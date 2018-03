Šopki za poživitev praznične mize

Praznik velika noč je poln običajev, tradicij in simbolov, izposojenih iz krščanstva in starodavnega sveta. Poleg pobarvanih jajčk in čokoladnih zajčkov lahko svojo mizo olepšate tudi z rožami, saj so odličen način za dodajanje topline in občutkov veselja ob prazniku.

Foto: Pixabay

Pomladne rože so od nekdaj predstavljale plodnost, novo rojstvo in življenje, zato je izbira barvitih in dišečih velikonočnih cvetov najboljši način okrasitve mize s simboliko in pomenom velikonočnega praznika. Velikonočne cvetice vam lahko prebudijo čute in vas spominjajo na nove začetke.

BELE LILIJE:

Bele lilije povezujemo s starim simbolom vstajanja, zato so primerne za velikonočna praznovanja. Njihove cvetove povezujemo z znakom čistosti in upanja.

AZALEJE:

Azaleje s svojimi barvitimi cvetovi osvežijo in razveselijo prostor.

Foto: Pixabay

TULIPANI:

Tulipani so glasnik ljubezni, strasti in predstavljajo vrednote, ki so pomembne za praznovanje velike noči. Velikonočna miza bi bila pusta, če na njej ne bi bilo ene izmed najbolj značilnih spomladanskih rož.

MARJETICE:

Marjetice povezujemo z zvestobo in prebujanjem, saj so ene izmed prvih znanilk pomladi po dolgi zimi. Ker rastejo povsod, so lahko poceni okrasni dodatek.

Če iščete nekaj, kar bi oživelo in olepšalo vaš dom, potem so šopki primerna izbira. Lahko postanejo celo tradicija: omislite si popoln šopek velikonočnih cvetov, ki lahko postanejo del cenjenih trenutkov za prihajajoče velikonočne praznike.

Foto: Wikimedia Commons