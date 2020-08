Huawei Mate Xs je videti fenomenalno in uporabnika takoj pritegne k preizkušanju, kako so na velikem zaslonu videti različne aplikacije. Začetno razburjenje sicer mine in uporabnik bo hitro ugotovil, da razen eksotičnosti pregibnega mehanizma in razširjenega delovnega prostora Huawei Mate Xs v primerjavi z drugimi pametnimi telefoni ne ponuja bistvenih prednosti, na nekaterih področjih pa tudi zaostaja za svojimi precej cenejšimi sodobniki.

Huawei Mate Xs je hkrati vse, kar si želimo in ne želimo od pametnega telefona. Je inovativen, bliskovito hiter in tehnološko zelo napreden, a tudi okoren, neprijazen do povprečnega uporabnika in tako drag, da se ti kar orosijo oči. Prvi stik z njim je razburljiv, uporabljati pa ga je zanimivo in zabavno, a je hkrati tudi (še) povsem nepotreben. Zaradi tega je Mate Xs pametni telefon, ki ga ne kupiš z možgani, temveč s srcem. Ali pa če te v zadnjem žepu žuli predebela denarnica.

Kaj sploh je Mate Xs?

Huawei Mate Xs je nekoliko izboljšana različica Huaweijevega prvega pregibnega pametnega telefona, lanskoletnega modela Mate X, ki nikoli ni našel poti v naše kraje, temveč so ga lahko kupili samo Kitajci. Mate Xs je medtem od letošnje pomladi na voljo tudi na evropskem (in s tem tudi slovenskem) trgu.

Gre za napravo, ki jo je mogoče v zaprtem stanju uporabljati kot tradicionalen pametni telefon, če pa jo razpremo navzven, pa tako rekoč kot tablico z dimenzijami zaslona skoraj v razmerju ena proti ena.

Huawei Mate Xs je v razprtem stanju magnet za radovedne poglede. Pregibni telefoni so kljub temu, da so na trgu že skoraj eno leto, še vedno velika eksotika. Eden od razlogov za to je njihova nekonvencionalna oblika, drugi pa visoke cene. Foto: Matic Tomšič

Strah, da bi ga zlomili, je odveč

Za nekoga, ki se s pametnim telefonom takšnega formata srečuje prvič, bo razpiranje zaslona malodane vesoljski postopek in pri Mate Xs bo sprva zagotovo prisoten strah, da se bo telefon zlomil, saj ga je treba zaradi rigidnosti zgloba, prek katerega sta staknjena zaslona, prijeti res trdo.

Postopek razpiranja pametnega telefona Huawei Mate Xs začnemo s pritiskom velikega gumba z rdečo črtico, ki sprosti preklopni mehanizem. Na tej fotografiji je sicer vidna ena večjih pomanjkljivosti pametnega telefona Mate Xs - kakor koli ga obrnemo, se bo z enim zaslonom vselej dotikal površine, na kateri leži. Foto: Matic Tomšič

Strah je sicer odveč, saj je celotna konstrukcija presenetljivo robustna, tako razpiranje kot zapiranje pa spremlja zadovoljiv klik, ki uporabniku signalizira, da je vse na svojem mestu.

V razprtem stanju je vzdolž sredine zaslona izdolbino zgloba mogoče zatipati, a je v splošnem zelo neopazna in uporabnik bo hitro pozabil, da ima v rokah telefon, ki se ga pospravi tako, da se ga prelomi čez pol.

Pregibno poreklo pametnega telefona Huawei Mate Xs v razprtem stanju izdaja zelo majhna izboklina, ki večino časa sploh ni opazna. Lahko jo sicer začutimo, če čeznjo peljemo prst, a je docela nemoteča, večina uporabnikov bo verjetno tudi hitro pozabila, da je sploh tam. Foto: Matic Tomšič

Huawei Mate Xs lahko v zloženem stanju mogoče uporabljati kot kateri koli drug nepregibni pametni telefon, a s to razliko, da takrat tehta skoraj dvakrat toliko (300 gramov) in je skoraj dvakrat debelejši (1,1 centimetra) od večine podobno zmogljivih sodobnikov.

Možnost povsem normalne uporabe v zloženem načinu modelu Mate Xs sicer daje prednost pred pregibnimi tekmeci, kot sta Samsung Galaxy Fold ali Motorola Razr, pri katerih ima zunanji zaslon omejeno funkcionalnost.

Huawei Mate Xs je v zloženem stanju od daleč videti kot povsem "normalen" pametni telefon. Poznavalsko oko bo sicer hitro opazilo podrobnosti, ki izdajajo njegovo pravo poreklo, v prvi vrsti odsotnost levega roba in sprednje kamere. Foto: Matic Tomšič

Kako se tak pametni telefon obnese pri vsakodnevni uporabi?

Uporabnost pametnega telefona Huawei Mate Xs ima dve plati. Najprej dobra.

Mate Xs je skupek skoraj vseh najboljših tehnologij, kar jih na področju pametnih telefonov premore Huawei. Ima bliskovito hitre notranje komponente, ki (z nekaj odstopanji) poganjajo tudi vse druge Huaweijeve aktualne supertelefone. Zaslon tipa OLED je odličen in zelo barvit. Baterija pri normalni uporabi do ponovnega polnjenja brez težav zdrži dan in pol (pa tudi napolni se zelo hitro, do 100 odstotkov v manj kot eni uri). Uporabniški vmesnik EMUI 10 je preprost in pregleden. Mate Xs podpira tudi povezovanje z omrežjem 5G, a tega v času testa nismo uspeli preizkusiti.

