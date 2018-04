Dvorski vrt italijanskega oblikovalca Valentina #foto

De Wideville ni znan samo po svoji dih jemajoči arhitekturi, ampak tudi po veličastnem vrtu, na katerem sta Kanye West in Kim Kardashian leta 2014 gostila eno izmed svojih predporočnih zabav. Dvorec se nahaja v francoski občini Crespières - Davron v bližini Pariza. Vključuje tudi 280 hektarjev vrta, ki ga je oblikoval Wirtz International. Oglejte si veličasten vrt, na katerega je Valentino izjemno ponosen, saj ga večkrat odstopi tudi za slavnostne zabave in poročna slavja drugih.

