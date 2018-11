Pametno ogrevanje, ki ga niti s svojo nepričakovano prisotnostjo ne morete presenetiti

Mlado nemško podjetje Tado se ukvarja izključno s sistemi za pametno ogrevanje in pametno ohlajanje bivalnih prostorov - tistih, kjer, povedano najkrajše in najpreprostejše, imamo v prostoru vedno takšno temperaturo, kot si želimo, a hkrati prostorov ne ogrevamo oziroma ne ohlajamo takrat, ko nas tam ni. Svoj prvi termostat so trgu ponudili pred štirimi leti.

Preizkusili smo najnovejšo generacijo njihovih pametnih radiatorskih termostatov, ki imajo oznako V3+.

S prvim radiatorskim termostatom tudi internetni most

Tadov sistem pametnih radiatorskih termostatov je nadgradljiv - vsak radiator, za katerega želite pridobiti vse prednosti in udobje oddaljenega nadzora in upravljanja, morate opremiti s Tadovo termostatsko glavo, ki nadomesti obstoječo.

S prvim takšnim termostatom potrebujete tudi pripadajoči internetni most, ki ga je treba priključiti na enega od vhodov usmerjevalnika - s tem sicer ostanete brez enega omrežnega priključka, a je dobra novica, da bo Tadov sistem deloval s katerimkoli usmerjevalnikom. Povezava med tem mostom in vsakim termostatom poteka prek povezave WiFi.

Verjetno boste veseli enega od treh priloženih nastavkov

V začetnem paketu, ki smo ga preizkusili, so poleg ene termostatske glave in omenjenega internetnega mosta tudi trije nastavki, ki imajo namen pomagati pri namestitvi termostatske glave tudi na tiste radiatorje, ki nimajo enakega standardnega navoja.

Upoštevati je seveda treba, da temperatura ob radiatorju, kjer jo pametni radiatorski termostat Tado meri, med gretjem ne bo enaka tisti v sredini prostora ali kje še bolj daleč stran od radiatorja. Foto: Marko Rabuza

Takšen je bil tudi naš radiator, kjer smo opravili preizkus, zato smo bili veseli, da je eden od priloženih plastičnih adapterjev odpravil neskladje z navojem Tadove glave.

Prilagodljivost pametnega urnika

Preizkus ni bil dovolj dolg, da bi lahko preverili, ali Tado res prinaša obljubljene prihranke na računu za ogrevanje, poleg tega pa bi za pravilno primerjavo potrebovali enako število približno enako toplih oziroma mrzlih dni.

Zanesljivo pa lahko rečemo, da že zelo nastavljivi pametni urnik, seveda ga lahko upravljamo tudi prek Tadove mobilne aplikacije, zelo pomaga pri optimizaciji ogrevanja.

Če je vsaj eden od stanovalcev doma, velja "domači" urnik (na sliki levo), če pa so vsi zunaj, velja nastavljena nižja temperatura v načinu odsotnosti (na sliki desno), Foto: Srdjan Cvjetović

Za vsako 15-minutno obdobje namreč lahko nastavimo poljubno temperaturo - no, skoraj, saj so dovoljene le celoštevilčne vrednosti. Nastavitve lahko imamo za vsak dan v tednu posebej, lahko pa združimo delovne dneve (od ponedeljka do petka) ali kar vse dneve v eno samo časovno skupino.

Prvi vnosi v pametni urnik lahko trajajo malo dlje

A če se odločite za vnos vsakega dneva posebej, bodite pripravljeni, da boste res vnašali vsak dan posebej. Ko vpišete denimo urnik za ponedeljek, ga ne morete kar kopirati za torek ali sredo, temveč morate ponovno vnašati vse, kar ste že vnesli za ponedeljek.

Ta in še kakšna manjša izboljšava na vmesniku bi pametni urnik nedvomno naredila pametnejšega in uporabniku prijaznejšega (obljubljajo, da to imajo v mislih za naslednje nadgradnje pripadajoče mobilne aplikacije).

Ena od glavnih prednosti preizkušanega sistema za pametno ogrevanje Tado je, da (dokler imate vsi domači svoj pametni telefon vedno ob sebi) sam zaznava, ali je kdo doma ali ne, in temu primerno prilagaja dinamiko ogrevanja za čim boljši učinek ob čim nižjih stroških. Foto: Bojan Puhek

Tudi z vrtenjem glave še gre - in to pametneje kot z navadno glavo

V nastavitvah lahko med drugim določite, kakšna bo privzeta veljavnost morebitne ročne spremembe izbrane temperature, ki bi odstopala od urnika: do ročnega preklica, do prve naslednje spremembe po urniku ali neki izbran čas. Svetujemo, da se ne odločite za ročni preklic, ker vas, če na to pozabite, lahko dočaka prevroč prostor sredi noči (ker ste prej ročno nastavili višjo temperaturo). Foto: Srdjan Cvjetović Tolažba: urnik boste načeloma vnašali samo enkrat, morda še kmalu za tem naredili kakšno manjšo prilagoditev in nato nanj popolnoma pozabili, saj bo vse delovalo tako, kot ste si zamislili.

