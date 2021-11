Jesenska opravila potrebujejo kvalitetno orodje

Jeseni in pozimi je dela na vrtu in pri urejanju okolice doma morda nekoliko manj kot na vrhuncu sezone, a različna opravila se vedno najdejo. Delovnemu zanosu v hladnejšem delu leta še kako prav pride kos kakovostne opreme ali orodja . V času, ko nas obkroža prekrasna jesenska kulisa in paleta njenih barv, lahko z nekaj sreče osvojite vrhunsko strojno in zaščitno opremo, s katero bo delo v gozdu, na vrtu, okrog hiše, vikenda, v sadovnjaku ali pri gradnji varnejše in udobnejše.

Obrezovanje žive meje

V zadnjih letih je vrtičkarstvo in vrtnarstvo začelo postajati vse bolj priljubljeno. V času pandemije je to prišlo še posebej do izraza. Tako urbanim kmetovalcem kot tistim, ki si želijo stoodstotne samooskrbe, je za uspeh skupno eno. Dobro vrtno orodje in vrtni stroji, s katerimi so vrtna opravila končana hitreje, predvsem pa učinkoviteje. Kateri vrtni stroji in orodje pa so nujna oprema sodobnega vrtičkarja?

Med obvezna ročna orodja vsakega vrtičkarja brez dvoma spadajo motika, vile, lopata, rahljalnik zemlje in seveda tudi grablje. S temi vrtnimi pripomočki najlažje urejamo gredice in manjše vrtove do velikosti 50 kvadratnih metrov, pa tudi rastlinjake, kamor z večjimi vrtnimi stroji ne moremo pristopiti.

Če pa govorimo o resnejši obliki vrtičkarstva oziroma kmetovalstva, pa še kako prav pridejo motokultivatorji, na katere lahko namestimo vrtne priključke, kot so plug, freza, kosilnica in podobno. Vse bolj priljubljeni pa so vrtni traktorji in riderji, ki nam resnično olajšajo delo na vrtu.

Priljubljeni puhalniki in pometači

Pihalec listja

Za čiščenje večjih površin odpadlega listja z dreves je v tem času veliko povpraševanja po puhalnikih, ki predstavljajo izredno učinkovito rešitev. Fizično zahtevajo manj napora od uporabe grabelj in z njimi lahko v krajšem času obdelamo veliko večjo površino. Močnejši puhalniki odpihnejo celo mokro listje, medtem ko šibkejši temu niso kos, so pa odlični za odstranjevanje suhe trave in listja.

V Eurogardnu lahko najdete baterijske, električne in bencinske puhalnike s funkcijo sesanja. Baterijski puhalniki ne povzročajo veliko hrupa in so zato bolj priljubljeni pri sosedih. Baterija puhalnika je zmogljiva in zagotavlja zadosten čas delovanja tudi za večje površine. Baterije puhalnika se običajno napolnijo v nekaj urah. Motorni puhalniki so glasnejši, njihova prednost pa je neomejen čas delovanja, dokler imamo pri sebi dovolj goriva. Določeni modeli omogočajo tudi sesanje umazanije v vrečo, ki se jo pripne kar neposredno na puhalnik.

Pometalec

Za tlakovce, pločnike in druge trde površine okoli hiše in stanovanjskih zgradb so pri odstranjevanju manjše umazanije najbolj učinkoviti pometači. Ročni pometači zajamejo široko delovno površino, so lahko vodljivi in učinkoviti pri odstranjevanju peska, vejic in prahu iz razpok tlakovcev. S potiskom pometača se sprožijo rotacijske krtače, ki umazanijo usmerijo v vgrajeno posodo za smeti, ki jo po koncu dela lahko preprosto izpraznite. Ker delujejo na potisk, so vedno pripravljeni za pometanje. Zložljivi ročaji omogočajo lažje shranjevanje in transport. Na voljo je tudi motorni pometač, ki je odličen za čiščenje javnih površin.Kdaj izbrati bencinski motor in kdaj baterijski sistem za vrtno orodje?

Če imate manjši vrt ali rastlinjak, vam v vrtnem centru Eurogarden svetujejo nakup baterijskega ali električnega vrtnega orodja, saj boste imeli nekoliko manj dela pri vzdrževanju naprav. Če pa imate večji vrt ali njivo, potem se številni še vedno bolj nagibajo k nakupu naprav, ki jih poganjajo fosilna goriva. Je pa pri teh napravah treba imeti v mislih, da je za dolgo življenjsko dobo ključno ustrezno vzdrževanje naprave.

