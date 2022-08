Samsung T7 Shield: trpežni malček za pomembne podatke in spomine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zadnje dni aprila je Samsung svojo serijo zunanjih diskov T7 nadgradil z novim modelom Shield. Kot nakazuje že ime, je njegova značilnost okrepljeno (z gumo prevlečeno aluminijasto) zaščitno ohišje, skladno s standardom IP65 za odpornost proti vodi in prahu ter tudi tresljajem in vibracijam.

Proizvajalec še navaja, da bi Shield preživel padec z višine dveh metrov, a si tega, priznamo, nismo upali preverjati.

Odpornost po standardu IP65 pomeni popolno odpornost proti prahu in nizkotlačnim curkom vode iz vseh smeri z odpornostjo proti majhnim vdorom vode v napravo.

Zadnje dni aprila je Samsung svojo serijo zunanjih diskov T7 nadgradil z novim modelom Shield. Foto: Ana Kovač

Ne motijo ga prah, dež, tresljaji …

S svojo okrepljeno odpornostjo in trpežnostjo naslavlja predvsem uporabnike, ki svoj zunanji disk redno nosijo (tudi) na odprtem ali brez pretirane previdnosti v svojih žepih in torbicah. Na primer fotografe, snemalce, poročevalce. Vse, ki s(m)o pogosto daleč od varnega zavetja domače ali pisarniške mize.

Zaradi te zaščite je Shield malenkost večji od preostalih bratcev v družini T7, a še vedno dovolj majhen (88 x 59 x 13 milimetrov) in lahek (98 gramov brez kabla) za udobno nosljivost. Prav ta standard odpornosti je bil nekaj, kar s(m)o uporabniki pogrešali v dozdajšnjih članih družine T7 (in številnih drugih zunanjih diskih).

S svojo okrepljeno odpornostjo in trpežnostjo naslavlja zunanji disk Samsung Portable SSD T7 Shield predvsem uporabnike, ki svoj zunanji disk redno nosijo (tudi) na odprtem Foto: Ana Kovač

Tri barve, znani temelji

V svojem osrčju in bistvu pa je T7 Shield skoraj enak predhodniku, "klasičnemu" modelu T7, ki je zakorakal v svoje tretje leto. Na voljo je v dveh velikostih shrambnega prostora: naš preizkušanec in njemu enaki sprejmejo po en terabajt podatkov, na voljo pa je za malo manj kot dvojno ceno (o cenah podrobneje pozneje) tudi od zunaj povsem enak Shield, ki zmore sprejeti dva terabajta podatkov.

Poleg modre barve, ki smo jo spoznali med preizkusom, si lahko omislimo še bež ali belo barvo. Tudi pri tem zunanjem disku, čeprav ni del ponudbe Samsungovega oddelka za mobilne naprave, poudarjajo, da so večinoma uporabili reciklirane materiale, kar je skladno z njihovo trajnostno strategijo. Okusi se, kakopak, razlikujejo, a si vendarle upamo reči, da je Shield s svojo rebrasto podobo prijazen tudi do oči.

Pri Samsungu radi poudarijo, da so tudi pri izdelavi Shielda uporabili visok delež recikliranih materialov in si prizadevali za zmanjšanje embalaže. Foto: Ana Kovač

Vsestranska povezljivost …

Zunanji disk Samsung T7 Shield deluje v povezavi tako z napravami z operacijskim sistemom Windows (7 ali novejši) kot tudi z Applovimi napravami z operacijskim sistemom macOS in mobilnimi napravami z operacijskim sistemom Android (različica 5 ali višji, toda, ali kdo sploh še uporablja kaj starejšega?).

Disk smo preizkusili v povezavi z namiznim računalnikom, na katerem je nameščen operacijski sistem Windows 11. Po pričakovanjih ga je prepoznal takoj ob priklopu, za uporabo dodatne zaščite vsebine z geslom pa je treba namestiti Samsungovo aplikacijo, ki je nameščena na disku in objavljena na njihovi spletni strani (podobno velja za operacijski sistem macOS). Ta program tudi skrbi za nadgradnje programja (firmware) diska.

V zavojčku diska Samsung T7 Shield je tako kabel, s katerim se Shield lahko poveže z računalniki (USB-A na USB-C), kot tudi kabel za povezovanje z mobilnimi napravami (USB-C na USB-C). Foto: Ana Kovač

… a z eno rdečo piko

Žal pa pripadajoča aplikacija za operacijski sistem Android, ki jo je treba sneti iz Googlove programske tržnice, nagaja – čeprav je telefon prepoznal, ko smo povezali disk, aplikacija tega ni prepoznala. Večkrat in vsakokrat.

To pomeni, da diska, zaščitenega z geslom, ni mogoče uporabiti na androidih. Že res, da smo to poskusili na enem telefonu, a je že to preveč.

Zaslonski zajemi Samsungove aplikacije za njihove prenosne diske SSD v operacijskem sistemu Windows Foto: Srdjan Cvjetović

Dva priložena kabla za več povezljivosti

Med preizkusom nismo imeli nobenih pripomb o hitrosti branja in zapisovanja, niti pri zelo velikih datotekah, kot so daljši videozapisi. Proti pregrevanju varuje tehnologija Dynamic Thermal Guard, ki prilagaja delovanje diska tako, da temperatura ne preseže 57 stopinj Celzija. Deluje – v primerjavi z nekaterimi tekmeci, ki so se občasno močno segreli.

V zavojčku sta dva različna kabla, kar pomeni, da lahko povežemo tako naprave, ki imajo veliki vmesnik USB-A, kot tudi tiste z vmesnikom USB-C (Shield ima vmesnik USB-C).

Proti pregrevanju varuje tehnologija Dynamic Thermal Guard, ki prilagaja delovanje diska tako, da temperatura ne preseže 57 stopinj Celzija. Foto: Ana Kovač

Sklepna beseda

Priporočena redna maloprodajna cena za Shield z enim terabajtom je 199 evrov, a ga v Sloveniji marsikje prodajajo za kakšnih 30 evrov manj, na kakšni razprodaji pri nas ali onstran meje pa morda še za približno desetaka manj. Dvoterabajtnega je nekoliko težje najti, njegova cena pa je v grobem okrog 300 evrov.

Uporabniki prejšnjih diskov serije T7 najbrž ne bodo želeli zamenjati svojega spremljevalca (in odšteti nezanemarljivo količino evrov) samo zato, da bi pridobili trpežnejšo napravo, toda kdor je čakal na zunanji disk, ki ne bo počepnil ob naravnih danostih zunanjega prostora (in ga ne moti nezmožnost uporabe gesla na disku pri povezovanju z mobilnimi napravami z operacijskim sistemom Android), je zdaj morda le dočakal želeno.

Modra je ena od treh barv zunanjega diska Samsung T7 Shield. Foto: Ana Kovač

Kaj nam je bilo všeč:

- zanesljivo delovanje,

- dva priložena kabla za povezovanje med različnimi napravami,

- trpežno ohišje.

Kaj nam ni bilo všeč:

- nedelujoča aplikacija za Android onemogoča uporabo diska na teh mobilnih napravah, če je zaščiten z geslom.