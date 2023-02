Samsung Galaxy S23 Ultra: Znana podoba vrhunskega predhodnika s pomembnimi priboljški

Model Ultra je, kot smo že vajeni, najzmogljivejši v seriji Samsungovih pametnih telefonov Galaxy S in od lanskega leta tudi dedič tradicije Samsungovih "phabletov" (križancev med telefonom in tablico) Note, katerih najprepoznavnejša značilnost je pisalo S Pen.

Bogatejša osnovna izvedba

Letošnji Samsung Galaxy S23 Ultra je po marsičem podoben lanskemu S22 Ultra, a je vendarle nekaj pomembnih razlik – ne toliko od zunaj, kolikor od znotraj.

Nekoč na phabletih Samsung Galaxy Note, zdaj na modelih Ultra serije Samsung Galaxy S – letošnji S23 Ultra je drugi telefon serije Galaxy S s pisalom S Pen. Foto: Ana Kovač

Tako ima S23 Ultra že v osnovni konfiguraciji 256 gigabajtov shrambnega prostora, medtem ko je imel osnovni S22 Ultra 128 gigabajtov (mimogrede, podoben preskok je v primerjavi z lanskim modelom naredil tudi S23+).

Spoznavanje pametnega telefona Samsung Galaxy S23 Ultra



Svetova (končno) nista več dva

Kot so že poudarili na svetovnem predstavitvenem dogodku, je največji napredek letošnje Ultre v izboljšanih kamerah in algoritmih (zlasti za snemanje ponoči) ter hitrosti delovanja, zahvaljujoč predvsem zmogljivemu procesorju Snapdragon 8 Gen2, ki ga je proizvajalec Qualcomm prilagodil prav za serijo S23.

Tako smo končno dočakali, da Samsugovi telefoni istega modela nimajo različnih procesorjev v različnih delih sveta (v Evropi so prej uporabljali procesorje Exynos, ki niso vedno dosegali procesorjev Snapdargon, ki so bili vedno prisotni v Severni Ameriki).

Spodnja stran pametnega telefona Samsung Galaxy S23 Ultra. Foto: Ana Kovač

Hitreje, a varčnejše

Ob tem dodajmo, da k hitremu delovanju nove Ultre zagotovo pripomore podpora najnovejši tehnologiji branja in zapisovanja UFS 4.0 – lanska Ultra je obvladala predhodnico UFS 3.1.

Najostrejši boj za naklonjenost uporabnikov (zmogljivejših) pametnih telefonov očitno še naprej poteka prav na področju mobilne fotografije. Foto: Ana Kovač

Čeprav občutno zmogljivejši, se procesor na letošnji Ultri lahko pohvali tudi z boljšo energetsko učinkovitostjo. To v primerjavi z lanskim S22 Ultra še močno poveča verjetnost, da bo po dolgem dnevu zmerne ali celo okrepljene rabe S23 Ultra zvečer še vedno imel kar nekaj preostale energije brez potrebe po vmesnem izletu do vtičnice.

Časovnih vrednosti sicer raje ne navajamo, ker so te zelo odvisne od načina in intenzitete rabe ter nastavitev, kot je stalni prikaz zaslona (Always On Display).

Različni načini fotografiranja. Foto: Ana Kovač

Izboljšave kamer zadaj

Razporeditev kamer na zadnji strani pametnega telefona Samsung Galaxy S23 Ultra je enaka kot pri lanski Ultri. Toda glavna kamera novinca ima pomembno izboljšavo v primerjavi z lanskim Samsungovim paradnim konjem - tipalo glavne kamere ima ločljivost 200 milijonov pik (S22 Ultra pa ima ločljivost 108 milijonov pik).

Pri fotografiranju je mogoče izbrati med ločljivostjo tipala 12, 50 ali 200 milijonov pik. Foto: Srdjan Cvjetović

Sistem dvojnega zumiranja lahko doseže desetkratno povečavo s periskopsko lečo, katere tipalo ima ločljivost deset milijonov pik, in trikratno s telefoto lečo, ki ima enako ločljivost svojega tipala. Tu je še ultraširoka kamera z zornim kotom 120 stopinj.

