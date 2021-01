Test na dlani: LG Wing

Ljudje imamo nenasitno željo, kar se tiče velikosti zaslonov na naših mobilnih napravah. Medtem ko so se nekateri proizvajalci za rešitev te težave obrnili na bolj eksotične rešitve, kot so prepogljivi mobiteli, pa so drugi ubrali bolj eksperimentalno pot. Eden takšnih eksperimentalnih mobitelov je tudi novi LG Wing , ki je vzbudil moje zanimanje predvsem z drugačnostjo. Kako se LG Wing obnese v realnem svetu in kakšne kompromise bomo morali sprejeti zaradi tako nenavadne oblike, pa preberite v nadaljevanju testa na dlani.

Prvi vtis

Foto: Telekomov Tehnik

LG Wing je vsekakor naredil izjemen prvi vtis. Mobitel namreč zavzema celotno prostornino škatle, kar še dodatno poudari njegov že tako zelo velik zaslon, ki v diagonalo meri 6,8 palca. Poleg velikosti močno izstopa tudi njegova teža, saj je z 260 grami eden izmed težjih, če ne celo najtežji mobitel, ki se je letos znašel na mojem testu. Razliko v teži v primerjavi z "običajnimi" mobiteli sem tudi sam nemudoma opazil, pa čeprav sem vajen velikih mobitelov in običajno rokujem z mobitelom Note20 Ultra. V rokah se občuti tudi debelina, ki znaša kar 11 milimetrov, zaradi česar mobitel deluje zelo zajetno.

Foto: Telekomov Tehnik

Omenjeni debelina in teža sta posledici kovinskega tečajnega modula s hidravličnim blažilnikom, ki zmanjšuje obremenitev pri vrtenju primarnega zaslona za 90 stopinj. Tega lahko dokaj preprosto zavrtimo že z enim samim prstom, tako da spodnji del zaslona potisnemo z desne proti levi. Primarni zaslon se tako premakne v vodoravni položaj in razkrije sekundarni zaslon, ki nam ponuja dodatne možnosti uporabe. Pri gledanju posnetkov v vrtljivem načinu ima sekundarni zaslon funkcijo medijskega krmilnika, poleg tega pa nam omogoča še hitro prilagajanje svetilnosti zaslona in jakosti zvoka. Tovrstne kontrole bomo v vrtljivem načinu vsekakor potrebovali, saj primarni zaslon, ki bi mu lahko rekli tudi krila, v vrtljivem načinu prekriva stranska gumba za prilagajanje glasnosti. To mi je šlo med testom pošteno na živce, saj sem že iz navade s prstom posegal po desni strani naprave, sem se pa proti koncu že nekoliko privadil na omejen dostop do teh gumbov in začel uporabljati prej omenjene drsnike. Ko LG Wing razpre svoja krila, pa se pojavi še ena ergonomska težava. Senzor prstnega odtisa, ki se nahaja pod glavnim zaslonom, se pri vrtenju premakne z zaslonom na levo krilo. Ker sekundarni zaslon nima dodatnega senzorja in LG Wing ne podpira odklepanja z obrazom, je to precej nadležno predvsem za desničarje. S tem problemom sem se soočal predvsem na začetku, pozneje pa sem se navadil in napravo najprej odklenil ter šele nato zavrtel zaslon.

Foto: Telekomov Tehnik

Sekundarni zaslon lahko med drugim uporabimo tudi kot sledilno ploščico, podobno kot pri prenosnih računalnikih, kar nam bo prišlo še posebej prav pri interakcijah z zastarelimi ali slabo optimiziranimi spletnimi mesti. Sprva se mi je to seveda zdelo precej izjemno, moram pa priznati, da sem na to funkcijo tudi zelo hitro pozabil. Sekundarni zaslon mi je prišel bolj prav pri pregledovanju zajetih fotografij, kjer služi kot neke vrste mini predogled, medtem ko za izbrano sliko uporablja celoten primarni zaslon, kar je še posebej uporabno pri urejanju fotografij in posnetkov. Nadvse prav so mi prišle tudi dodatne kontrole za zajem videa, s katerimi se navadno srečujemo na elektronskih stabilizatorjih, ki so bolj znani po angleški besedi gimbal. Več o kameri pa pozneje.