Razširjen delovni prostor od uporabnika tako rekoč ne terja privajanja. Uporabniški vmesnik se lepo in predvsem logično prilagaja večji površini zaslona, to pa znajo narediti tudi nekatere priljubljene aplikacije, na primer TikTok. Foto: Matic Tomšič

Še slaba plat. Za uporabnika, ki je vajen Googlovih aplikacij in storitev, bo Huawei Mate Xs konkreten korak nazaj, saj Huawei zaradi trgovinskega spora z ZDA do nadaljnjega nima dostopa do njih. Zanašati se je treba na Huaweijevo lastno platformo za aplikacije AppGallery, kjer pa je ponudba v primerjavi z Googlovo precej okrnjena.

Huawei je svoje letošnje telefone pred kratkim sicer opremil z brskalnikom Petal Search, ki po spletu išče namestitvene datoteke za aplikacije. Na ta način je mogoče dobiti nekaj tistih, ki jih v AppGallery ni, a gre za morebitno tvegano početje, saj Huawei ne jamči, da so vse aplikacije, nameščene prek Petal Search, varne.

Ena redkih pomanjkljivosti razširjenega zaslona se medtem pokaže pri ogledu videoposnetkov ali filmov. Ker jih ima precej razmerje slike 16:9, to pomeni, da bo na vrhu in dnu zaslona med predvajanjem zevala črna praznina.

Pametni telefon Huawei Mate Xs je v razprtem stanju zelo velik, morda je celo največji pametni telefon na slovenskem trgu. Za primerjavo velikosti je na tej fotografiji zraven novi iPhone SE, ki pa je eden najmanjših pametnih telefonov ta hip. Foto: Matic Tomšič

Kamera ni na ravni Huaweijeve najboljše ponudbe, ima pa zelo praktično lastnost

Kamera pametnega telefona Huawei Mate Xs ima tri objektive in senzor za zaznavanje globine ToF. Fotografije so kakovostne, vendar kamera ne dosega ravni trenutno najboljših Huaweijevih fotografov, kot sta modela P40 Pro in P40 Pro+ - bolj je primerljiva s Huaweijevim lanskim paradnim konjem P30.

Fotografiranje v razprtem načinu z ergonomskega vidika ni najbolj praktično, je pa zaradi razširjene slike veliko bolje viden motiv. Foto: Matic Tomšič

Morda ste že opazili, da Mate Xs nima sprednje kamere. Njeno vlogo opravlja zadnja kamera - ko želimo posneti fotografijo sebe, nas telefon pozove, da ga zapremo, nato pa sliko preklopi na zaslon ob kameri.

Telefonu Mate Xs je sicer na kožo pisan predvsem portretni način, a ne zaradi kakovosti fotografij, temveč zaradi prijaznosti do modela. Ko vklopimo portretni način, se lahko oseba, ki jo fotografiramo, namreč lahko vidi na enem od zaslonov in tako lažje prilagodi svoje poziranje.

Medtem ko fotografiranje z Mate Xs v razprtem načinu s sliko zapolni celoten ekran, to ne velja za ogledovanje fotografij. Nad in pod fotografijo bomo gledali bel rob, saj so posnete v razmerju slike 4:3, medtem ko je razmerje slike na zaslonu telefona skoraj ena proti ena. Foto: Matic Tomšič

Najpomembnejše vprašanje o Mate Xs: ali kdo res potrebuje takšen telefon?

Če razmislimo, kakšne prednosti v primerjavi s klasično oblikovanimi pametnimi telefoni uporabniku ponuja Huawei Mate Xs, je odgovor na zgornje vprašanje kratek in jedrnat: ne.

Razen res velikega zaslona in pregibne zasnove, ki bo do skorajšnjega prihoda novih tovrstnih križancev med telefonom in tablico verjetno najboljša na trgu, Mate Xs ničesar ne počne bolje od neupogljivih sodobnikov, je pa od njih veliko, veliko dražji.

Vsak, ki se resno spogleduje z nakupom Huawei Mate Xs, mora v zakup vzeti tudi dejstvo, da je odpornost tega pametnega telefona na daljši rok trenutno še popolna neznanka. Ker je na trgu šele nekaj mesecev, nihče namreč še ne ve, ali se bo preklopni mehanizem po enem letu začel kvariti oziroma vplivati na delovanje zaslona in kaj se bo zgodilo z zaslonom, ki se z eno stranjo vselej dotika površine, na kateri leži, če z njega odstranimo zaščitno folijo oziroma se odlepi sama. Foto: Matic Tomšič

V prosti prodaji je treba za Huawei Mate Xs namreč odšteti kar 2.449 evrov, kar pomeni, da gre za z naskokom najdražji pametni telefon na slovenskem trgu. Njegov najbližji zasledovalec, prav tako pregibni Samsung Galaxy Fold, je skoraj 500 evrov cenejši.

Za takšno ceno bi bilo mogoče kupiti tudi skoraj dva kosa trenutno najzmogljivejšega Huaweijevega pametnega telefona, modela P40 Pro+. Tudi pregovorno drag Applov iPhone je tudi v najbolj naviti različici (iPhone 11 Pro Max 512 GB) kar tisoč evrov cenejši od Huaweijevega pregibneža.

Foto: Matic Tomšič

A kot smo zapisali že v uvodu, gre za pametni telefon, ki se ga ne kupuje z razumom, temveč s srcem, zato je cena pravzaprav skoraj postranskega pomena. Huawei Mate Xs bo kupil navdušenec nad najsodobnejšimi tehnologijami ali pa nekdo, ki želi izstopati in si to lahko privošči. Vsi drugi bomo sicer uživali v njegovi simpatični posebnosti, a ga takrat, ko se bo treba posloviti, tudi ne bomo preveč pogrešali.

