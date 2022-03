Izognite se okužbam in alergijam v domačem in delovnem okolju

Ko se je covid-19 začel širiti po svetu, so se informacije glede načina širjenja neprestano spreminjale. Strokovnjaki so virus šele spoznavali in se tako sproti učili o njegovih lastnostih. Domnevali so, da se okužba širi predvsem po zraku z vdihavanjem kapljic, ki se sprostijo ob kašljanju in kihanju okužene osebe. Covid-19 se poleg tega prenaša tudi prek rok, saj lahko viruse z dotikanjem kontaminiranih predmetov in površin z rokami nato prenesemo na sluznico v očeh ali nosu, od koder virus neovirano vstopi v naše telo. Poznejše raziskave pa so pokazale, da je najpogostejši način širjenja covid-19 s pomočjo mikrokapljic, pri čemer je kontaminiran zrak glavni prenašalec okužbe. Obstaja način, da zrak okoli vas, pa naj bo to doma ali v pisarni, očistite virusov, bakterij in celo alergenov, ki povzročajo reakcije pri kar četrtini odraslega prebivalstva.

Zrak v zaprtih prostorih je lahko onesnažen s številnimi za naše telo škodljivimi delci, med njimi alergeni, bakterijami in virusi. Vendar pa to danes ne sme več biti problem, saj obstaja rešitev, ki lahko iz zraka v vašem domu ali pisarni odstrani vse nezaželjene delce.

Kronične alergije so vse pogostejše

Sezona alergije, ki se pogosto začne še pred pričetkom pomladi, je naporna za vse, ki so podvrženi tej neprijetni bolezni. Žal pa so vse pogostejše alergije, ki trajajo skozi celo leto. To pomeni, da so posamezniki podvrženi neprestanemu jemanju antihistaminikov ali pa se bodo ves čas soočali z nadležnimi simptomi.

Najpogostejša oblika alergije, ki je hkrati tudi ena najpogostejših sodobnih bolezni je rinitis, s katerim se sooča 25 odstotkov odraslega prebivalstva. Gre za vnetje nosnih membran, ki se izkazuje kot srbenje, izcedek iz nosu ter kihanje.

Zrak okoli nas je poln alergenov, ki povzročajo nadležne reakcije. Foto: Shutterstock

Alergijske reakcije se sprožijo ob zaužitju, dotiku ali vdihavanju alergena. Trajne alergije pa so posledica vdihavanja alergenov v zraku. Pri alergikih neugoden odziv tako sprožajo tudi delci, ki so pogosto najdeni v zraku zaprtih prostorov. Ker velik del dneva preživimo v za štirimi stenami je ključnega pomena, da iz zraka odstranite alergene. Tega seveda ne morete doseči zgolj z zračenjem. Rešitev je Therapy Air iOn, ki iz zraka odstranjuje tudi alergene.

Mikrokapljice z virusom ostanejo v zraku

Zrak, ki ga dihate doma, v pisarni, pa tudi na prostem, je lahko biološko onesnažen z različnimi bakterijami ali virusi, vključno s koronavirusom, ki se prenašajo po zraku, v naše telo pa vstopajo skozi dihala in povzročajo težke bolezni. Ne tako redko je za mnogo ljudi žal to tudi usodno. Razsežnosti posledic bolezni, ki se prenašajo po zraku, je nazorno prikazala prav pandemija covid-19, ki je v prostor javnega dialoga prinesla to med znanstveniki že prej poznano temo.

Kot v zgornjem videu pravi predsednik japonskega združenja za nalezljive bolezni Kazuhiro Tateda, se prenos virusov po zraku dogaja med pogovori. Okužba namreč izvira iz mikrometrskih delcev, ki plavajo v zraku. Takšen prenos virusa med ljudmi se imenuje mikrokapljična okužba.

V mikrokapljicah virus ostane v zraku še dolgo po tem, ko ga okužena oseba spusti v zrak s kašljanjem, globokim dihanjem ali govorjenjem. Foto: Shutterstock

Mikrokapljice prenašajo številne viruse. Ob glasnem govorjenju ali globokem dihanju jih okužena oseba spusti v zrak. Kapljic ne odnese stran, pač pa ostanejo v zraku. Vdihne jih druga oseba in tako se virus širi, pravi Kazuhiro Tateda.