Dnevna fotografija, posneta s pametnim telefonom Samsung Galaxy S23 v privzetem načinu. Foto: Ana Kovač

Ni vse v številu pik

Med svojim kratkim preizkusom smo posneli nekaj fotografij v privzetem načinu, ki ne izkoristi prednosti veliko zmogljivejšega tipala glavne kamere. V številnih primerih pa so prav izboljšani algoritmi tisti, ki bodo poskrbeli za dobre fotografije, tudi ko ne izberemo največje ločljivosti tipala.

Nočna fotografija, posneta s pametnim telefonom Samsung Galaxy S23 v privzetem načinu (ni nočni način). Foto: Srdjan Cvjetović

S tem se lahko potolažijo tudi ljubitelji selfijev, ko ugotovijo, da ima tipalo sprednje kamere ločljivost 12 milijonov pik – na lanski Ultri je bila sicer 40 milijonov pik, a bi pri novincu slike s sprednjo kamero po zagotovilih proizvajalca morale biti boljše.

Video, posnet s pametnim telefonom Samsung Galaxy S23 Ultra



Fotografije tudi brez stiskanja

V aplikaciji kamere so, kakopak, na voljo razni načini za snemanje in možnosti ročnega prilagajanja nastavitev za tiste, ki fotografiranje jemljejo bolj resno (in imajo telefon na voljo dalj časa, kot smo ga imeli mi).

Najzahtevnejši bodo lahko posegli po vgrajenih programskih orodjih za obdelavo surovih fotografij (format RAW) za posebno rabo, kot je tisk na velikih formatih. Vode in prahu se ni treba bati, saj ima Samsung Galaxy S23 Ultra odpornost po (najvišjem) standardu IP68.

Še več fotografij, posnetih s pametnim telefonom Samsung Galaxy S23 Ultra, v fotogaleriji

Pametni telefon Samsung Galaxy S23 Ultra

Dimenzije: 163,3 x 78,1 x 8,9 milimetra

Masa: 233 gramov

Omrežja: 2G (GSM), 3G (UMTS, HSPA), 4G (LTE), 5G

Zaslon: AMOLED, 6,8 palca (173,1 milimetra poln pravokotnik, 172,5 milimetra z zaobljenimi koti), 3.088 x 1.440 pik Quad HD, osvežitev do 120 hercev, 500 pik na palec, svetilnost 1.750 nitov, zaščita Gorilla Glass Victus 2

Operacijski sistem: Android 13, uporabniški vmesnik One UI 5.1

Procesor: osemjedrni Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, optimiziran za Samsung; GPU Adreno 740

Kamera zadaj: glavna (200 milijonov pik, f/1.7, laserski avtofokus, optična stabilizacija slike), ultraširoka (12 milijonov pik, f/2.2), telefoto (10 milijonov pik, f/2.4, optična stabilizacija slike), periskopska (10 milijonov pik, f/4.9), LED-bliskavica, video HDR10+, snemanje stereo zvoka

Kamera spredaj: 12 milijonov pik, f/2.2

Pomnilnik: 12 gigabajtov, UFS 4.0

Shrambni prostor: 256 ali 512 gigabajtov (razpoložljivi prostor zmanjšujejo operacijski sistem in prednaloženi programi za približno 60 gigabajtov), razširitev s spominskimi karticami ni mogoča, pozneje bo predvidoma na voljo tudi izvedba z enim terabajtom shrambnega prostora

Akumulator: 5.000 miliamperskih ur, 45-wattno žično polnjenje, 15-wattno brezžično polnjenje

Povezljivost: nanoSIM (SIM 1 in SIM2, namesto ene kartice SIM lahko eSIM), WLAN (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct), Bluetooth 5.3 (A2DP, LE), lociranje (GPS, GLONASS, BDS, GALILEO), NFC, Ultra Wideband (UWB), Samsung DeX, Samsung Wireless DeX

Vmesniki: USB-C 3.2, stereo zvočnika, ni vmesnika za analogne slušalke

Senzorji: ultrasonični čitalnik prstnih odtisov pod zaslonom, akcelerometer, žiroskop, senzor bližine, kompas, barometer

Odpornost: na vodo in prah po standardu IP68 (do 30 minut v globini poldrugega metra)

Barve: zelena, fantomsko črna, kremna, sivka

Cena: v predprodaji do 16. februarja 2023 obe izvedbi po 1.399 evrov, v redni prodaji priporočena maloprodajna cena 1.399 evrov za 256 gigabajtov shrambnega prostora ali 1.579 evrov za 512 gigabajtov shrambnega prostora