Vedno pravi naslov za pomoč pri urejanju vrta, doma in okolice ali večjih površin

Vse za delo na vrtu boste našli v največjem vrtnem centru v Sloveniji, ki pod svojim okriljem združuje podjetja Eurogarden, Rotar in Ramda. V vrtnem centru ponujajo blagovne znamke, ki jih poznajo vsi, ki se ljubiteljsko in profesionalno ukvarjajo z vrtnarjenjem, vinogradništvom, kmetijstvom in gozdarstvom. Vrtni center Eurogarden je trgovska blagovna znamka družinskega podjetja Rotar. Vrtni centri Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani, v Krškem ali Splitu so vedno pravi naslov za pomoč pri urejanju vrta, doma in okolice ali večjih površin.

Na kaj moramo biti pozorni, ko izbiramo vrtne stroje?

Motorne žage in zaščitna oprema - vse za gozdarstvo

Prirezovanje vej, žive meje, žaganje drevja in grmovja, pospravljanje pridelka, urejanje trate in čiščenje okolice zahtevajo kakovostno in zanesljivo vrtno orodje ter stroje. Vsekakor je pri nakupu kateregakoli vrtnega stroja dobro pregledati njegove značilnosti in si ga tudi ogledati. Pozorni moramo biti predvsem na lastnosti, kot so poprodajni servis in nadomestni deli, kajti kupiti stroj brez omenjenega na dolgi rok ni rentabilno. Ne smemo pa pozabiti, da je pri uporabi vseh vrst strojev nujna uporaba zaščitne opreme.

Kakovostna zaščitna obutev

Pomembno je, da izbiramo takšne vrtne pripomočke, ki bodo funkcionalni. Pri nakupu motorne žage je treba imeti v mislih, kako pogosto jo bomo uporabljali in ali bomo rezali le veje in drevesa manjšega premera. Če boste motorno žago uporabljali pretežno za sečnjo v gozdu, je treba kupiti zmogljivejšo žago, s katero bo delo opravljeno hitro in učinkovito.

Pri izbiri primernega prekopalnika, prezračevalnika trate, motokultivatorja ali vrtnega trakrorja je pomembno, da kupimo dovolj zmogljiv stroj, ki bo kos vsem vašim delovnim nalogam. Zavedati se je treba, da takšnih vrtnih strojev ne kupujemo vsak dan, zato je toliko pomembneje vložiti nekaj več denarja v nakup učinkovitega in zmogljivega vrtnega pripomočka.

Prezračevalnik trave

Baterijska orodja se lahko povsem enakovredno kosajo z motornimi Dejstvo je, da baterijska orodja danes uporabljajo tudi poklicni gozdarji, sadjarji in vrtnarji, saj se lahko povsem enakovredno kosajo z motornimi. Dodatna prednost baterijskih vrtnih strojev je, da so bolj ekološki, baterijo in polnilnik pa lahko uporabljamo tudi za različne vrtne stroje iste blagovne znamke.

Kako pravilno vzdržujemo vrtne stroje z bencinskim motorjem?

Na začetku vsake sezone vrtnih opravil je nujno preveriti svečko, obvezna je menjava olja in filtrov ter podmazanje delov, kjer prihaja do trenja. V obdobju redne uporabe vrtnih strojev na bencinski motor je seveda treba biti pozoren na to, da ima vrtni stroj dovolj olja ter da sta čista filter goriva in zraka. Ob koncu delovne sezone vrtnega stroja pa je treba stroj očistiti in ga primerno skladiščiti, da ga vlaga ali glodavci ne bi poškodovali.

Agregat

Kaj pa tiste z baterijskim pogonom?

Vzdrževanje baterijskih strojev je nekoliko bolj preprosto od vzdrževanja strojev na bencinski motor. Bistveno se je zavedati, da baterijski stroji praktično ne potrebujejo vzdrževanja pogonskega sklopa. Pomembno pa je, da pravilno in redno polnimo baterije in jih čez zimo skladiščimo v toplih prostorih, saj so pravzaprav najšibkejši člen baterijskega orodja.

Vsekakor ste bralci vedno dobrodošli v vrtnem centru Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem, kjer vam bomo lahko svetovali tudi pri izbiri primerne vrtnarske opreme in vrtnih strojev, ki so za hitro in kakovostno opravljeno delo izredno pomembni.

Drobilec vej