Kakšne sprotne priložnostne spremembe pa kadarkoli lahko izpeljete mimo urnika bodisi prek aplikacije bodisi na samem ventilu z vrtenjem termostatske glave, na kateri bo izpis LCD pokazal, kako se spreminja nastavljena temperatura.

Programski vmesnik v takih primerih učinek ročne spremembe ustavi glede na izbrano nastavitev: po izbranem času, ob naslednji spremembi po urniku ali šele takrat, ko uporabnik prek aplikacije ustavi ročno nastavitev.

Zadnjo nastavitev odsvetujemo: če ste zjutraj pred odhodom v službo povečali temperaturo, se vam lahko zgodi, da pozabite izklopiti to spremembo, in boste po nepotrebnem še naprej ogrevali prazen prostor, dokler se ne spomnite izklopiti svojega dodatnega jutranjega ogrevanja.

Če ste doma, greje, če niste, pa ne

Toda največ udobja in najverjetneje tudi prihranka prinaša lokacijska funkcija, ki zaznava, ali je doma vsaj nekdo doma ali ni nikogar (Geofencing). Aplikacija namreč spremlja pametni telefon vsakega prijavljenega člana gospodinjstva (v Tado aplikaciji na vsakem telefonu morajo biti dovoljenja za lokacijo) in ko so vsi zunaj (polmer kroga, kjer šteje, da je uporabnik doma, je prosto nastavljiv), Tado to zazna in ponudi preklop iz domačega načina v način odsotnosti.

Prisotnost doma lahko Tadova aplikacija ugotavlja tudi prek prisotnosti izbranega (torej domačega) brezžičnega omrežja, če uporabnik tako določi v nastavitvah.

V načinu odsotnosti lahko nastavimo bistveno nižjo temperaturo, ki jo želimo vzdrževati tudi, ko ni nikogar doma. Pametni urnik se namreč upošteva le v domačem načinu, to je, kadar je vsaj en prijavljen uporabnik zares doma.

Na levi: domači zaslon mobilne aplikacije Tado. Na desni: začasno spremembo temperature in trajanje te spremembe preprosto urejamo z drsenjem prsta po zaslonu. Foto: Srdjan Cvjetović

Na radiatorju je lahko precej topleje kot stran od njega

Ko se približujemo domu, bo sistem poskrbel, da se prostor spet primerno ogreje v skladu z urnikom na domačem načinu.

Pri tem lahko izberemo med tremi načini, kako bo to dosegel: eko način poudarja varčnost, čeprav bo želena temperatura dosežena šele po prihodu, hiter način bo poskrbel za čim hitrejše doseganje želene domače temperature ne glede na strošek, vmes pa je še uravnoteženi način.

Upoštevati je seveda treba, da temperatura ob radiatorju, kjer jo Tado meri, med gretjem ne bo enaka tisti v sredini prostora ali kje še bolj daleč stran od radiatorja. Najbolje je za prvič z ločenim termometrom izmeriti pravo temperaturo v želenem delu prostora in nato morebitno razliko vpisati kot popravek v aplikaciji, kar bo zagotovilo pravilnejše odčitke.

V začetnem paketu, ki smo ga preizkusili, so poleg ene termostatske glave in omenjenega internetnega mosta tudi trije nastavki, ki imajo namen pomagati pri namestitvi termostatske glave tudi na tiste radiatorje, ki nimajo enakega standardnega navoja. Foto: Bojan Puhek

Privzeti in brezplačni način lokacijske funkcionalnosti zahteva vsakokratno potrditev uporabnika

Privzeti način preklopa med domačim načinom in načinom odsotnosti (ali obratno) vendarle še zahteva nekaj uporabnikovega dela. Ko zazna izhod zadnjega prijavljenega člana gospodinjstva iz definiranega domačega območja ali ponovni prihod prvega člana v to območje, Tadova aplikacija pošlje notifikacijo na zaslon pametnega telefona, sam preklop pa mora uporabnik še potrditi.

Ali se tudi vam zdi, da bi bilo bolje, če bi sistem kar sam preklopil med načinoma, ko so za to izpolnjeni pogoji? Gotovo, a je za polno avtomatizacijo te funkcije, torej preklop brez zahtevane potrditve, potrebna mesečna naročnina v znesku slabih treh evrov.

Na levi: prikaz trenutnega udobja v prostoru. Na desni: obsežnejša poročila o učinkih in prihrankih pametnega ogrevanja so na voljo po enem mesecu uporabe. Foto: Srdjan Cvjetović

Z naročnino do dodatnega udobja, a tudi do manjšega prihranka

Strošek naročnine gotovo požre del energetskih prihrankov s Tadom, a se proizvajalec zagovarja, da je temeljna funkcionalnost, tista z notifikacijami, zagotovljena brez doplačila - le, da je vsak preklop treba potrditi (zaradi česar ga, resnici na ljubo, ob obilici vseh drugih opravil lahko zamudimo ali kar zgrešimo).