Foto: Telekomov Tehnik

Vrtljivi način sem sam največkrat uporabljal za prikazovanje dveh aplikacij hkrati oziroma za večopravilnost. Običajno sem na primarnem zaslonu gledal serijo ali kakšen posnetek, medtem ko sem si na spodnjem dopisoval s prijatelji in ljubljeno osebo. Mislim, da bo tovrstni način uporabe, pri čemer zgornji zaslon uporabljamo za video in spodnjega za delo oziroma dopisovanje, vsekakor najbolj priljubljen med uporabniki in je tudi prvi način uporabe, ki večini pade na pamet. LG Wing mi je osebno prišel prav tudi pri pisanju tega testa na dlani, kjer sem sekundarni zaslon uporabljal izključno kot tipkovnico, medtem ko mi je zgornji prikazoval besedilo. Tako sem resda napisal del članka, moram pa povedati, da sem se tudi tega hitro naveličal, saj je bilo rokovanje z mobitelom v tem načinu nekoliko neprijetno, za to pa krivim razporeditev teže, ki se v vrtljivem načinu močno prevesi na zgornjo polovico naprave. Prihodnjim uporabnikom LG Wing tako toplo priporočam uporabo priloženega ovitka, ki ga najdemo v škatli. Ta bo povečal oprijem in preprečil nabiranje prstnih odtisov na izjemno odsevni hrbtni strani, ki dejansko deluje kot ogledalo, bo pa še dodatno povečal že tako precej zajetno debelino naprave. Poleg tega bomo morali sprejeti še en kompromis, in sicer se ta ovitek ne prime ohišja okoli robov naprave kot večina ovitkov, temveč se zaradi vrtljivega zaslona pritrdi na hrbet naprave s pomočjo lepila. Ovitek je tako namenjen "enkratni" uporabi in ga bomo v primeru odstranitve težko ponovno uporabili.

Foto: Telekomov Tehnik LG promovira še nekaj dodatnih načinov uporabe, na primer uporabo Googlovih zemljevidov na primarnem zaslonu in predvajanje glasbe na sekundarnem, medtem ko smo v avtu, kar pa se mi zdi dandanes, ko večina sodobnih avtomobilov ponuja Android Auto, precej nepotrebno. Poleg tega mislim, da trenutno na trgu ni takšnega držala za mobitel, ki bi lahko oprijel zelo težki model LG Wing, ki je za povrh še precej nenavadne oblike. LG me poleg tega vsekakor ni prepričal s predlogom glede igranja iger, kjer celotni mobitel obrnemo za 180 stopinj in primarni vrtljivi zaslon uporabimo za igranje, medtem ko nam sekundarni prikazuje dodatne informacije, povezane z igro. Trenutno je podprta le ena igra, in sicer Asphalt 9, podpora pa je zelo odvisna od razvijalcev iger in aplikacij.

Foto: Telekomov Tehnik

Vzdržljivost

O uporabi mobitela sem povedal že precej, moram pa se dotakniti še vzdržljivosti, kar se tiče samega ohišja. Sprednja in zadnja stran mobitela je steklena, pred poškodbami pa jo ščiti Corning Gorilla Glass 5, kar je kakšno generacijo za vodilnimi mobiteli konkurenčnih proizvajalcev, toda še vedno sprejemljivo. Rob ohišja je kovinski, prav tako tudi večina tečajnega mehanizma v notranjosti naprave. Ta naj bi zagotavljal po več kot 200.000 vrtljajev, žal pa tega ne morem preveriti. Vse, kar lahko rečem, je to, da je vrtenje zelo gladko in izjemno zadovoljujoče, s čimer mislim predvsem na zvočni klik, ki ga sproži vrtenje. LG moram pohvaliti tudi glede hrbtne strani primarnega zaslona, ki jo prekriva plastika, saj poskrbi za bolj gladko vrtenje in nam hkrati zagotavlja, da kljub morebitnemu rahlemu drgnjenju materialov primarni ne bo poškodoval sekundarnega zaslona. Če malce bolj pobrskamo po škatli, bomo notri našli še dodatno zaščitno folijo, ki jo lahko nalepimo tako na primarni kot tudi sekundarni zaslon, kar vam vsekakor toplo priporočam, glede na to, da primarni zaslon pri vrtenju drsa po sekundarnem. LG je tu res mislil na vse. Pohvale vredna je tudi izskočna sprednja kamera, ki se pri neuporabi skrije v notranjost ohišja, LG Wing pa nam tako ponuja celoten zaslon brez vsakršnih motenj. Tudi ta se, tako kot pri konkurenčnih napravah, v primeru, ko merilnik pospeška zazna padec, skrije na varno v notranjost ohišja, kar se zgodi izjemno hitro, in še pomembneje, preden mobitel trči ob tla, in tako prepreči morebitne poškodbe občutljivega dvižnega mehanizma. To sem tudi sam preveril, seveda nad mehko talno podlago, in moram reči, da so tovrstne trditve resnične. Sprednja kamera me je vsaj, kar se tiče strojne opreme, močno presenetila in želim si, da bi vsi mobiteli ponujali takšne kamere, saj lahko tako res uživamo v zaslonu, ki se razteza do robov v vseh smereh brez vsakršnih kukal za sprednjo kamero.

