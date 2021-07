"Težko verjamem, kaj danes dobiš za 300 evrov"

To so bile besede nekoga, ki prisega na pametne telefone srednjega cenovnega razreda. Ne potrebuje vsega, kar imajo telefoni "za skoraj jurja", pravi. Zadnjega, Honor 10 , je kupil jeseni leta 2018 in takrat zanj odštel nekaj manj kot 450 evrov. Z njim je še vedno precej zadovoljen. Ko pa se je nekaj minut ukvarjal s pametnim telefonom realme 8 Pro , je bil presenečen, kaj vse ponuja glede na bistveno nižjo izhodiščno ceno od njegove slaba tri leta stare naprave. Drži, da je pri realme 8 Pro zaradi ugodne cene treba sprejeti nekaj kompromisov, a zanje pravzaprav vemo (in nas motijo) le uporabniki zmogljivejših pametnih telefonov, medtem ko jih ciljna skupina kupcev zelo verjetno sploh ne bo opazila.

Znamka Realme (ali stilizirano realme) je slovenski trg s prihodom v ponudbo nekaterih domačih trgovcev z elektroniko in mobilnih operaterjev, junija pa jo je v stalno ponudbo pametnih telefonov vključil tudi največji slovenski telekomunikacijski operater Telekom Slovenije.

Gre sicer za relativnega novinca: Realme je namreč hčerinska družba kitajskega konglomerata BKK Electronics, ki je bil na slovenskem trgu prej že prisoten prek znamk OnePlus in Oppo. Več o BKK Electronics, pravem gigantu industrije mobilnih naprav, preberite tukaj:

Realme ne skriva, kaj želi biti: favorit množic. Trg je zato dobesedno zasul s pametnimi telefoni nižjega in srednjega cenovnega razreda, ki ciljajo na kupce s skromnimi potrebami in tiste, ki želijo spodobne, celo zelo zmogljive telefone, a zanje nočejo plačati preveč. Realme je v zadnjih dvanajstih mesecih, od julija lani, v prodajo poslal reci in piši skoraj 50 pametnih telefonov, ki ustrezajo naštetima kriterijema. V povprečju skoraj enega na teden.

Tako realme 8 Pro kot realme 8 imata čitalnik prstnih odtisov pod zaslonom. Gre za prvino, ki je bila še ne tako dolgo nazaj rezervirana za pametne telefone najvišjega cenovnega razreda, zdaj pa se že prebija v tako imenovani mainstream. Foto: Matic Tomšič

Eden od njih je realme 8 Pro, bolj zanimiv in tudi bolj zmogljiv od dveh prišlekov srednjega razreda, ki jih je Realme v zadnjem času poslal tudi v Slovenijo. Drugi je realme 8, ki je skoraj za tretjino cenejši, a tudi zahteva sprejetje nekaj več kompromisov.

Več o navadni osmici v okvirčku, na klasičen način s pregledom plusov in minusov za in proti nakupu pa se bomo posvetili predvsem modelu realme 8 Pro.

Pet razlogov za nakup pametnega telefona realme 8 Pro

Nadgradnja nekaj let starega pametnega telefona z omejenim proračunom.

Realme 8 Pro (pa pravzaprav tudi realme 8) je močan kandidat za naslednjega žepnega ali torbičnega spremljevalca nekoga, ki mu je pametni telefon sicer pomemben in želi določeno mero kakovosti, a hkrati tudi noče, da bi preveč obremenil njegov tekoči račun oziroma želi zanj plačevati mesečni obrok, ki ga na izpisku transakcij praktično ne bo opazil.

Realme 8 Pro ustreza temu kriteriju, saj ob sklenitvi večine naročniških razmerij pri slovenskih operaterjih stane manj kot deset evrov mesečno, obenem pa ponuja večino prvin, ki jih želi oziroma zahteva ciljna skupina kupcev. To so hitrost delovanja - 8 Pro poganja zelo soliden procesor Qualcomm Snapdragon 720 - , dolgotrajna avtonomnost baterije in hitro polnjenje, solidna zaslon in fotoaparat ter ergonomija in vsesplošna uporabnost.

