Nokia 8 sirocco: na Nokijinem vlaku zajamčen oddelek prvega razreda

Prenovljena Nokijina osmica z nostalgičnim imenskim dodatkom sirocco je dokaz, da se je skoraj izgubljeno ime mobilnih telefonov dokončno vrnilo tudi med najprestižnejše pametne telefone.

Pred desetletji so bili mobilni telefoni Nokia v vseh pogledih na vrhu sami in osamljeni. Nekaj čudnih poslovnih odločitev in videli smo, da lahko drži tista ljudska ''Kdor visoko leto, nizko pade''. V Microsoftovih rokah in s slepo predanostjo Microsoftovemu operacijskemu sistemu Windows Phone (ki nikakor ni tako slab, kot se je slabo prodajal), je ime Nokia v svetu pametnih telefonov (skoraj) pristalo ob boku izumrlim dinozavrom.

Dve leti vrnitve v vse segmente

Zadnji približno dve leti spremljamo vrnitev blagovne znamke Nokia, zdaj v lasti družbe HMD Global s predvsem starimi nokiaši. In kako je ta razmeroma dolg uvod povezan z prenovljenim telefonom nokia 8, ki je svojem imenu pripisal še sirocco?

Sodelovanje v Googlovem programu android one jamči najhitrejšo dostavo popravkov in nadgradenj operacijskega sistema android. Foto: Bojan Puhek

Ker zdaj lahko najbrž končno rečemo, da se je Nokia uspešno vrnila tudi v razred premijskih androidov. In ker ime sirocco gotovo ni bilo izbrano naključno: spominja na nekdanjo uspešnico nokia 8800 sirocco edition iz leta 2006, kar spet prinaša element nostalgije, ki je pri Nokii gotovo zelo močna karta.

Nokia je namreč svojo renesanso pred približno dvema letoma začela s cenovno ugodnimi modeli in reinkarnacijami svojih nekdanjih resničnih legend in se je postopoma premikala tudi v (naj)višje razrede.

Dolgo smo čakali Nokijine androide

Zaradi svoje izključne usmerjenosti v operacijski sistem Windows Phone, kakopak v (klavrnih) časih Microsofta, smo prvi android z imenom Nokia čakali kar dolgo časa, zdaj pa imamo nekaj, kar se res lahko kosa s premijskimi androidi preostalih proizvajalcev. Ne le po funkcijah, temveč tudi po videzu, kajti Sirocco je veliko bolj prijazna očem kot Nokijina lanska osmica, ki je do neke mere dajala vtis nekih starih časov.

Z zelo redkimi izjemami so vsi programi, ki so ob nakupu že nameščeni na pametni telefon nokia 7 sirocco, izključno del Googlovega operacijskega sistema android. Foto: Bojan Puhek

Pametni telefon nokia 8 sirocco smo prvič videli (in za minuto ali dve imeli v roki) februarja na letošnjem Mobile World Congressu v Barceloni, zdaj pa počasi in postopoma prihaja tudi na prodajne police.

Ni vsako darilo vedno dobra novica

Kot vse nove nokie zadnje čase ima (zahvaljujoč sodelovanju s Googlom) tudi sirocco operacijski sistem android one – tisti, ki ima tiste najbolj potrebne sestavine operacijskega sistema brez (včasih nadležnih) prednameščenih aplikacij za razne namene, in tisti, ki (načeloma za dve leti) od Googla najprej prejme vsakokratne popravke in nadgradnje. Že samo hitrost dostave nadgradenj in posodobitev je izjemna pridobitev, zlasti če vidimo, kako imajo nekateri tekmeci resne težave in zamike z nadgradnjo svojih pametnih telefonov – celo v najvišjem razredu.

Android one je zelo dobra novica tudi za malo bolj vešče uporabnike, saj dobijo hiter in z navlako neobremenjen pametni telefon, ki ga lahko seveda sami prilagodijo z aplikacijami, ki jih sami želijo in uporabljajo. Komu pa ta osnovna postavitev morda le ne zadošča, a se osebno raje pridružimo tisti skupini uporabnikov, ki želi imeti čim večji nadzor nad tem, kaj je na njihovi mobilni napravi.