Foto: Telekomov Tehnik

Tu je še povečana odpornost, ki nam z oceno IP54 zagotavlja odpornost na lažje stike z vodo iz različnih smeri, kot sta na primer dež in vdor večjih prašnih delcev, ki bi omejili delovanje naprave. Treba je omeniti, da ta ocena vsekakor ne zagotavlja, da prašni delci in voda ne bodo prodrli v ohišje, ampak le, da bo naprava po tem najverjetneje delovala. LG Wing se pohvali še s povečano odpornostjo na padce z oceno MIL-STD-810G, česar pa glede na količino gibljivih delov znotraj mobitela ni pametno preverjati.

Foto: Telekomov Tehnik

Ko smo se že dotaknili skoraj vseh, če ne vseh posebnosti mobitela LG Wing, pa povejmo še nekaj o samem mobitelu. Ta je izjemno podoben modelu LG Velvet, ki se je znašel v mojih rokah nedolgo nazaj. Tudi ta je nudil velik, 6,8 palčni zaslon P-OLED, ki je po barvah in kakovosti enak temu pri LG Wingu. Čeprav je kakovost odlična, pa se žal ne more primerjati z mobiteli v tem cenovnem razredu, ki običajno nudijo še višjo ločljivost in višje hitrosti osveževanja zaslona. Kar se tiče sekundarnega zaslona G-OLED z diagonalo 3,9 palcev, pa lahko povem le, da nudi podobno svetilnost in kakovost, tako da v primerjavi s primarnim ne izstopa, se pa občasno zgodi, da deluje precej manj ostro kot v resnici, saj so določene aplikacije prikazane nepravilno zaradi precej nenavadnega razmerja stranic zaslona, ki znaša 1 : 1,15.

Foto: Telekomov Tehnik

Ostalo

Med testom je bil moje pozornosti deležen predvsem zaslon, sem pa vseeno opravil še nekaj klicev, ki so, kot se to spodobi za mobitel tega cenovnega razreda, odlični. LG Wing nudi podporo za HD-govor, tu pa je še podpora za VoWiFi in VoLTE. Gre za brezplačni storitvi Telekoma Slovenije, ki vam bosta omogočili klicanje prek LTE- ali WiFi-povezave, pri čemer bo kakovost pogovora bistveno boljša kot običajno, poleg tega pa bosta imeli tudi pozitiven vpliv na porabo baterije. Na levi strani ohišja se nahaja tudi hibridna reža, ki bo nudila prostor za dve nano SIM-kartici ali eno nano SIM v kombinaciji z mikro SD-kartico, s katero bomo lahko razširili notranji prostor za še dodatnih 2 TB. Kar se tiče druge povezljivosti, prav tako nimam pripomb, moram pa omeniti, da v škatli pogrešam priložene slušalke. Kljub temu da Wing nima klasičnega 3,5milimetrskega priključka, bi lahko LG kljub temu priložil slušalke USB tipa C, kot jih recimo Samsung za svoje naprave v tem cenovnem razredu. Bolj pa me je razočaral enojni zvočnik, ki deluje precej žalostno glede na to, da nam LG Wing nudi kar dva zaslona in je bil dizajniran z namenom uživanja v multimediji.

Foto: Telekomov Tehnik

Zmogljivost

Kar se tiče zmogljivosti, modelu LG Wing vsekakor nič ne manjka, sem pa nekoliko presenečen, da nam LG pri tej ceni še vedno ponuja Qualcomm Snapdragon 765G, ki ga običajno srečujemo pri mobitelih srednjega cenovnega razreda. Zmogljivost je kljub temu zadostna, saj ima Wing precej nezahtevno ločljivost zaslona in standardno hitrost osveževanja, sem pa zaznal občasen zastoj predvsem v meniju, ki se prikaže po vrtenju primarnega zaslona, je pa res, da je za to prej kriva programska oprema kot pa pomanjkanje surove moči. Wing ponuja tudi 8 GB delovnega pomnilnika, kar nam bo prišlo prav pri večopravilnosti, in 128 GB notranjega pomnilnika, kar bo več kot dovolj za shranjevanje fotografij in posnetkov. LG Wing prav tako nima težav s poganjanjem iger, mislim pa, da bo večina igričarjev bolj zadovoljna z modelom LG Velvet in dodatnim zaslonom, ki ga ta ponuja, saj ga bodo lahko izkoristili v več igrah. Tako kot zmogljivost pa je precej povprečna tudi 4000 mAh velika baterija, ki nam bo tudi ob hkratni uporabi obeh zaslonov nudila vsaj dan uporabe. Priloženi omrežni polnilec bo poskrbel, da bomo LG Wing ob koncu dneva hitro napolnili, saj podpira Quick Charge 4.0+ vse do 25 W. Mobitel podpira tudi brezžično polnjenje, žal pa LG ne poda informacije glede hitrosti polnjenja.