Na zadnji strani pametnega telefona realme 8 Pro se bohoti velik logotip znamke. V embalaži je priložen še silikonski ovitek, ki pa morda celo na srečo v primerjavi z modeli za tujino ni opremljen z gigantskim sloganom znamke DARE TO LEAP. Foto: Matic Tomšič

Zavedajoč se, da gre za trikrat cenejšo napravo, smo na realme 8 Pro tako za nekaj tednov uspešno presedlali s trikrat dražjega iPhona (in izkušenj s premijskimi "androidi"). Morda ni tako hiter, morda ni tako dober fotograf in morda ni, to je sicer subjektivno, videti tako dobro, toda zadovoljil je 90 odstotkov naših vsakdanjih potreb po pametnem telefonu. Pri tem je treba poudariti, da bo nekdo, ki na realme 8 Pro prehaja z nekaj let starega ali slabšega pametnega telefona, opazil oziroma občutil bistveno manj pomanjkljivosti (v primerjavi z dražjimi tekmeci).

Vse luknje in reže, ki jih hočemo videti.

Realme 8 Pro je sanjski telefon za uporabnike, ki še vedno prisegajo na kable in določeno mero "ročnosti". Na pametnem telefonu namreč najdemo klasični 3.5-milimetrski izhod za slušalke in izhod USB-C, omogoča pa tudi vstavitev dveh kartic SIM in še spominske kartice SD.

Realme 8 Pro bo na kožo pisan uporabnikom, ki imajo radi velike zaslone, a jih skrbi, da pametnega telefona ne bi mogli uporabljati z eno roko. Tu je skrb odveč, saj je dovolj ozek in tanek ter hkrati tudi dovolj lahek, da je enoročna uporaba povsem neproblematična. Foto: Matic Tomšič

Vrhunski telefon za vse, ki radi pozabijo na polnjenje.

Čeprav nekateri njegovi kitajski tekmeci ponujajo še zmogljivejše baterije, kapaciteta te v realme 8 Pro je "zgolj" 4.500 miliamperskih ur, je to dovolj za skoraj dva dneva nekako povprečne uporabe (to po naših kriterijih pomeni, da na pametnem telefon ne visimo neprestano, temveč ga uporabljamo nekaj ur dnevno z občasnimi pogostejšimi pogledi na družbena omrežja).

Za nameček se realme8 Pro polni res bliskovito hitro. Z ničle v eni uri zlahka pride do stoodstotne napolnjenosti, v samo pol ure pa napolnjenost baterije preseže polovico.

Če že morate nujno imeti fotoaparat s 108 megapiksli …

Resnica je, da realme 8 Pro ne sodi med najboljše mobilne fotografe. Sprožilec je morda malenkost prepočasen, ostrenje ni najbolj natančno. Toda 99 odstotkom ciljne skupine kupcev tega pametnega telefona bo za to vseeno, saj celokupno še vedno dela več kot solidne fotografije, ki jih nadgrajujeta tako precej posrečena umetna inteligenca, ki zna nekoliko izboljšati barve, in pa cela vrsta raznolikih načinov fotografiranja, med katerimi je eden bolj zanimivih vsekakor zajem slike v ločljivosti 108 MP.

Realme 8 Pro ima štiri različna očesa kamere: široko z ločljivostjo 108 megapikslov, ultraširoko, makro in globinsko. Foto: Matic Tomšič

To pomeni 108 megapikslov oziroma 108 milijonov slikovnih pik. Takšna fotografija ima dimenzije 12.000 krat 9.000 pikslov, na telefonu pa zasede kar 36 megabajtov prostora. Podrobnosti je več kot pri običajnih fotografijah, ne pa toliko, da bi skakali v zrak. Napis 108 MP je sicer velik prodajni adut, toda večini kupcev bo za to vseeno. Veliko bolj jih bo najverjetneje zanimalo, da se realme 8 Pro odlično odreže pri fotografiranju s trikratno povečavo.

Navadni pogled:

Foto: Matic Tomšič

Ultraširoki pogled:

Foto: Matic Tomšič

Trikratna povečava:

Foto: Matic Tomšič

Namenski nočni način je medtem bolj ali manj razočaranje. Fotografije osvetli preveč in povzroči preveč šuma, s tem pa tudi izgubo podrobnosti. Če nameravate veliko fotografirati ponoči, raje uporabite privzeti način z vklopljeno umetno inteligenco.

Nočni način v fotografijo preveč "vžge" belo barvo. Foto: Matic Tomšič

Snemanje videa je medtem mogoče v ločljivosti 4K, a le s 30 slikami na sekundo in brez optične stabilizacije slike (kompromisi, ki smo jih omenjali prej). Za najboljše rezultate je treba uporabiti snemanje v ločljivosti 1080p s 60 slikami na sekundo.

Hočete velik telefon, a nimate velikih rok.