Ravno zaradi te zagotovljene največje ažurnosti ni presenečenje, da je že ob nakupu nameščen operacijski sistem android 8.1, ki se že ob prvem vklopu nadgradi na zadnjo mesečno različico.

Zaslon izkorišča celo širino telefona, torej na levi in desni strani ni roba. Nokia 8 sirocco je tako v celoti ožja od lanske osmice, a ima vendarle širši zaslon. Foto: Bojan Puhek

Hitrost brez očitkov, toda …

Android one je dobra novica tudi za snovalce sirocca, ki so si tako privoščili lanski štirijedrni Qualcommov procesor snapdragon 835 s taktom 2,4 gigaherca, čeprav je letošnji snapdragon za premijske telefone tisti z oznako 845.

Toda, zatrjujejo pri družbi HMD Global, pozitivna razlika v hitrosti, ki jo prinaša android one v primerjavi z navadnim androidom, več kot odtehta upočasnitev, ki jo ima 835 v primerjavi s svojim letošnjim naslednikom. A če bi bilo oboje, bi bilo še hitrejše, čeprav tudi tako hitrosti nimamo česa pripomniti.

Gotovo tej spoštovanja vredni hitrosti delovanja prispeva tudi šest gigabajtov delovnega pomnilnika, med premijsko lastnost pametnega telefona nokia 8 sirocco pa gotovo sodi tudi 128 gigabajtov shrambnega prostora, ki ga žal ni mogoče nadgraditi. Reže za pomnilniško kartico kakor tudi reže za drugo kartico SIM namreč ni.

Objektiva zadnje kamere sta umeščena znotraj vzdignjenega roba kamere - dobra novica za optiko, ki je tako varovana tudi pred prsti, ki morda ne najdejo takoj bližnjega čitalnika prstnih odtisov, malo manj vesela novica pa za tiste, ki položijo telefon na mizo z hrbtno stranjo navzdol. Foto: Bojan Puhek

Brez težav en dan ali celo več

Optimiran operacijski sistem je zelo prijazen tudi energetski porabi, zato akumulator, ki ima visoko (3.260 miliamperskih ur), a ne tudi najvišjo nazivno zmogljivost, značilno za najprestižnejše telefone, nima nikakršnih težav, da glede na obseg uporabe zdrži cel dan ali celo dva.

Ko pa si sirocco vendarle zaželi vtičnice, bo s priloženim polnilcem energetsko okrevanje zelo hitro – skoraj tri četrtine v dobri uri. Podprto je tudi brezžično polnjenje, ki pa v istem časovnem obdobju požene odstotke akumulatorja nekje do vrednosti 25.

Zaslon vse od levega do desnega roba

Zaslon OLED, varuje ga steklo Gorila Glass 5, ima diagonalo, ki meri 5,5 palca, kar je 14 centimetrov, in ločljivost 2K (1.440 x 2.560 pik), kar je 537 pik na palec (dpi). Razmerje stranic zaslona je 16:9, kar je za to velikost zaslona videti primerno – zlasti, ker je veliko vsebine, predvsem videov in tudi aplikacij, prav v tem razmerju slike.

S priloženim napajalnikom je hitro polnjenje telefona prek vmesnika USB-C (ki povezuje tudi slušalke, saj 3,5-milimetrskega vmesnika ni) res hitro. Foto: Bojan Puhek

Zaslon izkorišča celo širino telefona, torej na levi in desni strani ni roba. Nokia 8 sirocco je tako v celoti ožja od lanske osmice, a ima vendarle širši zaslon.

Če zaslona ne gledate pod pravim kotom in imate belo podlago, ki je zelo pogosta pri raznih aplikacijah, se bo ta hitro prelevila v modrikasti odtenek. Že velikokrat videno pri tovrstnih rahlo ukrivljenih zaslonih, ki jih najbrž v tem primeru ne proizvaja HMD Global (neuradno naj bi zaslon za sirocca naredil LG).

