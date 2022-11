iRobot Roomba Combo j7+: sesalnik in hkrati pomivalnik tal

Na prvi pogled bi lahko spregledali njegovo poglavitno prednost: hibridni robotski sesalnik iRobot Roomba Combo j7+ je navzven namreč zelo podoben modelu j7+, ki je samo sesalnik tal – toda Combo j7+ zna tla tudi pomiti.

Hibridni sesalnik iRobot Roomba Combo j7+ (na fotografiji) je navzven skoraj povsem enak nekoliko starejšemu modelu j7+, ki deluje samo kot sesalnik. Foto: Ana Kovač

Vizualna razlika je pravzaprav le v hrbtni strani, kjer ima novi combo (svetovno premiero je imel zadnje dni septembra) prostor za svojo pomivalno krpo.

Dva v enem

Oba svoja poslanstva lahko izvaja sočasno, lahko pa samo sesa oziroma samo pomiva. Med pomivanjem tal bo poskrbel, da preproge ne bodo mokre. To stori tako, da ko s svojo kamero in/ali algoritmi umetne inteligence zazna preprogo, se pomivalna krpa preprosto umakne in pospravi.

Video: Hibridni sesalnik iRobot Roomba Combo j7+ na delu

Sicer pa je Combo j7+ zelo podoben svojemu enonamenskemu predniku j7+ tudi po funkcionalnosti in ne samo po videzu. Plus v imenu pomeni, da njegova polnilna enota poskrbi tudi za samodejno praznjenje po vsakem opravljenem sesanju, zbiralna vrečka naj bi po specifikacijah zmogla pobrati prah in umazanijo do 60 čiščenj (seveda je odvisno do tega, koliko se nabere pri vsakem čiščenju).

Plus v imenu pomeni, da ima napajalna enota tudi zbiralnik, ki po vsakem čiščenju samodejno zbere vse, kar je robot nabral med svojo čistilno misijo. Foto: Ana Kovač

Sobo po sobo ali kar po celem stanovanju

Tu so še druge prednosti, ki smo jih spoznali pri j7+ (in še nekaterih modelih) – med njimi je zagotovo zelo priročna funkcija pametnega mapiranja, ki po tem, ko se robot nauči razporeditve sob v stanovanjskem prostoru, omogoča čiščenje po posameznih prostorih.

Tehnologija PrecisionVision pri obeh skrbi za izogibanje oviram, kot so kabli, kosi pohištva, igrače, nahrbtniki in razni drugi predmeti na tleh ter tudi zelo specifične motnje, kot so iztrebki hišnih ljubljenčkov, s programskimi nadgradnjami pa je pri tem vedno boljša.

Prepoznava predmetov na tleh in (uspešno) izogibanje tem. Foto: Ana Kovač

Vse prednosti in dobrote, a še vedno brez domačega jezika

Tako kot vse naprave družbe iRobot (tudi tiste najbolj preproste, ki nimajo naprednejših funkcij) tudi tega multipraktika upravljamo z namensko mobilno aplikacijo iRobot Home ali, ob ustrezni programski povezavi s pomočnikom, kot je Googlov Pomočnik (Google Assistant), tudi z glasovnim upravljanjem.

Ukazov sicer še vedno ne bo razumel v slovenščini, temveč le v enem od večjih svetovnih jezikov, ki jih digitalni pomočnik podpira. Žal pa tudi med 25 podprtimi jeziki mobilne aplikacije iRobot še ni slovenščine.

Pred začetkom uporabe v novih prostorih je vedno dobrodošlo robota poslati na eno ali dve "spoznavni potovanji", kjer se bo naučil, kako so razporejeni prostori. Foto: Ana Kovač

Luč v temi

Navigacija po prostoru je temeljita in suverena, zlasti če je prostor, kjer čisti, dobro osvetljen. Pri manj osvetljenih prostorih, kar je tudi denimo pod posteljo v sicer dobro osvetljeni sobi, si, enako kot njegov predhodnik, pomaga z lučko na sprednji strani.

Glede pomivanja tal lahko rečemo, da je opravljeno delo dobro, a bo verjetno marsikdo še vedno prepričan, da s klasično, to je z ročno metodo pomivanja ali tudi s samostojnim robotskim pomivalnikom tal doseže boljše učinke. Pri učinkovitosti sesanja je preizkušeni combo zelo dober do odličen.

Combo in navadni j7+ sta spodaj, torej v sesalnem delu, praktično enaka. Foto: Ana Kovač

Sklepna beseda

Priporočena redna maloprodajna cena za hibridni robotski sesalnik iRobot Roomba Combo j7+ za slovenski trg (in večino evropskih držav) je 999 evrov.

Na prvi pogled je to visoka cena, a točno takšna je priporočena redna maloprodajna cena tudi za predhodnika j7+ (brez oznake Combo), ki je samo sesalnik, ne pa tudi pomivalec tal.

Prostor za pomivalno vodo je razmeroma majhen, ker so tako prihranili pri velikosti robota, a to pomeni, da jo bo treba polniti razmeroma pogosto. Foto: Ana Kovač

Relativno gledano je tako novi combo nedvomno smotrnejši nakup, predvsem za bivalne prostore, kjer se izmenjujejo preproge in trdna tla, kot so parketi ali keramične ploščice.

Olajševalna okoliščina je, da se v raznih akcijah, kot je črni petek, ta cena lahko zniža za več evrskih stotakov. Udobje pač ima svojo ceno, Combo j7+ pa lahko svoje uporabnike odreši kar dveh neprijetnih opravil.

Lučka robotu pomaga pri delu v slabše osvetljenih prostorih. Foto: Ana Kovač

Kaj nam je bilo všeč:

- vse, kar nam je bilo všeč že pri sesalniku

- možnost sočasnega sesanja in pomivanja tal,

- pomivalna krpa se umakne ob prepoznavi preproge. - vse, kar nam je bilo všeč že pri sesalniku iRobot Roomba j7+ : inteligentna navigacija ob vgrajeni kameri, upravljanje prek mobilne aplikacije, zbiralne vrečke preprečujejo neposreden stik z umazanijo,- možnost sočasnega sesanja in pomivanja tal,- pomivalna krpa se umakne ob prepoznavi preproge.

Kaj nam ni bilo všeč:

- majhno posodo za pomivalno vodo je treba vsakič ročno dopolniti, pomivalno krpo pa ročno očistiti,

- ne bi se branili nižje cene,

- slovenščina (še vedno) ni podprta v aplikaciji.