Desna stran pametnega telefona Samsung Galaxy S23 Ultra. Foto: Ana Kovač

Trajnost, tokrat brez pomislekov

Nekaj pa le pogrešamo: hitrejše polnjenje, tako brezžično kot žično. Pri telefonu najvišjega razreda bi pričakovali ali vsaj želeli, da so časi polnjenja čim krajši, hitrosti čim večje. Za tolažbo pa lahko omenimo, da jim je v primerjavi z že takrat odličnim zaslonom lanske Ultre pri Samsungu uspelo še nekoliko povečati njegovo svetilnost.

Ena izmed izboljšav letošnje Ultre je še svetlejši zaslon – do 1.750 nitov. Foto: Ana Kovač

Z vso serijo S23, tako tudi z Ultro, je Samsung še okrepil svoja trajnostna prizadevanja. Ko so pred nekaj leti ob nakupu prenehali prilagati polnilce, je to izzvalo mešane občutke in odzive, a zagotovo nihče ne bo imel nič proti temu, da je v seriji S23 veliko večji delež uporabljenega recikliranega materiala, kar je zagotovo tudi odgovorno dejanje.

Ni zanemarljivo niti štiriletno zagotavljanje nadgradenj operacijskega sistema in pet let varnostnih popravkov, kar podaljšuje življenjsko dobo in je ravno tako – vsaj posredno – trajnostni prispevek.

Snemanje videov. Foto: Ana Kovač

DeX in Bixby, stari znanci (čeprav redko uporabljeni)

Omenimo tudi že znane možnosti sodelovanja Samsungovih pametnih telefonov z drugimi napravami, predvsem s programom DeX, ki tesno povezuje z osebnim računalnikom, a so njegove prednosti žal pogosto spregledane. Najbolje to deluje z najbližjimi sorodniki – prenosniki Galaxy Book.

Da, tudi Bixby je še vedno tu, Samsungov glasovni pomočnik, za katerega res ne vemo, da bi ga kdo uporabljal (morda v kakšnem drugem delu sveta), a ga Samsung vztrajno zadržuje in potiska v ospredje. Zakaj že, če Googlov pomočnik vse to opravi in je prav tako prisoten na Samsungovih telefonih.

Zadnja stran pametnega telefona Samsung Galaxy S23 Ultra je enaka kot pri lanskemu predhodniku, a ima glavna kamera novinca tipalo, katerega ločljivost je 200 milijonov pik. Foto: Ana Kovač

Sklepna beseda

Samsung Galaxy S23 Ultra je v tem trenutku nedvomno najboljši pametni telefon iz hiše tega južnokorejskega tehnološkega velikana. Prinaša nekaj zanimivih in pomembnih novosti v primerjavi z lanskim predhodnikom, a te, resnici na ljubo, ne opravičujejo (visoke) cene letošnje Ultre, če še imate lansko (ali morda celo še kakšno starejšo) Ultro in ste z njo zadovoljni.

Operacijskemu sistemu Android 13 je na novi Ultri nadgrajen Samsungov uporabniški vmesnik One UI 5.1. Foto: Ana Kovač

Če pa ste razmišljali o prestopu k Samsungu s kakega starejšega telefona ali druge blagovne znamke – in celo, če imate lanski S22 ali S22+ in vas mika narediti nadgradnjo na Ultro in njene prednosti in zmogljivosti, je zgodba drugačna. Ob pogoju, da vas cena ne ovira pri želji, da imate najboljše, kar ta hiša zna in zmore v svetu pametnih telefonov, je v teh primerih Samsung Galaxy S23 Ultra (najmanj do naslednjega februarja) nesporni favorit.

Kaj nam je bilo všeč:

- zmogljiv Qualcommov procesor je končno tudi na telefonih v Evropi,

- pisalo S Pen in vse druge dobrote, ki smo jih spoznali že pri lanski Ultri,

- okrepljeno tipalo glavne kamere in izboljšani algoritmi za procesiranje slike,

- še svetlejši zaslon,

- dolgo obdobje nadgradenj operacijskega sistema in varnostnih popravkov.

Kaj nam ni bilo všeč:

- cena ne upravičuje nadgradnje v nekaterih primerih,

- polnjenje, predvsem brezžično, bi bilo lahko hitrejše.