Eleganca stekla in jekla

Sirocco meri 141 milimeter v dolžino in 73 milimetrov v širino, debel, pravzaprav tanek pa je (zgolj) 7,5 milimetra. Oblikovalci se niso uprli skušnjavi elegance steklene zadnje strani, kar pomeni, da je, kot pri podobno zasnovanih telefonih, treba malo bolj paziti, da ne bi kam zdrsnil in padel.

Za tolažbo, zdi se, da vendarle ne nabira na sebi prstnih odtisov tako zelo kot kakšni njegovi stekleni sorodniki. Pa tudi okvir iz vrhunskega jekla je dobrodošel za varovanje zunanjosti telefona in dober prijem v roki. Funkcijske tipke ne izstopajo nad površino desne stranice, a kljub temu nismo imeli težav pri delu z njimi.

Zaslon OLED, varuje ga steklo Gorila Glass 5, ima diagonalo, ki meri 5,5 palca, kar je 14 centimetrov, in ločljivost 2K (1.440 x 2.560 pik), kar je 537 pik na palec. Foto: Bojan Puhek

Vam je pomembna odpornost proti vodi in prahu? Nokia 8 sirocco ustreza standardom IP67, kar preprečuje marsikatero nepovratno razočaranje ob neželenem snidenju naprave z vodo.

Kamera na zadnji strani varovana, toda …

Na hrbtni strani je dvojna kamera z bliskavico in, kot smo že vajeni pri marsikaterem telefonu, blizu nje tudi čitalnik prstnih odtisov, ki je med našim (kratkim) preizkusom deloval zanesljivo.

Tokrat ne bo strahu, da bi med iskanjem čitalnika prstnih odtisov prst po nesreči umazal objektiva hrbtnih kamer, saj sta umeščena znotraj vzdvignjenega roba kamere. A ravno zato telefon ni povsem stabilen, če ga z hrbtno stranjo navzdol položimo na mizo. Enkrat dobiš, drugič izgubiš.

Način dela pro v fotoparatu pametnega telefona nokia 8 sirocco. Foto: Bojan Puhek

Dvojna kamera s Zeissovim sodelovanjem

Dvojna kamera, pri kateri je tudi tokrat z Nokio sodeloval prizan nemški optik Zeiss, ima eno širokokotno (ločljivost 12 milijonov pik) in eno telefoto lečo (ločljivost 13 milijonov pik), ki obljublja dvakratno povečavo – toda ko smo jo uporabili, fotografija praviloma ni več bila tako ostra.

V dobrih pogojih osvetlitve nad fotografijami nimamo pripomb, a se pri hitro premikajočih motivih in v pomanjkljivo osvetljenem okolju privzeti način ne obnese najbolje. Rešitev ponuja način pro (ena od edinih dveh ali treh programskih aplikacij na telefonu, ki niso del izvirnega Googlovega operacijskega sistema), kjer je s pravilno ročno izbiro parametrov vendarle mogoče priti do občutno boljših rezultatov.

1 / 22 2 / 22 3 / 22 4 / 22 5 / 22 6 / 22 7 / 22 8 / 22 9 / 22 10 / 22 11 / 22 12 / 22 13 / 22 14 / 22 15 / 22 16 / 22 17 / 22 18 / 22 19 / 22 20 / 22 21 / 22 22 / 22

Fotografije, posnete s pametnim telefonom nokia 8 sirocco (privzete nastavitve)

Kamera: ko plačaš več, pričakuješ več, in ne samo dobro

Omenimo še sprednjo kamero s fiksnim fokusom in ločljivostjo pet milijonov pik, ki zmore še kar spodobne selfije in podpira način ''bothie'' (hkratni posnetek s sprednjo in zadnjo kamero).

Modul kamere je, razkrivajo podatki, enak kot na telefonu nokia 7 plus. Kamera ni slaba, a bi na premijskem telefonu pričakovali tudi tak fotoparat, ki bi prinesel kaj več. Glede na to, da nokia 8 sirocco cilja v isti razred, kjer sta denimo samsung galaxy S9+ ali huawei P20 pro, lahko ugotovimo, da bo HMD Global s kamero moral opraviti še nekaj domače naloge.

