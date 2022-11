Samsung 990 Pro SSD: veliko hitrost spremlja visoka cena

Novinec, ki so ga uradno predstavili prvi dan novembra in v času nastanka teh vrstic svojo pot do polic slovenskih trgovin še išče, je zdaj na voljo v dveh velikostih – en terabajt in dva terabajta. Govori se, da bo naslednje leto na voljo tudi razkošnejša izvedba s štirimi terabajti shrambnega prostora.

Nov pomnilnik, prenovljen kontroler …

Preizkusili smo manjšega od dveh v osnovni izvedbi – tam, kjer ju po Evropi že prodajajo, je za 20 evrov več pri obeh na voljo tudi izvedba s toplotnim ponorom (hladilnikom). V vseh primerih pa uporablja Samsung novo obliko samega pomnilnika in prenovljen kontroler, ki obljubljata veliko hitrost.

Ravno hitrost je največji adut te shrambne enote in razlog, s katerim opravičuje svojo ceno: v Nemčiji ga že po nekaj sekundah iskanja najdemo za 165 evrov za en terabajt ali približno za 300 evrov za dva terabajta. Veliko? Če gledamo ceno na enoto shrambe, da, a za tiste, ki pogosto zapisujejo, brišejo, premikajo ali kako drugače obdelujejo velike količine podatkov, je naložba v hitrost gotovo smiselna.

Samsung 990 Pro SSD tehta manj kot devet gramov. Foto: Ana Kovač

Tudi za igralne konzole

Kot smo vajeni pri tovrstnih Samsungovih shrambnih enotah, ponuja možnost kriptiranja podatkov (v tem primeru 256-bitni AES) in uporabo Samsungove programske opreme za nadzor in upravljanje (tudi posodobitve) Magician. Te sicer nismo preizkusili, a na njenih spletnih straneh vidimo, da je prve dni oktobra dobila trenutno različico 7.2, ki obljublja bistvene izboljšave in nadgradnje za optimalno uporabo.

Kar je za novo Samsungovo shrambno enoto še bolj pomembno, je, da s svojo skromno velikostjo in z manj kot devetimi grami mase dopušča umestitev v najrazličnejše naprave, ne le v namizne računalnike, temveč tudi v prenosnike in igralne konzole.

Vročine se zna ubraniti

Tudi izvedbe brez toplotnega ponora imajo učinkovite mehanizme za odvajanje toplote, med njimi je tudi Samsungova tehnologija Dynamic Thermal Guard, ki tudi pri najzahtevnejših opravilih (uživalci iger in arhitekti odlično vedo, za kaj gre) ne bo dovolila odstopanja od optimalne delovne temperature.

Za odvajanje toplote na kontrolerju skrbi nikljeva plast, sicer pa Samsung zatrjuje, da je 990 Pro prvi za domačo rabo, katerega kontroler gradi na osemmilimetrski arhitekturi. Vsekakor pa je prvi s Samsungovo sedmo generacijo tehnologije TLC V-NAND.

Samsung 990 Pro SSD je na voljo bodisi z enim, bodisi z dvema terabajtoma shrambnega prostora, za naslednje leto pa je Samsung napovedal tudi različico s štirimi terabajti. Foto: Ana Kovač

Nove tehnologije za energetsko učinkovito hitrost

Zapletene razlage tudi preostalih uporabljenih tehnologij imajo skupni imenovalec, da namigujejo na že prej omenjeno hitro delovanje ob majhni porabi energije.

Hiter zagotovo je, ali je tudi najhitrejši in ob tem tudi varčen, pa bi lahko ugotovili le s temeljitimi preizkusi, ki presegajo (predvsem časovne) okvirje, ki jih imamo na voljo za ustvarjanje prvih vtisov. Eden od načinov za doseganje velikih hitrosti zapisovanja je bistveno povečan predpomnilnik (buffer), ki je temelj tehnologije TurboWrite 2.0.

Skrbno zavarovan

Omenimo še, da je naš preizkušanec kar zgledno zapakiran: najprej v plastično posteljico, nato še v kartonski zavojček, kar ga skrbno varuje pred poškodbami v transportu.

Po drugi strani pa bi okoljsko ozaveščeni gotovo pripomnili, da je to veliko odpadne embalaže – svet pač ni črn ali bel, temveč je v številnih odtenkih sivine.

Odpiranje zavojčka ("unboxing") Foto: Ana Kovač

Sklepna beseda

Novinec Samsung 990 Pro SSD nadaljuje tradicijo Samsungovih premijskih shrambnih enot, namenjenih predvsem ljubiteljem iger, ustvarjalcem večpredstavnih vsebin in vizualnih projektov ter preostalim, ki jim zaradi narave dela (ali zabave) veliko pomeni hitrost delovanja. Glede na predlanskega predhodnika uvaja več tehnoloških novosti, s katerimi bo svoje poslanstvo dosegel še lažje.

S cenovnega vidika Samsung 990 Pro SSD ni šampion, a tistim, ki so jim lastnosti tega Samsunga pomembne, to najbrž ne bo ovira – zlasti, ker je predlanski predhodnik Samsung 980 Pro SSD, ki današnjih novih tehnologij še ni mogel imeti, ob svojem začetku prodaje imel še višjo priporočeno redno maloprodajno ceno.