Foto: Telekomov Tehnik

Kamere

Preden podam zaključek, se bom na hitro dotaknil še kamer. LG Wing ima precej nenavadno sestavo, saj na hrbtni strani poleg glavne kamere najdemo še dve ultra široki kameri. Prva ima ločljivost 13 MP in precej svetlo zaslonko f/1.9 ter 117-stopinjski vidni kot in podpira tako zajem fotografij kot tudi videa vse do ločljivosti UHD 2160p. To poudarjam predvsem zato, ker je sekundarna kamera gimbal motion rezervirana izključno za zajem videa, do nje pa lahko dostopamo samo tako, da zavrtimo zaslon. Ta nudi ločljivost 12 MP, odlikujejo pa jo rahlo širši, 120-stopinjski vidni kot in velike slikovne pike, ki poskrbijo za nekoliko boljše rezultate pri slabši svetlobi, kar navadno predstavlja težavo tovrstnim kameram.

Foto: Telekomov Tehnik

Foto: Telekomov Tehnik

Fotografije primarne kamere so naravnost fantastične. Ta sicer ponuja visoko ločljivost 64 MP, toda tako kot večina tovrstnih kamer združuje zajete informacije štirih slikovnih pik v eno, rezultat pa so boljše fotografije, ki ponujajo precej boljši dinamični razpon v ločljivosti 16 MP. Wing ponuja tudi dvakratno povečavo, moram pa opozoriti, da gre tu zgolj za digitalno približevanje s pomočjo primarnega senzorja in njegove visoke ločljivosti. Kljub temu so tudi te fotografije ostre, polne podrobnosti in (kar še posebej cenim pri LG) naravnih barv. Seveda tu ni nikakršnih potreb po povečevanju, saj lahko preprosto zajamete fotografije v polni ločljivosti in jih naknadno kar precej približate ter obrežete brez drastičnih posledic pri kakovosti fotografije.

Foto: Telekomov Tehnik

Foto: Telekomov Tehnik

Pohvale se nadaljujejo tudi pri ultra široki kameri, ki je po mojem mnenju ena izmed najboljših. Od konkurence se zahvaljujoč svetli zaslonki odreže precej bolje v slabših svetlobnih pogojih, opazna pa je tudi boljša ostrina, še posebej ob robovih slik. Tu prav tako ni deformacij ali popačenja, kar običajno kritiziram pri tovrstnih kamerah, moram pa omeniti rahle razlike med barvami, ko primerjamo fotografije ultra široke kamere s tistimi iz primarne, česar pa večina tako ali tako ne bo niti opazila. Sicer sem sprednjo izskočno kamero že pohvalil, moram pa reči, da me ni presenetila samo mehansko, temveč tudi po kakovosti fotografij. In nudi tudi visoko ločljivost 32 MP ter tako kot primarna kamera združuje informacije štirih slikovnih pik v eno. Končne fotografije v ločljivosti 8 MP so tako vedno pravilno osvetljene in izjemno ostre. Ljubitelji selfijev boste zelo zadovoljni.

Foto: Telekomov Tehnik Foto: Telekomov Tehnik

Tu je še tretja ultra široka kamera (LG ji pravi kamera gimbal motion), ki pa me je nekoliko razočarala. S tem ne mislim na stabilizacijo, ki je naravnost fantastična, temveč na precej nizko ločljivost posnetkov, saj smo omejeni s FHD 1080p, in opazno nižjo kakovost videa v primerjavi z drugimi kamerami, tu pa so še občasne težave z ostrenjem bližnjih predmetov. Iskreno se mi je zdela ta kamera zanimiva le kakšen dan, nato pa sem do konca testa uporabljal izključno "običajni" kameri.

Sklepna beseda

LG Wing vsekakor ni za vsakogar. Z izjemno drznim dizajnom in nenavadno obliko je namenjen tistim, ki si upate preizkusiti nekaj novega in se ne bojite izstopati. Kljub temu da gre za prvi tak mobitel, pa se je odrezal dovolj dobro, kar se tiče večopravilnosti, da ga lahko priporočam, pa čeprav bodo morali kupci v zameno za dva zaslona sprejeti kakšen kompromis ali dva.

Foto: Telekomov Tehnik

Članek je bil prvotno objavljen na Telekomovem Tehniku.