Morda bomo boljšo fotografsko in video strojno opremo našli na naslednjem Nokijinem premijskem telefonu? Kaj pa, če je to tisto, kar nam bo Nokia pokazala še ta mesec v Moskvi?

Ena barva in en vtič za vse

Na dnu telefona opazimo vmesnik USB-C in en zvočnik, ne opazimo pa starega (za nekoga morda tudi zastarelega, a za marsikoga še vedno priljubljenega) 3,5-milimetrskega vmesnika za slušalke.

HMD Global je zato siroccu poleg všečnih slušalk z vtičem USB-C priložil tudi adapter, ki premosti prepad med (starimi) slušalkami s starim vtičem in vmesnikom USB-C na telefonu.

Pri izbiri barve ne bo težav, kajti nokia 8 sirocco pozna samo (sicer zelo elegantno) črno barvo.

Video, posnet s pametnim telefonom nokia 8 sirocco (privzete nastavitve, sončen dan)

Sklepna beseda

Nokia 8 sirocco je zagotovo lep in dober telefon. Z nekaj rahlo presenetljivimi izjemami postreže tudi s premijskimi lastnostmi, njegov optimirani operacijski sistem android one pa odtehta večino minusov s svojo varčno porabo, hitrim delovanjem in najhitrejšim zagotavljanjem popravkov in nadgradenj.

Priporočena redna maloprodajna cena brez ugodnosti zaradi vezave naročniškega razmerja znaša 799 evrov, še pred koncem meseca pa ga lahko pričakujemo tudi pri (vsaj dveh največjih) slovenskih mobilnih operaterjih, kjer bo cena ob vezavi naročniškega razmerja gotovo nižja.

Ali je HMD Global morda vseeno previsoko nastavil letvico? Hja, eleganca je vedno imela ceno. Že res, da so nekateri premijski telefoni drugih proizvajalcev še (bistveno) dražji, a je prav tako res, da tudi za kakšnega stotaka manj lahko dobimo zelo dober konkurenčni telefon.

HMD Global ne zapravi skoraj nobene priložnosti, da lahko uporabi kakšno nostalgično podobo Nokie iz časov, ko je bilo to ime eno in edino na vrhu. Tudi zavojček pametnega telefona nokia 8 sirocco izkorišča to priložnost. Foto: Srdjan Cvjetović

Za osemsto evrov redne prodajne cene najbrž ne želimo sprejemati kompromisov, niti tistih nekaj manjših, ki jih ima nokia 8 sirocco, a bo nokia 8 sirocco zagotovo odličen tržni preizkus, ali si Nokia lahko (spet) privošči premijsko ceno za svoj premijski telefon.

Toda tudi tisti, ki bi za ta denar raje izbrali enega od prestižnih tekmecev, bodo morali priznati, da je s pametnim telefonom nokia 8 sirocco nova Nokia pod taktirko družbe HMD Global pokazala, da zdaj že zna in bo še naprej znala ustvarjati dober in lep prestižni pametni telefon. Z zanimanjem pričakujemo njihovega naslednjega paradnega konja, s katerim bodo po sicer nepotrjenih virih še bolje napadli pametne telefone na samem vrhu, kot sta samsung galaxy S9+ in huawei P20 pro, predvsem njihovo izpopolnjeno fotozmogljivost.

Ocena: 8,5

Kaj nam je bilo všeč:

- android one – operacijski sistem brez vsiljenih dodatkov

- hitro in odzivno delovanje

- prvi telefon nove Nokie s prestižno podobo

- trajanje akumulatorja

- prva HMD Globalova nokia z vododpornostjo (IP 67) ter hitrim in brezžičnim polnjenjem

Kaj nam ni bilo všeč:

- povečava fotoaparata ne daje najboljših rezultatov

- imetniki standardnih slušalk ne bodo navdušeni nad odsotnostjo 3,5-milimetrskega vmesnika

- ni razširitvene reže za drugo kartico SIM in/ali dodatni shrambni prostor (na srečo pa je dovolj vgrajenega shrambnega prostora