Vrt, ki je navdihoval Moneta #foto

Hiša in vrt Clauda Moneta sta v vasi Guverny severozahodno od Pariza. Gre za verjetno najbolj znan vrt v Franciji, saj ga vsako leto obišče kar 500 tisoč obiskovalcev. Med svojim bivanjem v Givernyju je Monet naslikal svoja najbolj znana dela, na katerih je upodabljal motive vodnih lilij in japonskih mostov.

Sam vrt je sestavljen iz cvetličnega dela pred hišo, bolj znani vodni vrtovi pa so nastali deset let po njegovem prihodu, ko je kupil zemljišče še na drugi strani svoje hiše. Zanimivo je, da so domačini sprva nasprotovali njegovim načrtom gradnje vodnih vrtov, saj so menili, da bi "čudne" rastline v vodnjakih zastrupljale vodne pritoke.

Cvetlični vrtovi se razprostirajo na približno enem hektarju in so razporejeni glede na barvno tematiko. Posajeno je na tisoče različnih cvetic od tulipanov, orientalskih makov do potonik. Gre za rože čudovitih barv, ki so navdihnile njegove slike. Navdih za svoje vrtove je črpal iz japonskih tiskov, ki jih je shranjeval v svoji hiši. V enem delu vrta je dal zgraditi celo repliko japonskega mostu, ki ga je upodobil na eni izmed svojih slik. Ribniki so napolnjeni z znamenitimi vodnimi lilijami, njihovi robovi so zasajeni s češnjami, rododendrumi in azalejami ter celo praprotjo.

Foto: Thinkstock

Foto: Thinkstock

Foto: Thinkstock

Foto: Thinkstock

Foto: Thinkstock