Rešitev za prenos okužbe po zraku in alergijskih reakcij

V zgornjem videu si oglejte simulacijo gibanja mikrokapljic v zaprtem prostoru, velikem kot učilnica, s približno desetimi ljudmi. Posameznik ob le enkratnem kašlju v zrak spusti približno sto tisoč mikrokapljic. Če je oseba okužena z virusom, je ta tudi v izkašljanih mikrokapljicah. Večje bodo po približno eni minuti padle na tla, mikrokapljice pa bodo še naprej ostale v zraku. Tudi po 20 minutah jih lahko še vedno najdemo v zraku.

V zaprtem prostoru se zrak ne premika, zato tudi kapljice ostanejo na mestu, saj se ne morejo premikati same od sebe. Obstaja pa način, kako tudi v zaprtem prostoru preprečiti mikrokapljicam, da ostanejo v zraku in tako prenašajo okužbo med ljudmi. Rešitev je Therapy Air iOn, ki odstrani mikrokapljice in sterilizira zrak, s čimer lahko preprečite okužbe, ostanete zdravi iz zraka pa bo ostranil tudi alergene.

Rešitev za čist zrak je Therapy Air iOn. Foto: Shutterstock

Kako Therapy Air iOn preprečuje okužbe in alergije?

Čistilnik zraka Therapy Air iOn vam lahko pomaga preprečevati okužbe, ohraniti zdravje in izboljšati imunski sistem. Poglejmo si, kako je to mogoče oziroma kakšen sistem se skriva v delovanju prečiščevalnika zraka in ionizatorja Therapy Air iOn, ki to zagotavlja. Enota Therapy Air iOn je tiha in učinkovita naprava, sestavljena iz naprednih mehanizmov, ki omogočajo delovanje na preprost način:

Petstopenjski filter Therapy Air iOn.

ventilator povleče zrak iz sobe in ga preusmeri v sistem filtrov,

prečiščen zrak gre nato v generator negativnih ionov,

ko je koncentracija negativnih ionov v prečiščenem zraku dovolj visoka, se negativni ioni ter pozitivno nabit prah in mikrobiološki delci, ki so v zraku, privlačijo,

delci prahu postanejo težji in so, preden padejo na tla, popolnoma odstranjeni s sistemom filtrov Therapy Air iOn,

prečiščen zrak nato potuje nazaj v vaš dom.

Therapy Air iOn ustvari večjo količino negativnih ionov, kot je v zraku ob vodnem slapu Niagara. Foto: Shutterstock

Therapy Air iOn ustvari približno 200 tisoč ionov na kubični centimeter, kar je dvakrat večja količina negativnih ionov, kot jih vsebuje zrak najbolj zdravih okolij, na primer okolica ogromnega vodnega slapu Niagara. Tako lahko ob uporabi Therapy Air iOn vedno in v vsakem trenutku dihate čist in zdrav zrak, ki je obogaten z negativnimi ioni.

Eden boljših prečiščevalcev zraka na svetu Therapy Air iOn

Therapy Air iOn je prejel veliko pomembnih certifikatov in nagrad. Neodvisni strokovnjaki so ga na testiranjih v Nemčiji kar trikrat izbrali za najboljši čistilnik zraka na globalnem trgu. Kot potrjuje spodaj objavljeni certifikat za učinkovito zmanjševanje mikroorganizmov v zraku. Therapy Air iOn iz zraka odstranjuje prah, bakterije, plesen in viruse, še posebej tiste viruse, ki se prenašajo kapljično prek zraka, kot je značilno tudi za novi koronavirus.

Certifitkat za učinkovito zmanjševanje mikroorganizmov v zraku. Therapy Air iOn iz zraka odstranjuje prah, bakterije, plesen in viruse, še posebej viruse, ki se prenašajo kapljično prek zraka, kot je to značilno tudi za novi koronavirus.

Odstranjuje do 99,99 odstotka onesnaževalcev v zraku. Virusi, bakterije in alergeni materiali so v napravi filtrirani ali uničeni in se nikdar ne vrnejo v zrak, ki ga dihate. Therapy Air iOn vas tako ščiti pred okužbami in tudi nadaljnjim širjenjem bolezni.

Z izboljšanjem imunskega sistema in preprečevanjem različnih bolezni dihal lahko Therapy Air iOn drastično izboljša vaše počutje in kakovost vašega življenja. Zato je Therapy Air iOn vsekakor najprimernejša izbira tudi za vaš dom. Vaše bivalne prostore bo ohranil čiste in varne. Zrak bo filtriral, čistil in obogatil z negativnimi ioni.