Čeprav ima precej velik 16.25 centimetrski zaslon, je realme 8 Pro zaradi dizajna z zaslonom "od roba do roba" in razmerjem stranic zaslona 20:9 relativno tanek in tudi v manjšo dlan sede zelo udobno. Avtor teh vrstic ga je brez težav uporabljal tudi enoročno, pa čeprav nima najdaljših prstov.

K dobri ergonomski izkušnji dodatno pripomore tudi za tako velikost nizka teža (176 gramov - za primerjavo, Huawei P40 Pro+ z le malce večjim zaslonom tehta 50 gramov več).

Realme 8 Pro pri teži prihrani z uporabo plastike, ki pa je prsti tako rekoč ne zatipajo oziroma ne deluje tako ceneno, da bi bila moteča. Foto: Matic Tomšič

Trije razlogi proti nakupu pametnega telefona realme 8 Pro

Ni 5G.

To je morda največja hiba pametnega telefona realme 8 Pro. V njegovem cenovnem razredu namreč že lahko naletimo na pametne telefone, ki omogočajo tudi povezovanje z mobilnim omrežjem pete generacije. Nekdo, ki razmišlja o nadgradnji nekaj let starega pametnega telefona, bo zato morda raje posegel po napravi, ki dejansko omogoča izkustvo nove generacije mobilnih omrežij kot pa po telefonu, ki ponuja zgolj evolucijske izboljšave obstoječih prvin.

Zaslon je pravzaprav plus in minus.

Zaslon pametnega telefona realme 8 Pro bo za uporabnika, ki je bil vajen srednjemu cenovnemu razredu zelo domačih klasičnih LCD IPS matric, prava osvežitev, saj gre za pravi zaslon tipa AMOLED, ki ga sicer najpogosteje najdemo na dražjih napravah. To pomeni velik razpon med največjo in najmanjšo osvetlitvijo ter visoke barvne kontraste.

Zaslon realme 8 Pro je lahko zelo svetel ali pa zelo temen. Ne dosega sicer ravni premijskih Samsungov, toda za manj zahtevnega uporabnika, ki ni vajen zaslonov tipa AMOLED, bo izkušnja več kot odlična. Foto: Matic Tomšič

Kdor se je pred izkušnjo z realme 8 Pro že igral z nekaterimi sodobnimi pametnimi telefoni srednjega in višjega, bo sicer vsaj malo razočaran. Zaslon realme 8 Pro namreč ne pozna 90-herčnega osveževanja slike. To pomeni, da se vsebina zaslona po njem sicer premika gladko, a ne tako zelo, kot bi marsikdo želel in kot to omogočajo tudi nekateri neposredni cenovni tekmeci realme 8 Pro.

Čitalnik prstnih odtisov se obrača po vetru.

Realme 8 Pro ima čitalnik prstnih odtisov pod zaslonom, kar je sicer videti dobro in se čuti zelo futuristično, toda dejanski občutek med uporabo tega čitalnika je toplo-hladen.

Animacija ob odklepanju zaslona s čitalnikom prstnih odtisov pod zaslonom je lepa, toda performans je pogosto živce parajoč. Foto: Matic Tomšič

Občasno je nanj namreč treba pritisniti večkrat, da nam odpre zapornice do vsebine pametnega telefona, občasno mu to uspe v prvem poskusu, tu in tam pa svojega lastnika sploh ne prepozna in potreben je vnos varnostne kode. Nasvet: vsakič nanj pritisnite kar se da močno.

Kaj pa "navadni" realme 8?



Realme 8 je nekoliko okleščena različica modela realme 8 Pro (ali pa je ta nekoliko "navit" realme 8, kakor hočete). Največja razlika je v pogonu - v modelu 8 Pro brni precej nabriti šampion srednjega razreda Snapdragon 720, v "navadni" osmici pa nekoliko bolj ceneni in glede na hitrostne teste tudi bistveno manj zmogljivi Mediatek Helio G95.



Realme 8 Foto: Realme

Realme 8 ima tudi manj zmogljivo enoto kamere (najvišja ločljivost znaša 64 megapikslov) in podpira nekoliko počasnejše polnjenje baterije (ki pa ima večjo kapaciteto). Z izjemo omenjenih razlik sta si pametna telefona podoba kot jajce jajcu, saj imata tako rekoč ista zaslona in enake dimenzije.



Če bo pripravljen sprejeti opisane kompromise, bo realme 8 za marsikaterega kupca še boljša izbira, saj je od bolj zmogljivega brata cenejši za okrog sto evrov.