Z naročnino sicer pride tudi skoraj nevidna funkcija vremenskega pomočnika (Weather Assistant), katere delovanja na vmesniku ne boste zaznali, a je vendarle uporabna. Ta namreč spremlja vremenske razmere in prilagaja gretje zunanjim razmeram: če bo dan topel, ne bo že zjutraj pretiraval z gretjem, če ni nikogar doma, prav tako bo na mrzel dan poskrbel za malo več toplote iz radiatorja, če je nekdo doma.

S funkcijo zgodnjega začetka (Early Start) bo ob izbranem času želena temperatura že dosežena, sicer pa se bo ob izbranem času ogrevanje do želene temperature šele začelo. Foto: Srdjan Cvjetović

Skriptiranje in glasovni ukazi z zunanjimi aplikacijami

Tado obljublja podporo z aplikacijami za govorno krmiljenje, kot sta Google Assistant in Alexa, ter aplikacijo za (dodatno) avtomatizacijo IFTTT, vendar tega (še) nismo preizkusili. Se nam pa zdi, da bi bilo to ob ustreznih nastavitvah - predvsem glasovno krmiljenje - ena od najbolj udobnih funkcij in pomemben korak do polne in učinkovite avtomatizacije gretja.

Nismo mogli preizkusiti niti možnosti združevanja več Tadovih pametnih radiatorskih termostatov v enotno skupino za krmiljenje (najbolje kar po sobah, kjer so nameščeni), ker smo na našem preizkusu imeli samo en Tadov pametni radiatorski termostat.

Ne krivite drugih, če svoj pametni telefon pozabljate doma

Tadov pametni sistem ogrevanja omogoča temeljit oddaljeni nadzor in upravljanje domačega ogrevanja, ob tem pa zagotovo prinaša tudi prihranke na računu za ogrevanje. Res je, da je polna avtomatizacija najbolj privlačne lokacijske funkcije možna le ob plačilu naročnine, a je z malo manj udobja optimizacija gretja glede na prisotnost ljudi v prostoru vendarle možna tudi brez doplačila.

Kakšne sprotne priložnostne spremembe pa kadarkoli lahko izpeljete mimo urnika bodisi prek aplikacije bodisi na samem ventilu z vrtenjem termostatske glave, na kateri bo izpis LCD pokazal, kako se spreminja nastavljena temperatura. Foto: Marko Rabuza

Žal pa lokacijska funkcija lahko odpove, če imate družinske člane, ki ne uporabljajo pametnega telefona s Tadovo aplikacijo ali pozabljajo telefon doma, ko gredo od doma - a tu Tado ne more kaj veliko spremeniti.

Tudi pogled v preteklost

Programski vmesnik je dovolj pregleden in razumljiv, a to še ne pomeni, da se ga s kakšno programsko nadgradnjo ne da še izboljšali in takrat morda prinesti še kakšno izboljšavo, zaradi katere bo sistem uporabnejši ali vsaj udobnejši.

Prek aplikacije med drugim lahko spremljamo tudi temperaturo (termometra na glavi) in vlažnost prostora, kakovost zraka (predvsem glede na to, kdaj je nazadnje zaznal odprto okno), poročila o (pretekli) temperaturi, vlažnosti in dinamiki ogrevanja, kaj se je v prostoru dogajalo glede temperaturo in še kaj - le za poročilo o energetskih prihrankih je treba sistem uporabljati najmanj en mesec.

Obsežno dnevno poročilo o notranji temperaturi in vlažnosti, zunanji temperaturi ter trajanju in učinkih ogrevanja. Foto: Srdjan Cvjetović

Pamet ni (in ne more biti) zastonj

Uporabnost in udobje pa imata svojo ceno, ki pa je, razumljivo, nekoliko le večja od običajnih termostatskih glav, ki zaradi odsotnosti povezljivosti nimajo možnosti oddaljenega nadzora in krmiljenja ter iz tega izhajajoče pameti.

Začetni Tadov paket, v katerem so, kot smo omenili, en radiatorski termostat s prilagoditvenimi nastavki in internetni most, je v spletni trgovini proizvajalca na voljo za en cent manj kot 130 evrov, vsak naslednji termostat za vsak naslednji radiator pa še za 80 evrov minus en cent. Temu je treba prišteti še 9,95 evra po naročilu za dostavo v Slovenijo.

Kaj nam je bilo všeč:

- možnost uporabe pametnega termostata neodvisna od omrežne opreme (usmerjevalnika),

- lokacijsko odvisne funkcije vklopa in izklopa gretja (Geofencing) oziroma izbire profila (doma ali odsoten),

- možnost nastavitve poljubne temperature v katerem koli 15-minutnem obdobju urnika med dejanskim bivanjem doma,

- pregleden in preprost uporabniški vmesnik pripadajoče mobilne aplikacije, kjer je med drugim tudi mogoče spremljati temperaturo, vlažnost in dinamiko ogrevanja v preteklosti.

Kaj nam ni bilo všeč:

- popolna avtomatizacija naprednih funkcij zahteva mesečno naročnino treh evrov,

- internetni most, ki je obvezna sestavina sistema, zasede omrežni vhod ter vhod USB ali vtičnico,

- opremljanje vseh radiatorjev s pametnim radiatorskim termostatom ni zanemarljiv strošek.