivanje v takšnem prostoru udobnejše in prijetnejše tudi za osebe z alergijami in astmo. Izsušen zrak v hladnejšem delu leta namreč povzroča številne težave z dihali, očmi in kožo.

Suh zrak v zimskem času je lahko tudi razlog za suh kašelj, draženje sluznice nosa in grla, nenehno utrujenost, glavobole in slabo počutje, ki je lahko povezano s klasičnimi sistemi ogrevanja.

Električno talno gretje navdušuje tudi vse, ki veliko dajo na estetiko prostora, saj je to gretje povsem neopazno, neslišno in brez emisij v okolje.

Z električnim talnim gretjem lahko vsak prostor neodvisno ogrevate po svojih željah, saj lahko povsod namestite svoj pametni termostat, ki vam omogoča preprosto krmiljenje ogrevalnega sistema.

Udobno bivanje s pametnimi termostati Za prijetno in udobno bivanje je idealno, da ima vsak prostor prilagojeno temperaturo. Idealna temperatura v spalnici mora biti okoli 18 stopinj Celzija, v dnevni sobi od 20 do 22 stopinj Celzija, v pisarnah in študijskih sobah pa okoli 22 stopinj Celzija, medtem ko lahko kopalnice segrejemo do 24 stopinj Celzija. Sistemi električnega ogrevanja so trajna in varčna rešitev za vsak dom, za njihovo pravilno delovanje pa potrebujete dober termostat, saj je le na ta način zagotovljeno natančno krmiljenje sistema in s tem velik prihranek pri stroških za ogrevanje. Izbirate lahko med analognimi kot tudi digitalnimi programabilnimi termostati in termostati, ki omogočajo krmiljenje na daljavo s pomočjo pametnih telefonov in tablic. V primeru, da je v vsakem prostoru nameščen svoj termostat, lahko nastavite drugačno temperaturo za vsak prostor posebej, kar je nadvse dobrodošlo v prehodnih obdobjih.

Ogrevanje z naravno svetlobo

Infrardeči paneli so varčni in učinkoviti.

Pri prenovah in novogradnjah skrbno načrtujte ogrevalni sistem. Električno talno ogrevanje lahko zelo učinkovito kombinirate z infrardečimi ogrevalnimi telesi v posameznih prostorih po potrebi. Medtem ko talno gretje greje pri nogah in ne pregreva zraka, infrardeči paneli ogrevajo predmete in naša telesa od zgoraj.

IR-paneli postajajo vse bolj priljubljena oblika ogrevanja, ker predstavljajo zdravo alternativo ogrevanju s centralno napravo.

IR je kratica za infrardečo svetlobo. Gre za naravno obliko prenosa toplote, ki jo oddaja tudi sonce zemlji, vendar IR paneli ne vsebujejo škodljive ultravijolične svetlobe. Infrardeča toplota se uporablja tudi za novorojenčke v bolnišničnih inkubatorjih in je popolnoma varna. Določeno raven infrardečega sevanja oddaja kateri koli predmet s temperaturo - tudi naše telo.

Pri sodobnem IR-gretju IR-svetloba v celoti obseva predmete v prostoru, molekule se začnejo na površini predmetov hitreje gibati, kar se spremeni v toploto. Celoten prostor tako postane homogeno ogrevalno telo. Strokovnjaki IR-ogrevanje vse pogosteje priporočajo za vgradnjo tudi kot primarni vir ogrevanja objektov.

Manjša investicija in varčna uporaba

Investicija v ogrevanje z infrardečimi paneli je manjša kot pri drugih ogrevalnih sistemih.

IR-paneli za ogrevanje so odlična rešitev, ko si želite v bloku ali večstanovanjski hiši zagotoviti lasten, neodvisen vir ogrevanja. Uporabite jih lahko tudi v počitniški hišici, vrtni uti ali celo v avtodomu.

Prva prednost grelnih panelov je, da je investicija običajno precej manjša, kot če bi izbrali druge vire ogrevanja. Druga njihova prednost je, da je poraba električne energije relativno majhna v primerjavi z navadnimi električnimi radiatorji, ogrevanjem s plinsko pečjo ali klimatsko napravo. Tretja prednost infrardečih grelcev pa je, da lahko infrardeče grelne plošče namestimo tudi na strop, kar pomeni, da boste prihranili prostor ob stenah.

Poleg tega, da so popolnoma prilagodljivi, z njimi prihranimo prostor za kurilnico in s tem povezane stroške.

Brez vgradnje: namestite, priključite in uživate

Montaža IR-panelov je izjemno hitra in preprosta, lahko jo opravite katerikoli mesec v letu.

Ena od največjih prednosti infrardečega ogrevanja je, da je namestitev "otročje" lahka in zato ni treba bistveno posegati v prostor, vzdrževanje pa ni potrebno. Njegova življenjska doba je lahko zelo dolga, z načinom segrevanja objekta pa življenjsko dobo podaljša tudi nepremičnini, v katero je to ogrevanje nameščeno.

Panel preprosto priključite in namestite na steno ali strop ter uživate v prijetni toploti, ki jo oddaja ta inovativni način ogrevanja. Montaža je malce zahtevnejša le v primeru, če bi panel radi priključili neposredno na električno omrežje.

Prostor brez plesni

Moč sončne svetlobe vaš dom spremeni v toplo oazo, kjer boste z veseljem preživljali dolge zimske večere.

Privlačen dodatek tudi, ko ni ogrevalne sezone

Ogrevalna telesa so danes lahko že pravi modni hit.

Z izbiro pravih infrardečih panelov lahko v svoj dom vnesete tudi umetniški pridih, saj na našem trgu obstaja posebna kolekcija IR-panelov MySun Art, ki vam krasijo stene skozi vso leto. Pa naj bodo to pravljični motivi v otroški sobi, ki bodo hitro ogreli vašega otroka v hladnem septembrskem jutru, ali pa prijetni morski motivi v kopalnici, da bodo vaše jutranje rutine vedno prijetne in udobne, ne glede na mesec v letu. Izbira motivov v sklopu MySun Art linije je neomejena. Izberete si lahko sliko iz lastnega arhiva in jo spremenite v svoj unikaten IR panel.