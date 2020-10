Katere so najbolj smiselne naložbe pred zimo?

Še je čas, da svoj dom pripravite na zimo in na novo kurilno sezono. Že z manjšo investicijo si lahko zagotovite bolj udobno in hkrati bolj varčno bivalno okolje. Pripravite finančni načrt in stopite v akcijo!

Oktober je še vedno pravi čas, da poskrbite še za zadnjo energetsko prenovo na svojem domu – da bo že to zimo toplo, naslednje poletje pa prijetno sveže. In ne nazadnje: da bodo stroški ogrevanja bolj obvladljivi.

Začnite tako, da najprej preverite, koliko finančnih sredstev imate na voljo. Poglejte prihranke in preverite ponudbo na banki NLB ter takoj poiščite obliko financiranja, ki vam je najbolj pisana na kožo. Šele v naslednjem koraku lahko naredite prostor svojim željam.

Večja naložba: prenova

STREHA

Če se boste odločili za konkretno prenovo doma, predlagamo, da začnete pri vrhu, torej pri strehi. Največ toplote (kar tretjino) pozimi izgubite skozi slabo izolirano streho, pomembno vlogo pri energetsko učinkovitem bivanju pa imajo tudi dobra izolacija in kakovostna okna.

Če se boste lotili prenove stare strehe, je ključno, da poskrbite za strokovno izvedbo in kakovostno izolacijo. Na kakšen način se boste tega lotili, je v prvi vrsti odvisno od dveh dejavnikov: od vrste gradbene konstrukcije hiše, in od tega, ali je neposredno pod kritino tudi bivalni prostor.

Konstrukcija hiše vpliva na to, kakšno vrsto kritine boste izbrali, da je ne bi preveč obremenili, notranja razporeditev prostorov pa vpliva na samo tehniko in način izolacije kritine.

Če imate nepohodno podstrešje, torej prostor, ki ga ne uporabljate, potem je najbolj smiselno, da izolirate samo tla podstrešja, tako, da nanje položite približno 25 centimetrov negorljive izolacije.

Drugače je v primeru, ko imate bivalno podstrešje. V tem primeru predlagamo boljšo izolacijo strehe, ki jo namestite kar med škarnike. Zelo pomembne so tudi parne ovire, ki omogočajo, da vodna para lahko iz prostorov prehaja skozi sistem.

FASADA

Z novo fasado ne boste poskrbeli le za osvežen videz svoje hiše. Če ji boste dodali kakovostno in debelo izolacijo, lahko na dolgi rok tudi privarčujete, saj se stroški ogrevanja znižajo tudi do 30 odstotkov.

Pri obnovi izolacije je ključnega pomena, da ne varčujete s centimetri oziroma debelino, ki jo prilagajate predvsem okolju, v katerem živite – podnebnim posebnostim in legi hiše. Tako kot pri zasnovi strehe je tudi tukaj odločilni faktor osnovna konstrukcija hiše.

Priporočena debelina fasadne izolacije je od 14 do 16 centimetrov, odvisno od tipa uporabljene toplotne izolacije. Na trgu je namreč na voljo več vrst materialov. Najbolj priljubljena, tudi zaradi cenovne dostopnosti, je izolacija iz tako imenovanega stiropora. Tovrstna izolacija je izredno trpežna – tako na vlago kot na vročino.

Zelo inovativne so izolacije iz bakelita, ki imajo lahko tudi do 50 odstotkov višjo toplotno izolacijo od stiropornih plošč.

Naj vas prihajajoče vreme ne skrbi, saj lahko fasado urejate do pozne jeseni oziroma dokler temperatura zraka vztraja nad 5 stopinjami Celzija.

MENJAVA OKEN

Tudi okna so ključni element, ki bo pripomogel k manjšim toplotnim izgubam. Da se vam bo nakup resnično tudi obrestoval, bodite pozorni, da se ga boste lotili preudarno in z dovolj informacijami.

Ena večjih dilem, ki se oblikuje pri nakupu novih oken, je: PVC ali lesena? Morda aluminijasta? So boljša dvoslojna ali troslojna?

Strokovnjaki svetujejo, da na severnem delu hiše vgradite troslojna, na južnem pa bodo dovolj dvoslojna okna. Na splošno pa velja pravilo, da so aluminijasta okna bolj primerna za poslovne stavbe, zato za prenovo svojega doma raje izbirajte med PVC ali lesenimi okni.

Še z eno manjšo naložbo lahko pripomorete k nižjim stroškom ogrevanja in hkrati k toplejšemu vsakdanu doma. Zamenjajte stare ventile s termostatskimi in tako prihranite do osem odstotkov energije.

Še bolj sodobna rešitev so pametni termostatski ventili, ki jim lahko določate časovnico ogrevanja in jih lahko celo upravljate na daljavo. Na splošno so sodobne pametne rešitve za dom dobrodošle novosti, ki vam lahko močno izboljšajo bivalne pogoje.